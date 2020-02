Retour de week-end championnat de France de D2, 18ème et dernière journée de saison régulière C’est fait, les cartes sont distribuées et on va pouvoir entamer le sprint final vers le titre et les accessits pour le niveau supérieur. C’est également le début de la poule de la mort pour les recalés de cette première partie de saison. Retour donc sur cette dernière journée.





Poule A

Epinal 6 - 0 Wasquehal (70/30)

On n’attendait pas de surprise et on en n’a pas eu. Les Lions ont tenu un tiers temps pour au fil du match céder de plus en plus sous la pression. Les vosgiens ont pris ce match au sérieux mais savent pertinemment que des joutes autrement plus serrés les attendent avec entre autres avec les équipes alpines. De même pour nos nordistes qui vont avoir fort à faire dès le premier tour.



Amnéville 3 - 2 Evry/Viry (50/50)

Nous subodorions une rencontre indécise et elle le fut. Amnéville rappelle par la même qu’à l’approche des play offs hausse toujours le curseur, lui permettant les saisons précédente d’être souvent l’équipe de la poule nord qui s’en sortait le mieux lors de la phase finale. Pour les franciliens c’est un sérieux avertissement ; ils n’ont certainement pas oublié la saison dernière où ils avaient dominé leur poule avant d’être sèchement éliminés dès le 1er tour.



Meudon 6 - 7 Français Volants (58/42)

Ah la magie des derbys. Celui-ci n’a pas dérogé à la règle et les parisiens ont su se transcender pour régler en quelque sorte une question de suprématie locale. Ne nous y trompons pas, les Meudonnais n’ont pas volé leur classement mais ils ont reçu là un avertissement sans frais avant l’entame des play offs et ils ont intérêt à se souvenir de ce qui est arrivé la saison précédente au leader de leur poule. Pour les Français Volants c’est une très belle performance qui laisse à penser qu’ils se sont mis en mode play offs. A confirmer pour eux dès cette fin de semaine.



Valenciennes 9 - 4 Courbevoie (57/43)

En toute logique le dernier de poule a baissé pavillon chez le 8ème. Dernière répétition pour ces 2 équipes avant cette seconde partie de championnat qui sera surtout cruciale pour les Coqs qui joueront leur survie en D2.



Rouen II 8 - 3 Châlons-en-Champagne (60/40)

Les Gaulois n’auront pas pesé lourd dans cette ultime journée. Les jeunes Dragons pouvaient espérer que cela leur permettrait de prendre la 3ème place. Las, la performance des parisiens à Meudon a enterré cet espoir.



Poule B

Strasbourg II 1 - 11 Roanne (43/57)

Pour cette dernière les strasbourgeois n’ont pas réussi à s’offrir la moindre victoire. Les Renards étaient les favoris et ont donc largement confirmés. Condamnés depuis longtemps à la poule de maintien nos jeunes alsaciens vont devoir sévèrement se retrousser les manches pour éviter la dernière place. Les roannais, comme l’an dernier n’auront pas l’avantage de recevoir pour le 2ème et éventuel match d’appui mais cette large victoire montre que l’équipe est prête à se lancer dans cette seconde partie de saison et y jouer les trouble-fêtes comme la saison passée.



Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 4 Toulouse-Blagnac (60/40)

Une des surprises de la soirée ; après un bon départ les Bouquetins se sont fait surprendre lors du 2ème tiers par des Bélougas qui ont su faire preuve de réalisme lors de leurs supériorités numériques. Réalisme que l’on retrouvera dans l’ultime période avec à la fin ce dernier but toulousain en cage vide. Les alpins en ont perdu leur place sur le podium au profit de Villard et Valence et par la même le potentiel avantage du terrain qui s’en rattachait pour le 2ème tour des play offs. Cet exploit par contre n’apporte guère aux blagnaco-Toulousains si ce n’est un surcroit de confiance avant les play offs.



Colmar 4 - 7 Vaujany (50.5/49.5)

Grosse déception pour les alsaciens qui n’ont su tirer profit de l’avantage de recevoir. Nous avions prévu un match incertain, il ne le fut pas tant que ça et surtout pas à l’avantage des locaux. Ils laissent donc passer les play offs, soufflés sous leurs nez par ces jeunes Grizzlys qui ont su donner le dernier coup de rein pour assurer l’essentiel.



Villard-de-Lans 4 - 2 Annecy (52/48)

Là aussi on avait donné des tendances assez équilibrées car bien que mieux classés, on sait que les Ours ne sont pas toujours des plus serein devant leurs partisans. Mais sous la menace de Valence, ils tenaient à bien rester accrocher sur cette 3ème place. Bien leur en a pris, les voilà seconds et donc un adversaire encore plus abordable leur est promis au 1er tour des play offs ainsi que l’avantage du terrain pour le second tour.



Morzine-Avoriaz 2 - 5 Valence (56/44)

L’autre grosse surprise. Il faut croire, à l’exception d’Epinal, que certaines grosses cylindrées du championnat s’étaient mis en mode ‘’tête ailleurs’’ ! Espérons pour eux qu’elle était déjà bien tournée vers les play offs car ces errements pourraient se payer cash à l’avenir Valence du coup récupère la 3ème place. Aucune conséquence pour les Pingouins, si ce n’est ce rappel à l’ordre peut-être salvateur.