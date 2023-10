Cette 2ème journée nous apporte quelques éclairages sur les forces en présence mais il est encore trop tôt pour appeler cela des certitudes. Pour autant des clubs qui avaient raté leur entame de saison alors qu’on les voyait plus fort, comme Paris (FV) par exemple, ont su vite redresser la tête mais d’autres comme Amnéville, Lyon nous laissent encore sur notre faim.



Nous citons ici le promu de la poule B car effectivement, ancien locataire de l’élite du hockey français, nous pensions que l’objectif de ce club serait de vite gravir les échelons. Mais à l’évidence c’est bien plutôt l’autre promu, celui de la poule nord, qui crée un peu la surprise de ce début de championnat en enchainant sur sa 2ème victoire.



Même si il n’y a pas eu de véritables exploits, il faut bien avouer que nos tendances, certes souvent très resserrées, ont souvent été prises en défaut. Aussi la seule certitude qui pourrait se dégager de ce début de saison est qu’elles risquent d’être probablement plus indécises que jamais avec de plus des équipes réserves fort convaincantes à l’exception, en tout cas pour l’instant, de celle d’Amiens.



Entre parenthèse ( ) rappel des cotes attribuées par Hockey Hebdo.



Poule A



Amnéville 3-4 Angers II (54-46)



Les mosellans n’ont pas confirmé nos tendances en retombant dans certains travers entrevus par le passé. Ils n’ont su renouveler chez eux la belle performance obtenue à Paris. Mené au 1er puis 2ème tiers mais tel le lièvre de la fable, ils se sont réveillés dans l’ultime période mais un peu trop tard. Les jeunes Ducs confirment leur bon début de saison et certainement quelque part les progrès de leur centre de formation. La saison est encore longue et les Red Dogs doivent pouvoir se ressaisir pour tenter d’être plus constants.



La Roche/Yon 2 - 0 Colmar (57-43)



Si le résultat final est bien conforme à nos prévisions, le score est cependant plus serré que ce que prévoyaient nos cotes. C’est un fort bon début de saison pour les promus yonnais qui doivent encore confirmer. Les alsaciens sont certes en fond de classement mais en ce tout début de saison cela ne veut pas encore dire grand-chose. D’ailleurs si la rencontre fut lancé sur des bases de folie avec 2 buts en moins de 23 secondes de jeu, ensuite la défense des Titans tira le rideau jusqu’à la fin de la rencontre, comme quoi l’équipe peut être très réactive ; reste à être un peu plus prolifique en attaque.



Amiens II 2 - 6 Evry/Viry (49,50-50,50)



Comme Colmar vu dessus, les picards, à l’image de la saison dernière ne semblent pas très bien engagés. Mais cette large défaite à la maison face à une équipe qui s’était faite surprendre chez elle la semaine dernière, est un peu plus inquiétante. Il est bien sûr encore temps de rectifier le tir mais il va falloir vite réagir. Les franciliens quant à eux se sont rassurés sur leur possibilités mais il faudra confirmer à la maison.



Reims 2 - 4 Français Volants (50,50-49,50)



Nous avions tablé sur les Phénix et ce fut les Volants. On ne peut cependant parler de surprise car nos cotes reflétaient notre indécision. Ainsi les rémois n’ont pu prendre leur revanche du premier tour de la Coupe de France alors que les parisiens se sont quelque peu rassurés. A eux de ne pas retomber dans leur inconstance des années précédentes alors qu’ils avaient tant progressé la saison passée sur ce problème. Coup dur pour Reims qui donc enchaîne sur une 2ème défaite. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit. Ne pas oublier qu’ils ont su mener pendant plus de la moitié du match et que la saison ne fait que commencer.



Courbevoie 5 – 6 en prol. Rouen II (51-49)



A l’image de la réserve d’Angers, celle de Rouen entame fort bien sa saison. Certes prudent dans nos cotation on en avait pas moins accordé un petit plus pour des courbevoisins qui avaient sérieusement relevé la tête la saison dernière. Hélas contrairement aux normands ils n’ont pas su confirmer leur belle entame de saison. Pour autant nos Coqs auront su se battre bec et ongles pour au moins arracher la prolongation leur permettant ce petit point de consolation les maintenant à la 4ème place.



Poule B





HCMP 6 - 3 Lyon (53-47)



Cette fois nous n’avons pas été pris au dépourvu et les Bouquetins ont confirmé leur appétit de victoire. C’est en soit une belle réponse à leurs collectivités qui ont su faire l’effort financier pour qu’ils puissent repartir cette saison. Ils entamèrent au mieux cette rencontre pour rester toujours en tête. Pour les Lions, l’apprentissage de la D2 risque fort d’être plus long que prévu mais, et nous n’arrêtons pas de le répéter ici, on en est qu’à l’entame de la saison et tout reste à faire.



Vaujany/Grenoble 7 - 5 Annecy (53-47)



Comme nous le pensions dans nos tendances, Vaujany/Grenoble s’est repris à domicile pour tenir son 1er succès qui en appellera certainement bien d’autres. Pourtant cela démarrait mal avec un 1er but des Grizzlys à l’approche de la 18ème minute alors que les Chevaliers avaient déjà frappé par 3 fois. A la fin du 2ème tiers les 2 équipes étaient à égalité et c’est véritablement dans la dernière période de les isérois feront la différence. Annecy enchaîne donc sur 2 défaites à l’extérieur mais les savoyards mangent actuellement leur pain noir ; ils enchainent les déplacements en attendant de retrouver la possibilité de recevoir * (normalement après la mi-novembre). Leur belle résistance doit leur permettre de croire à des jours meilleurs. *Travaux de réfection à la patinoire d’Annecy et si le club a récupéré l’usage de la glace, pas encore celui des vestiaires.



Montpellier 8 - 4 Clermont-Ferrand (50,50-49,50)



Un peu étonné par leur sévère défaite à Roanne pour la 1ère journée nous avions néanmoins accordé un léger à priori favorable aux Vipers car ils avaient eu des résultats probants lors des matchs de pré-saison. Et effectivement ils ont su rectifier le tir lors de la réception des Sangliers Arvernes. Il leur a fallu néanmoins un tiers temps pour régler leur jeu, aidé en partie par l’indiscipline clermontoise mais certainement pas que. Les visiteurs, après avoir réussi à marquer 2 de leurs 3 buts lors de ce tiers initial alors qu’ils étaient pourtant en infériorité, ont fini par céder surtout au 2ème tiers. Il faudra en retenir les leçons s’ils veulent renouer rapidement avec la victoire. Etre relégué de la D1 ne fait pas de vous un des favoris de D2 – et Clermont-Ferrand. en sait quelque chose - et les montpelliérains devront rapidement confirmer leurs bonnes dispositions.



Villard-de-Lans 4 - 2 Toulouse/Blagnac (51-49)



Comme nous le pensions les toulousains n’ont pu enchaîner sur une 2ème victoire et au contraire les villardiens ont su utiliser à bon escient leur belle énergie entrevue lors de la 1ère journée pour offrir à leurs partisans la 1ère victoire de la saison. Ils surent réagir lors du 2ème tiers pour effacer le débours d’un but de la 1ère période puis passer en tête pour ne plus la quitter. Les Bélougas ont néanmoins su justifier nos cotes assez équilibrées en faisant douter jusqu’au bout les Ours du Vercors (dernier but du break à 2 secondes de la fin).



Valence 5 - 6 Roanne (49,50-50,50)



Connaissant les ambitions des ligériens nous attendions ce test du 1er déplacement où nous avions il faut bien le dire une confiance limité comme le prouve l’étroitesse de nos cotes. Et effectivement les Lynx ont su rivaliser avec les Renards dans une course poursuite dans laquelle ils finiront par s’épuiser en cédant en fin de match le but de la victoire et par la même les 3 points du match. Si les drômois n’ont pu confirmer leur nette victoire à Lyon ils ont néanmoins montré des dispositions certaines face à une équipe roannaise qui s’annonce cette saison encore très compétitive.