D2 : Retour sur la 16ème Journée Retour sur la 16ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 07/02/2023 à 20:30 Retour de WE 16ème journée de D2 Ce long week-end de championnat va prendre fin ce mardi avec la rencontre Wasquehal - Evry/Viry, mise à jour de la 10ème journée de la poule A, dont nous donnerons les cotes en fin de chronique.



Pour en revenir aux matchs de ces vendredis, samedis et dimanches il n’y eu guère de surprise si ce n’est la défaite de Courbevoie qui recevait Reims et qui si elle fragilise sa 4ème place, ne la remet pas encore en question.



Nous n’osons plus mettre les défaites de Toulouse comme des surprises, même à la maison, tant cette équipe semble se liquéfier en cette fin de saison sans que l’on comprenne pourquoi. Toutes les autres équipes du top 4 l’ont emporté et confortant par la même leur position.



A contrario toutes les équipes concernées par la poule de relégation ont perdu et seule la réserve d’Amiens conserve une mince chance d’y échapper. En fait c’est dans les accessits - 5ème à 8ème place - que la hiérarchie reste la plus fluctuante et les écarts les plus resserrés. Il va donc falloir patienter un peu.





Entre parenthèse ( ) rappelle des cotes de la chronique de vendredi



Poule A



Amnéville 7 - 0 Evry-Viry (54-46)

Nous avions un peu peur d’avoir exagéré nos tendances en faveur des Red Dogs mais enfin de compte ils ont tout à fait confirmé leur regain de forme. Les voilà cette fois bien devant leur adversaire du jour qu’ils ne devançaient jusqu’alors qu’au goal-average. Avec 7 points d’avance ils sont surtout définitivement à l‘abri d’un retour de la réserve d’Amiens. Ce n’est pas le cas de l’entente de l’Essonne qui ne devance que de 4 points les picards. Par contre ils sont d’autant plus en balance favorable qu’ils ont un match de plus à disputer. Pour autant cette lourde défaite fait désordre ; à eux de ne pas gâcher leur fin de saison régulière par un coupable relâchement.



Meudon 7 - 4 Amiens II (57- 43)

C’est à priori sans problème que les Comètes poursuivent leur marche en avant. Pourtant à regarder la feuille de match ce sont bien les jeunes Gothiques qui ont remporté 2 des 3 périodes. Mais Meudon a su faire parler la poudre dans le 2ème tiers gagné 5-0. Belle résistance donc des picards mettant un peu à mal nos cotes. Il est vrai que l’effectif a été renforcé par quelques-uns de leur meilleurs espoirs plutôt habitués aux joutes de la Magnus comme Tomas Simonsen et Ilies Djemel. Ils n’empêcheront pas la défaite de leurs couleurs qui compromet très fortement leur chance de basculer sur les play-offs. Par contre cet appel vers de tels joueurs laisse à penser que du côté des coachs on ne va peut-être pas hésiter à se tourner à nouveau vers eux pour assurer le maintien lors des Play Downs. Côté francilien excellent week-end puisque leur victoire combinée à la défaite de Courbevoie leurs assure un peu plus de confort pour cette fin de 1ère partie de saison. Par contre, les 2 équipes de tête ne baissant pas de rythme, il devient bien difficile d’envisager une amélioration de leur classement.



Valenciennes 9 - 5 Wasquehal (58-42)

Leader peut-être en sursis mais qui fait mieux que de la résistance ; les Diables Rouges tiennent toujours fermement le sceptre de la poule. Est-ce l’effet derby ? Toujours est-il que les Lions ont plutôt fait bonne figure en remportant entre autres la 2ème période. Défaite ou victoire, cela ne pouvait changer grand-chose à leur situation mais on peut y voir un présage encourageant pour la 2ème phase de championnat en poule de Play down.



Paris FV 13 - 3 Rouen II (57- 43)

Dure leçon de réalisme pour les jeunes Dragons qui n’ont pu rivaliser avec le dauphin de la poule. Nos tendances comme nos cotes ont été cohérentes. Comme depuis pas mal de semaines, de mois, Paris règne avec Valenciennes sur le groupe nord et vise plus que jamais la tête du groupe nord. Comme nous disions samedi dernier, les normands étaient sûrs de garder leur 6ème place ; par contre elle est dorénavant un peu plus menacée par Amnéville.



Courbevoie 1 - 3 Reims (53-47)

Les rémois ont pris au dépourvu nos tendances. Après une période de moins bien, ils ont su réagir en s’offrant cette belle performance sur la glace de Courbevoie. C’est par contre une déconvenue pour les Coqs qui nous avaient habitué à être plus solide pour ne pas dire intraitable chez eux. Ils conservent leur précieuse 4ème place mais sous la menace des Phénix qui, 2 points derrière et un match de plus à jouer, n’ont pas renoncé à réintégrer le top 4.





Poule B



Vendredi 3 février

Roanne 10 - 5 Valence (55-45)

Malgré un beau final des Lynx nos cotes ont bien été respectées. La faute à un 1er tiers de feu des ligériens (6-0), confortés, certes de façon moins impressionnante, le tiers suivant. Cela leur a permis de gérer tranquillement la dernière période. Non seulement les drômois stoppent leur rapprochement sur Villard-de-Lans mais sont rejoints par Annecy qui a le double avantage des faveurs du goal-average particulier et d’un match de plus à jouer. Il va falloir pour Valence être irréprochable pour cette fin de saison régulière mais aussi espérer tout le contraire pour les Savoyards. Quant aux Renards, ils conservent bien sûr leur 2ème place mais ce n’est pas du luxe d’avoir l’avantage de compter un match de retard sur leur suivant Bouquetins car ces derniers ne sont qu’à une unité derrière eux.



Samedi 4 février

Angers II 3 - 8 HCMP (48-52)

Plutôt sur une bonne phase, nous pensions les jeunes angevins capable de poser plus de problèmes au HCMP. Mais ces derniers ont montré qu’ils n’avaient pas renoncer à la place de dauphin. Remportant nettement la 3ème mais surtout la 1ère période, ils n’ont guère été inquiétés. Pour autant avec un match d’avance au calendrier sur Roanne il va leur être difficile, mais pas impossible, d’inverser le classement. Peut-être que cela se jouera lors de la dernière journée puisqu’ils recevront justement les roannais. Si la réserve d’Angers retrouve la 8ème place, elle ne craint plus un retour du 9ème et peut encore prétendre rattraper les 3 clubs qui la précèdent.



Vaujany/Grenoble 6 - 1 Colmar (64-36)

Si les cotes étaient les plus contrastées de ce week-end par contre le score de la rencontre ne fut pas le plus impressionnant et les Titans se sont même payés le luxe de remporter la 1ère période. Par la suite les Grizzlys ont su remettre les pendules à l’heure. Que dire de plus; cela ne change rien à la situation de chacun; l’entente Vaujany-Grenoble maintient sans souci son avance sur ses poursuivants immédiat. De son côté les alsaciens gardent le terrible privilège de n’avoir remporté aucune victoire.



Toulouse-Blagnac 3 - 5 Annecy (50,50-49,50)

Nous avions continué à espérer une rédemption des toulousains avec un retour à la victoire sur leur glace face à des Savoyards un peu à la peine mais qui avaient su faire le nécessaire samedi dernier face à Clermont-Fd. A priori ce bon résultat aura eu des suites sur les bords de la Garonne car ils auront su bousculer les Bélougas. Après un 1er tiers vierge de but les choses se sont décantés lors de la 2ème période et si les toulousains ont bien ouvert le score, les Savoyards ont vite pris les devants et plus lâcher le match. Cette calamiteuse fin de saison régulière aura donc vu glisser les Occitans de la 1ère à la 7ème place et ce n’est peut-être pas fini. Heureusement pour eux, ils ne peuvent plus descendre plus bas que la 8ème place mais il serait miraculeux qu’ils réitèrent le parcours qu’ils nous avaient offert la saison dernière en play-off. Encore moins bien loti il y a peu, paradoxalement les Chevaliers du Lac ont théoriquement encore la possibilité d’intégrer le top 4.



Clermont-Ferrand 4 - 6 Villard de Lans (48,50-51,50)

Ces cotes assez proches étaient somme toute justifiées, même s’il fallut attendre le 3ème tiers pour avoir un vrai suspense. Dans les faits la rencontre fut assez équilibrée mais l’efficacité et surtout le réalisme était bien plutôt du côté des villardiens sauf, fait remarquable, durant 4 minutes dans le 3ème tiers où les clermontois marquèrent par 3 fois pour ne plus être qu’à une longueur de leurs adversaires. Mais les Ours réussirent dans un dernier coup de rein à consolider une victoire bien venue après la lourde défaite de samedi dernier. Elle est surtout bien venu pour la préservation de leur 4ème place puisque les voilà nanti de 5 points d’avance sur les 2 équipes suivantes. Pour les Sangliers cette victoire aurait surtout été le bienvenu moralement car les chances d’une qualification en play-offs étaient des plus minimes et subordonnées également à une fin de saison régulière sans gain de points pour Annecy. Or Annecy l’a emporté à Toulouse et par la même tout est définitivement joué. Il ne reste plus aux clermontois qu’à récupérer leurs blessés et se préparer au mieux pour la suite de la saison.



Dimanche 05 (J.9)



Vaujany/Grenoble 6 - 3 Valence (57-43)

La forme olympique des Grizzlys leur permet d’enchaîner sans soucis cette 2ème rencontre du week-end. (Fort heureusement les U2 de Grenoble étaient en pause ce dimanche). Et si le score final est plus resserré que nos cotes, le résultat final reste bien en faveur des isérois. Ils auront donc profité de ces 2 rencontres pour augmenter leur avance sur leurs poursuivants qui ont d’ailleurs perdu tout espoir de revenir sur eux (seul mathématiquement Roanne peut encore y prétendre mais sous condition d’une fin de 1ère phase catastrophique de Vaujany, ce qui est hautement improbable). Week-end à 2 matchs aussi pour Valence mais la comparaison s’arrête là car ce fut autant de défaite. Ils n’auront cependant perdu qu’une place mais tout à fait récupérable.



Mise à jour de la 10ème journée poule A :



Entre parenthèse () rappel du classement



Wasquehal (10) 49% - 51% Evry/Viry (8)

Nous pensons que les nordistes, sans jusqu’à les mettre favoris, ont la possibilité de surprendre cette équipe d’Evry-Viry mieux classée et ainsi remporter une autre victoire. Les franciliens sont dans une mauvaise série de 5 défaites et souvent sur des scores plus lourds que ceux des nordistes. Donc nos cotes seront très proches et même si cela ne changera rien pour les Lions, ce serait un encouragement pour la 2ème phase. Pour les Jets, la motivation sera toute autre ; ils sont sous la menace d’un retour de la réserve d’Amiens et une victoire pourrait leur éviter les affres de la 9ème place.











