Championnat de France D2 : retour sur la 1ère journnée

Pas véritablement de grosses surprises en cette timide reprise ; d'autant qu'un autre report de match, Vaujany-Toulouse, c'est rajouté à la liste. Notons qu'il n'y a pas que le championnat de D2 qui connaît une reprise de saison difficile, ni même la Magnus. Celui du site de la FFHG est catastrophique : plus de feuilles de match, plus de direct. Bref on est dans le flou total à un moment où dans cette période qui s’annonce très spéciale, on a justement besoin d'un maximum de clarté. Espérons qu'en haut lieu on saura réagir rapidement.

Fermons cette parenthèse pour revenir à notre D2 et saluer quand même la performance du week-end à mettre à l'actif de Villard à l'extérieur.



Poule A :

Courbevoie 3 – 6 Lille/Wasquehal (50/50)

Se basant sur leurs belles prestations lors des matchs en poule de maintien, on espérait une meilleure résistance des Coqs. A priori cela n'a pas été le cas et cette défaite à domicile lance mal leur saison. Même si cela demande encore confirmation peut-être que nos Lions ne feront pas que rugir mais sauront donner de sérieux coups de pattes.