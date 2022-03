Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 18ème Journée Retour sur la 18ème et dernière journée de la phase régulière du championnat française de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2021-2022. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 01/03/2022 à 17:30 Tweeter Retour de week-end spécial dernière journée de la saison régulière



Il y a eu quelques surprises mais aucune équipe qui pouvait espérer encore arracher leur qualification n’est parvenue à ses fins.



Poule A, Non seulement ni Evry-Viry, ni Colmar n’ont réussi à vaincre mais de plus les équipes devant eux réussissaient à gagner avec brio.



Enfin de compte le classement aura peu été perturbé si ce n’est pour Amnéville qui devant son public s’est fait durement surprendre par les Français Volants et perd 2 places, puis Valence plus logiquement battu à Vaujany perd aussi 2 places.



Pour ce qui est des quatuors de tête pas de changement, comme pronostiqué, Reims s’est incliné face au leader. Rouen n’a pas su en profiter en concédant de façon assez surprenante chez eux la victoire à Angers.



En poule B Annecy, lui aussi menacé ne doit qu’à lui même d’avoir préservé sa 2ème place en l’emportant, excusez du peu, chez le leader Morzine-Avoriaz qui concède ainsi sa seule défaite à domicile.



Les victoires plus attendues du HCMP et de Toulouse n’auront servi à rien sinon d’assurer leur maintien dans le top 4, ce qui n’est pas si mal.

Ainsi la très belle performance de Roanne à Villard-de-Lans n’aura pas permis aux Renards en embuscade d’intégrer le top 4.



Les équipes encore menacées par la 9ème place, réserve d’Angers et Vaujany, l’ont emporté et pour ces dernières au dépend au classement de leur adversaire du jour Valence.





Poule A

Amnéville 1 – 9 Paris FV (52% - 48%)

C’est la 1ère grosse surprise de ce week-end. Certes nos cotes étaient relativement serrées, laissant la place à une certaine incertitude, surtout entre 2 équipes nous ayant habitué à une irrégularité qui était un peu leur point commun. Mais de là à imaginer un tel effondrement des lorrains, même si on sait que Paris se sent parfois revenir les ailes qu’ils ont sur leur blason. Ils auront d’ailleurs tout intérêt à les garder lors des play-offs. Quant aux Red Dogs ils auront à retrouver rapidement leurs crocs car ils ont perdu par cette défaite les avantages inhérents aux 4 premiers de poule.





Valenciennes 8 – 5 Evry-Viry (54% - 46%)

Les franciliens auront cru en leur étoile plus de la moitié du match, eux qui devaient vaincre absolument. Ils ont ainsi fait douter Valenciennes jusqu’à 5 minutes de la fin. Puis les Diables sont sortis de leur boîte rouge et ont assommé leurs adversaires de 4 buts en 2 mn (entre 56’13’’ et 58’13’’). Belle performance néanmoins des Jets qui peuvent plus nourrir des regrets pour l’ensemble de la saison que pour ce match en particulier car même la victoire n’aurait pu les sauver de la poule de relégation. Leur adversaire le plus proche, Angers, ayant gagné à Rouen leur interdisait tout retour à la 8ème place. Cela reste néanmoins un signe encourageant pour la suite de leur saison. Valenciennes aura par contre intérêt à resserrer sa garde et être concentré dès le début de match s’ils ne veulent pas connaitre une déconvenue dès le 1er tour.





Reims 5 - 6 Meudon (48% - 52%)

Les Phénix avaient à préserver leur 3ème place sévèrement menacée par la réserve de Rouen qui recevait de son côté la réserve d’Angers. Mais c’est ni plus ni moins que le leader sans partage Meudon qu’ils accueillaient sur le glaçon. S’ils ont relevé le défi avec brio cela n’a pas suffit pour vaincre des Comètes qui, menées, ont su finir tambour battant le dernier tiers. Indéniablement ils ont décidé de se maintenir sur ce rythme élevé pour se préserver de toute déconvenue dans la 2ème phase de championnat. C’est aussi un encouragement pour les rémois qui ont su un long moment faire jeu égal avec ce qui se fait probablement de mieux en D2. De plus ils ont eu l’agréable surprise d’apprendre la déconvenue des rouennais ce samedi et préservent ainsi un tirage pour le 1er tour en théorie plus favorable.





Rouen II 2 - 5 Angers II (51% - 49%)

C’est aussi l’autre surprise de ce week-end où les Dragons ont cédé sur un score sans appel chez eux. Mais est-ce vraiment une surprise ? Nous avions mis des cotes certes à leur avantage mais assez serrées car nous avions souligné le rythme infernal auquel ils étaient soumis avec 3 matchs en 4 jours, plus celui du 20 février en élite U20 qui concerne la majorité des joueurs de la réserve (sans compter celui qu’ils ont joué ce dimanche à Villard pour ce même championnat). Les jeunes Ducs n’ont pas eu à subir une telle cadence et c’est donc dans l’ultime période, là où la fatigue peut se faire le plus sentir, qu’ils ont fait la différence en marquant tous leurs buts. L’opération est surtout mauvaise pour les Dragons qui perdent définitivement l’occasion d’améliorer leur tirage pour les play-offs. Mais cela aurait pu être pire en perdant la place dans le top 4. La défaire surprise d’Amnéville les en préserve. Les Ducs étaient certes menacés pour cette 8ème et dernière place qualificative mais la défaite dans le même temps de l’entente Evry/Viry les met dès lors à l’abri. Cette victoire, qui reste un encouragement certain pour la suite, ne leur a fait gagner aucune place au classement. Ils auront le lourd privilège de se confronter au leader de la poule B.





Courbevoie 2 – 4 Wasquehal (49% - 51%)

Pas d’enjeu particulier dans cette rencontre puisque pour les Coqs la messe était déjà dite. Les Lions par cette victoire gagnent un rang au classement. Petite déception, la belle victoire de Paris leur empêche d’en gagner deux.



Poule B

Vaujany 7 – 4 Valence (53% - 47%)

Les jeunes montagnards avaient encore à se préserver d’un éventuel retour des alsaciens de Colmar mais sur la lancée qui est la leur depuis quelques temps (le retour plus exactement de leurs meilleurs éléments des championnats du monde U20 magnifiquement remportés) les Grizzlys l’ont emporté en menant une grande partie du match face à une équipe drômoise. Ces derniers, qui finissent dans le dur cette saison régulière, se font par la même subtiliser leur 7ème place. Ils auront donc à se confronter au leader de la poule A qui a dominé son groupe avec une suprématie encore plus forte que Morzine en poule B.





Colmar 2 - 8 Toulouse-Blagnac (49,50% - 50,50%)

Nous pensions que les toulousains risqueraient de peiner à faire respecter la hiérarchie, il n’en a rien été. Le ton fut donné dès le 1er tiers avec 3 buts pour les Bélougas sans en concéder un seul. Les Titans ont sauvé certes l’honneur mais ne remportent aucune période. Conséquence, adieu espoir de play-offs pour les alsaciens et 1er tour plus facile pour les occitans grâce à cette place de 4ème préservée de la menace roannaise.





Villard-de-Lans 1 – 3 Roanne (52% - 48%)

Même si nous avions placé les villardiens en favoris nous disions qu’il fallait se méfier des roannais qui comme chaque saison à l’approche des play-offs. Ils se muent en véritable guerriers. Il faut croire que la mue est bien entamée car ce n’est pas une mince affaire d’avoir vaincu les Ours dans leur tanière alors qu’ils sont eux aussi plutôt dans une forme ascendante. Bien parti au 1er tiers, Villard de Lans a piétiné au second pour finalement concéder 3 buts à leur adversaire sans en marquer un seul. Finalement cela n’a aucune conséquence au classement : Villard, certes rattrapé au classement par Vaujany garde néanmoins sa place par la grâce d’un goal-average favorable. De son côté les performances du HCMP et de Toulouse ne permettent pas à Roanne de profiter de cette victoire pour intégrer le top 4. Ce fut assez souvent le cas lors des dernières saisons et les Renards ont su généralement s’en accommoder pour aller loin dans les play-offs. L’équipe qui jouera ce 1er tour contre Roanne aura donc certes l’avantage de recevoir pour la revanche et la belle mais il risque de s’apercevoir que c’est un bien maigre avantage face à cette équipe.





Morzine-Avoriaz 4 – 6 Annecy (53% - 47%)

Certes les Pingouins n’avaient plus rien à gagner, certes les Chevaliers étaient sous la menace de perdre leur 2ème place avec tous les avantages qui s’y rattache. Il n’empêche, peu de monde voyait l’équipe phare de cette poule s’incliner sur sa glace face à son dauphin dont la 2ème place ne tenait qu’à un fil. Ce fil, ils ont su ne pas le rompre avec une fort belle victoire construite surtout lors des 2 premiers tiers temps. Si pour les Pingouins finalement ce ne sera qu’anecdotique, probablement pour les Chevaliers cela devrait leur donner un surcout de confiance.





Courchevel-Méribel-Pralognan 13 – 3 Poitiers (54% - 46%)

Dans ce match que l’on prévoyait largement en faveur des alpins il n’y a pas eu de surprise. Les Dragons poitevins finissent hélas la saison régulière comme ils l’ont commencé, assez durement. Les Bouquetins étaient quant à eux motivés pour arracher la place de second à Annecy et ils ont tout fait pour. Malheureusement pour le HCMP l’exploit d’Annecy en terre morzinoise a mis fin à cet objectif. Poitiers va devoir maintenant entamer une 2ème partie en poule de relégation qui va fortement engager son avenir en D2. Pour les Bouquetins les voici à une belle 3ème place qu’il faudra savoir faire fructifier en play-offs.

Conclusions sur cette saison régulière :

Les 2 équipes leaders ont finalement été les 2 seules équipes régulières et constantes durant toute cette première partie de championnat. Toutes les autres équipes ont alterné le bon avec le moins bon et parfois de façon très contrastée. Ainsi Valenciennes qui semblait pouvoir tenir tête à Meudon est finalement rentré dans le rang au point de voir un moment sa place de second menacé. Tout comme Annecy qui aurait dû à un exploit la conserver.

Pour certaines équipes comme particulièrement Villard-de-Lans ce fut le contraire. On a eu une sorte de renaissance après un départ catastrophique. Poitiers, parti très mal, a eu un début de redressement qui jamais s’est confirmé dû probablement à une préparation d’avant saison insuffisante (probablement à leur corps défendant).

Des clubs comme Valence et Colmar avaient fort bien débuté pour s’écrouler complètement par la suite. Les Lynx ont réussi de justesse à sauver leur saison régulière. Enfin comme chaque saison les équipes réserves, Rouen, Angers et Vaujany-Grenoble ont forcément des résultats fluctuant suivant la disponibilité de leurs jeunes joueurs qui sont amenés pour les plus talentueux à évoluer dans plusieurs championnats. Il n’empêche se sont les équipes les plus perfectibles et l’on voit ainsi souvent leurs performances s’améliorer sensiblement au fil de la saison.



Nous vous laissons découvrir les affiches pour ce 1er tour des play-offs et la poule de relégation sur lequel nous reviendrons pour nos tendances.



Valenciennes – Vaujany

Reims – Villard-de-Lans

Rouen II – Roanne

Toulouse-Blagnac – Paris FV

HCMP – Wasquehal

Annecy – Amnéville

Morzine-Avoriaz – Angers II

Poule de relégation :

Equipes présentes : Colmar, Evry-Viry, Courbevoie, Poitiers









