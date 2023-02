Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 18ème Journée Retour sur la 18ème journée de la première phase du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 28/02/2023 à 18:30 Tweeter Retour de Week-End de la 18ème et dernière journée 1ère phase de D2

Les dés en sont jetés et le classement de chaque poule définitivement fixé.



C’était déjà le cas pour la poule A et donc rien n’a bougé si ce n’est aux points où par exemple Amnéville est revenu à égalité avec l’équipe la précédant, réserve de Rouen, mais en restant classé toujours derrière suite à un goal-average particulier défavorable.



En poule B, il y avait encore des places à gagner, entre autres pour la très convoité 3ème place qui se jouait entre Villard-de-Lans (3ème) et l’entente alpine HCMP (4ème). Or malgré l’avantage de recevoir les Ours se sont fait surprendre par Annecy alors que les Bouquetins, également à domicile, ont su faire plier le 2ème de poule Roanne. Conséquence Villard perd sa 3ème place au profit du HCMP. Plus bas dans le classement, 3 clubs pouvaient voir leur position bouger. Le plus en danger était Valence dont la seule ambition possible était de défendre sa 6ème place. Malgré une victoire acquise de haute lutte à Clermont-Ferrand mais hélas en prolongation, les Lynx se sont fait rejoindre aux points par Toulouse, large vainqueur de Colmar. Malheureusement pour les drômois le goal-average tranchera en faveur des Bélougas. Ce seront là au final les seuls changements de cette poule.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes de samedi.



Poule A



Amnéville 10 - 7 Wasquehal (54-46)

Sans surprise les Red Dogs ont su faire respecter la hiérarchie mais non sans quelques difficultés puisque les Lions ont ouvert le score, remporté le 2ème tiers, bref profitant des largesses de la défense mosellane, ils auront rarement marqué autant de buts en un match. Mais les amnévillois surent maitriser leurs adversaires jusqu’au bout. Il va leur falloir néanmoins être plus strict sur le plan défensif face à leur future adversaire des play-offs. Le problème est le même pour les nordistes ; il faudra parvenir dans cette lutte au maintien à être offensif sans que cela soit au détriment du travail défensif.



Meudon 9 - 1 Rouen II (54-46)

Nos tendances ont donc été confirmées avec une forte réaction des Comètes après leur déconvenue de la semaine dernière et les jeunes Dragons en ont fait les frais. Les franciliens n’ont pas dominé leur poule comme la saison dernière mais très certainement ils préféreront qu’il en soit ainsi mais aller au bout de ces play-offs que ce parcours vite avorté de l’an dernier en play-offs. Pour Rouen le contrat est rempli, la réserve rouennaise garde sa place en D2 ; la priorité risquée dorénavant de basculer sur les phases finales du championnat élite U20 dont ils seront un des favoris.



Evry/Viry 3 - 2 Amiens II (52-48)

Les cotes étaient resserrées mais la logique de nos tendances respectée à la fin. Certes pour les franciliens comme pour les picards il n’y avait rien en jeu ce soir. Contrairement à l’année dernière les Jets auront réussi à échapper aux affres de la poule de maintien ; ce ne sera pas le cas des jeunes Gothiques pour cette 1ère saison en D2. Il va être difficile à l’entente francilienne d’aller plus loin que le 1er tour. Pour la réserve d’Amiens ce fut une dernière répétition générale avec la présence de quelques joueurs ayant fait des incursions en Magnus mais surtout celle étonnante de Tomas Simonsen, certes encore junior, mais plus habitué à patiner en Magnus qu’avec la D2. Est-ce à dire qu’il viendra, peut être accompagné par d’autres grands espoirs comme Bruche et Djemel ? Dans ce cas de figure Amiens 2 pourrait s’avérer redoutable lors des Play Downs.



Valenciennes 9 - 1 Courbevoie (55-45)

Tendances comme cotes ont été plus que respectées et les Diables Rouges ont su gâter leurs nombreux partisans Maintenant tout est remis à zéro pour ces 2 équipes pour cette seconde phase. Si pour les Coqs la satisfaction première d’avoir réussi à redresser brillamment la barre par rapport à la saison dernière, leur assure d’ores et déjà d’avoir atteint leur objectif, ils peuvent continuer à espérer le passage d’un tour des play-offs. Côté valenciennois les ambitions sont bien sûr plus élevées ; le minimum sera le carré final que les Diables Rouges n’ont jamais atteint . . . voir plus.



Paris FV 5 - 4 Tab Reims (56-44)

Résultat final conforme à nos attentes, pas trop la manière. La faute à des champenois particulièrement teigneux et qui auront fait douter jusqu’au bout les parisiens. Voilà un avertissement sans frais pour les Français Volants dont la renaissance fait plaisir à voir mais qui ne doivent pas oublier la mésaventure de la saison dernière de leur voisin de Meudon, sortie douloureusement des play-offs après avoir outrageusement dominé la saison régulière. Pour la confiance c’est plutôt tout bénéfice pour les rémois qui savent que l’avantage du terrain pour le retour et l’éventuelle 3ème manche ne sera pas un luxe. Par le passé on a pu constater que les équipes de la poule nord souffraient lors de la confrontation avec celle du sud.





Poule B



Vaujany/Grenoble 8 - 3 Angers II (56-44)

Malmenés lors du 2ème tiers mais bien réveillés lors de la dernière période, les Grizzlys ont donc su faire respecter leur rang. Les jeunes Ducs n’auront pu réussir l’exploit et par la même restent accroché à leur 8ème place. L’objectif premier de ces 2 équipes, qui ont pour vocation première de former de jeunes espoirs, est donc remplis : ils seront toujours en D2 la saison prochaine. Habituellement lors des saisons précédents ces réserves basculaient toutes leur motivation sur le championnat U20 élite et ce sera certainement encore le cas d’Angers. On s’interroge un peu plus pour l’entente Vaujany/Grenoble dont le parcours lors de cette 1ère phase ferait légitimement penser que cela ouvre d’autres perspectives, le titre de la D2. Mais les Grizzlys pourront-ils courir 2 lièvres à la fois, eux qui sont aussi favoris pour le titre en U20 élite ?



Toulouse-Blagnac 11 - 1 Colmar (54-46)

Les Bélougas ont enfin renoué avec la victoire et il était temps. Même s’il ne faut pas oublier que ce fut face au dernier de poule, il y eu de plus la manière. Cerise sur le gâteau, ils en profitent pour arracher la 6ème place à Valence grâce au goal-average particulier. Plus encore que la saison dernière les voilà condamnés à se rendre chez l’adversaire pour les matchs 2 et 3. Cela leur avait réussi l’an dernier et ils avaient été la surprise de l’an dernier. Il va leur être difficile de renouer l’exploit mais sait-on jamais. Pour les alsaciens, ils auront réussi le triste exploit de n’avoir pas connu la victoire durant toute cette 1ère phase. Heureusement pour eux, ils n’en supporteront pas le poids en poule de maintien puisque tous les compteurs sont remis à zéro. On ne sait trop s’ils auront quelques soutiens des 2 clubs associés que sont Mulhouse et Strasbourg mais quoiqu’il en soit ce ne sera pas facile.



Courchevel-Méribel-Pralognan 9 - 5 Roanne (49-51)

Les Bouquetins auront fait mentir nos tendances mais nous avions annoncé une rencontre d’autant plus indécise que le HCMP avait toutes les raisons d’être motivé et il en a été récompensé. Cette victoire devant un public nombreux leur permet de brûler la politesse à Villard-de-Lans au classement. Cette 3ème place leur permet d’envisager un bout de chemin intéressant lors de cette 2ème phase de championnat. Coup d’arrêt dans leur belle série pour les Renards mais sans autre conséquence qu’un avertissement sans frais. Ils restent dauphins de cette poule avec tous les avantages qui en découle. Le carré final est l’objectif minimum mais on en attend bien plus côté ligérien.



Clermont 4 - 5 Tab Valence (49,50-50,50)

Nous avions vu juste non seulement pour le vainqueur mais aussi pour les cotes que nous avions mis quasi à l’équilibre. Et en effet le match c’est terminé aux tirs au but. Les perdants au final n’auront peut-être pas été ceux que l’on croit. Si effectivement les Sangliers se sentirent légitimement frustrés, ils n’avaient plus rien à gagner si ce n’est un bonus de confiance. Or, compte tenu des nombreuses absences pour blessures, ils pouvaient craindre que ce soir les dieux du hockey ne soient pas avec eux. Mais avec le soutien d’un public incroyablement présent malgré une saison des plus compliqués (1537 spectateurs officiellement) ils surent faire face et espérer jusqu’au bout de la soirée accrocher la victoire. Las, elle leur échappa mais peut-être pas ce bonus de confiance pour la suite de la saison. Tout au contraire, les Lynx ont conquis des lauriers non dépourvus d’épines et le point perdu par la faute des prolongations leur font perdre une précieuse place (au profit de Toulouse) car synonyme d’un premier adversaire en play-offs logiquement plus coriace.



Villard-de-Lans 1 - 2 Tab Annecy (52-48)

Match sans enjeu mais dont le résultat final n’’est pas tout à fait conforme aux prévisions bien que nous n’eussions pas hésité à afficher des cotes équilibrées. En effet nous nous méfions de ces Chevaliers qui visiblement, après une période de doute, retrouvaient au bon moment une vitalité prometteuse. Cela nous aura encore été confirmé ce samedi devant des Ours décidément cette saison bien présente mais quand même sur courant alternatif. Cela leur coute la 3ème place mais restent fort heureusement dans le top 4. Annecy a gagné pour l’honneur car cela ne change rien au classement. Et si les Savoyards n’auront pas les avantages se rattachant aux 4 premiers, on peut annoncer que sur leur forme actuelle cela ne va pas être simple pour l’équipe de la poule A qui devront les affronter.



Nous reviendrons bien vite vers vous pour vous présenter les futures rencontres de cette 2ème phase de championnat dont nous connaissons dorénavant les affiches. Ce sera l’occasion de faire aussi un petit bilan de la première phase.







Et si les Savoyards n'auront pas les avantages se rattachant aux 4 premiers, on peut annoncer que sur leur forme actuelle cela ne va pas être simple pour l'équipe de la poule A qui devront les affronter.Nous reviendrons bien vite vers vous pour vous présenter les futures rencontres de cette 2ème phase de championnat dont nous connaissons dorénavant les affiches. Ce sera l'occasion de faire aussi un petit bilan de la première phase.







