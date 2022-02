Retour de Week-End 16ème journée de D2

Nous avons encore bien été mis à mal dans nos tendances et encore une fois bien des équipes n’ont su confirmer les résultats pourtant encourageants de la semaine précédentes. Si pour certaines rencontres nous étions restés sur une prudente cotation, nous n’avons pas échappé à quelques vraies surprises.



Nous saluerons donc l’exploit de Colmar à Valenciennes et dans une moindre mesure mais néanmoins belle performance de la réserve d’Angers à Amnéville et de Vaujany qui accueillait le dauphin Annecy.



Résultat on assiste à un chassé-croisé qui continue de plus bel sauf pour les leaders des 2 poules et, hélas, de leur lanterne rouge. A noter que l’équipe de Poitiers reste d’autant plus calée à la dernière place que sa rencontre dans le Vercors face à Villard de Lans a été reportée. Ainsi donc nous n’aurons encore une fois pas eu une journée complète de championnat. Quelques remises à jour, 2 matchs, vont bien avoir lieu cette semaine mais il y a encore bien des journées de retard à caler dans le calendrier.

POULE A



Amnéville 2-3 Prl. Angers II ((52% - 48%)

Et il y a bien eu réaction du côté de la réserve d’Angers après leur contreperformance de la semaine dernière et encore une fois les amnévillois peinent à confirmer leurs bonnes performances par plus de constance. Cela avait pourtant bien commencé pour les Red Dogs qui partaient pour confirmer nos cotes en menant 2-0 à l’entame du 3ème tiers. Mais les mouches allaient changer de coche, notamment dans les 10 dernières minutes où les Ducs parviendront à égaliser. Gros coup de fatigue du côté des Red Dogs ? Toujours est-il que, favorisée par le jeu 3 contre 3 des prolongations, l’équipe la plus en jambe, en l’occurrence Angers, ne tardera pas à inscrire le but fatal (au bout de 28 secondes). Avec ce petit point gagné Amnéville en profite pour revenir au niveau du 4ème Rouen sans pouvoir le dépasser. La réserve angevine quitte la 8ème place pour la 7ème mais se retrouve à égalité de points avec le 6ème Wasquehal et le 8ème Paris et surtout à seulement à 2 points de la 5ème et 4ème place.





Wasquehal 3-7 Meudon (47% - 53%)

Les Comètes ont encore une fois confirmé leur règne sans partage dans cette poule et dont ils sont assurés dorénavant de garder la tête jusqu’à la fin de la saison régulière. Ils ont pris la tête dès le début en inscrivant le 1er but mais c’es seulement lors du 3ème tiers que les écarts se sont creusés avec des Lions combatifs mais qui ont dû s’incliner par 3 fois sans pouvoir cette fois répliquer. Les nordistes restent à leur 6ème place, toujours à égalité de points avec les Volants de Paris mais formant maintenant un trio à 19 points avec Angers II.





Valenciennes 6-3 Rouen II (52% - 48%)

Cette fois, comme nous le pensions, les valenciennois n’ont pas laissé passer l’occasion de renouer avec le succès lors de la venue de Rouen. Prenant la tête en 1ère période c’est néanmoins en 3ème période que les Diables Rouges assoiront leur victoire. Ces 2 équipes gardent leur place respective au classement mais alors que les nordistes, 2ème, la confortent au contraire les normands sont rattrapés par Amnéville et sous la menace d’un peloton de 3 équipes (voir plus haut). Il va leur falloir vite renouer avec la victoire s’ils veulent garder la 4ème place et les avantages qui s’y rattachent pour la 2ème partie de saison.





Reims 4-3 FV Paris (51% - 49%)

Comme nous le pensions les rémois ont donc profité de la visite des parisiens (et la défaite de Rouen II) pour consolider leur 3ème place. Ce ne fut pas chose aisée car dans cette rencontre on a eu droit à un remake du lièvre et de la tortue. Les Phénix ont patiemment construit leur victoire dans la 1ère moitié du match avant d’assisté au réveil des Français Volants dans l’autre moitié et particulièrement en début de 3ème tiers. Mais trop tard car les rémois ont su resserrer leur défense et contenir leurs hôtes jusqu’à la fin. Avec cette 3ème défaite de suite les parisiens restent sous la menace de perdre leur place pour les play-offs. Pour autant ils restent en ballotage favorable car –voir plus haut- ils ne sont pas tout seul et ont l’avantage d’avoir un peu plus de marge de manœuvre avec leur 2, voir 3 matchs de retard sur la plupart de leurs concurrents.





Courbevoie 3-4 Evry-Viry (50,50% - 49,50%)

Si le vainqueur de cette confrontation de bas de tableau n’est pas celui que nous pensions, nous avions bien vu juste sur l’équilibre des forces en présence. C’est en fait sur une double supériorité numérique lors du 2ème tiers que l’entente Evry/Viry fera la différence en inscrivant 2 buts qui les porteront devant les Coqs au tableau d’affichage. La course poursuite continuera au score mais les Jets réussiront au final à conserver un précieux but d’avance. Rien de changer pour ces équipes au classement mais Evry/Viry s’est rapproché d’un petit point d’un trio d’équipe classé de la 6ème à la 8ème place, tous à 5 points devant. Mathématiquement ils restent encore à la portée des 2 équipes franciliennes, même si pour les Coqs cela apparait plus compliqué malgré leurs 2 matchs de retard.

POULE B



Vaujany 5-1 Annecy (49% - 51%)

Non certes le score des jeunes grizzlys ne sera pas aussi impressionnant que face à Poitiers mais quand même suffisamment important pour qu’il n’y ait pas photo. Même chez soi, 5 à 1 face au dauphin Annecy, cela reste une belle performance qui prend nos prévisions un peu à contre pied (nous avions mis néanmoins des cotes plutôt serrées). Les jeunes espoirs de l’entente Vaujany/Grenoble entendent bien participer aux play-offs et ils font passer le message haut et fort. A égalité de point avec Colmar, ils leur chipent la 8ème place à la faveur du goal-average particulier. Leur déplacement, certes difficile chez les Bouquetins sera peut-être l’occasion d’aller taquiner des places un peu plus haut. Rien de changer au classement pour les Chevaliers du lac si ce n’est qu’ils voient revenir sur leurs talons de sérieux outsiders.





Toulouse-Blagnac 4-2 Roanne (50% - 50%)

Voici ces 2 outsiders évoqués plus haut. En battant les Renards, les Bélougas ont permis en quelque sorte à Annecy de préserver sa 2ème place. Mais aussi ils se sont portés en de dangereux concurrents à cette place de dauphin de Morzine-Avoriaz. Pour en revenir au match, il fut comme prévu très disputé et c’est au cours de la 3ème période que les toulousains réussiront à faire le break. Un moment réduit par les roannais, il sera rétabli en fin de match. Toulouse et Roanne ne se quittent plus. A égalité de points tous deux, ils continuent à lorgner sur la place d’Annecy.





Morzine-Avoriaz 10-2 HCMP (54% - 46%)

Il n’y a pas eu d’exploit de nos Bouquetins à Morzine. Ils se sont logiquement inclinés et sur un score plutôt lourd. Les Pingouins ont gagné assez nettement toutes les périodes, laissant peu de place au suspense. Si contrairement à son homologue de la poule A, Morzine-Avoriaz n’est pas encore mathématiquement hors de portée du second, cela ne devrait tarder, peut-être dès ce mercredi lors de leur déplacement à Villard. Pour l’entente HCMP il va falloir encore quelques victoires pour assurer définitivement leur place en play-offs qui n’est pas encore assurée. La réception en match de mise à jour du calendrier avec la venue de Vaujany ce mardi sera d’importance. Cet adversaire moins bien classé est en plein renouveau.





Valence 5-6 tab Colmar (54% - 46%)

C’est un bel exploit de la part des alsaciens qui étaient en quête de victoires depuis un trop long moment. Elle est certes à 2 points mais obtenue chez un adversaire mieux classé. Qui plus est les Titans ont su montrer une certaine force de caractère puisque ce fut au prix d’une sacrée remontée en 2ème période après un 1er tiers bien dominé par les Lynx. Les 2 équipes feront jeu égal dans l’ultime période. Il faudra recourir à l’épreuve du tir au but pour qu’enfin les Titans l’emportent. Hélas ce petit point concédé à Valence permet à Vaujany de revenir à leur hauteur ; il faudra donc remporter d’autres succès pour obtenir leur place en play-off. Il en est de même pour Valence, 3 places devant mais pas si loin aux points pour être rassuré.



Villard de Lans - Poitiers (54% - 46%) : rencontre reportée

Il y a 2 rencontres de rattrapage de calendrier programmées ce mardi et mercredi et que nous avons déjà présentez. Nous reviendrons sur le débriefing de ces 2 matchs lors de notre prochaine chronique sur les tendances du week-end.