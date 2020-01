Retour de week-end championnat de France de D2, 17ème journée



Beaucoup de choses se sont décantés lors de cette avant dernière journée.

Ainsi Toulouse-Blagnac et Roanne ont su donner le coup de rein nécessaire pour se qualifier définitivement pour les play offs. Ils ont donné un coup de main à Annecy qui, bien que rétrogradant derrière eux, ne peut plus se voir rattraper par Vaujany et Colmar. Les quatuors de tête sont aussi définitivement connus. Seul l’ordre du 3ème et 4ème rang est à déterminer.

Il reste encore à savoir qui accompagnera Strasbourg, Courbevoie en poule de maintien. On sait dorénavant qu’il y a Châlons. Il reste encore à connaître le 4ème. Cela se jouera entre Colmar et Vaujany.



Poule A



Évry/Viry 2 - 6 Meudon (47/53)

Avec peut-être même un score plus large que prévu, c’est bien les Comêtes qui l’ont emporté. En n’ayant pu renverser le pronostiques l’entente Evry-Viry voit d’autant plus s’échapper l’espoir d’accéder au top 4 que les Français Volants jusque là encore à leur portée et ont réussi à s’imposer. Il reste à l’entente francilienne un match contre Amneville, leur suivant immédiat. Une rencontre qui déterminera définitivement les places de 5ème et 6ème. Bien qu’à 1 point du leader vosgien (qui lui a encore 2 matchs à disputer à domicile) les meudonnais savent qu’il leur faudrait un sacré concours de circonstance pour pouvoir les devancer sur le fil.