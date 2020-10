Retour de Week-End en D2

3ème journée

Encore une journée tronquée et tout particulièrement en poule A. Cela en devient inquiétants. Trois équipes doivent prendre leur mal en patience, voir se réorganiser pour contourner le problème que pose le couvre feu avec par exemple la possibilité d'avoir accès à des horaires de début de rencontre plus tôt. Nous pensons à Paris, Rouen et Toulouse-Blagnac qui se heurtent à bien des difficultés puisque les équipes de hockey de D2 ne font pas parti des clubs de haut niveau et donc non autorisés par le ministère chargé des sports à ne pas se soumettre à la règle du couvre-feu (voir le communiqué de la FFHG que l'on peut retrouver sur notre site).



Saluons quand même la très belle performance des Ours de Villard de Lans qui sont venus vaincre les Pingouins de Morzine-Avoriaz sur leur propre glaçon.



Entre parenthèse ( ) le rappel des pourcentages annoncés

Groupe A :

Encore beaucoup, trop, de rencontres reportées et cela commence à inquiéter le bon déroulement de la saison régulière pour cette poule. Pas moins de 4 rencontres remises et des clubs comme la réserve de Rouen et Paris qui n'ont effectué à ce jour aucun match. De fait la rencontre rajoutée pour combler en partie ce déficit, Meudon-Rouen II pour le compte de la 17ème journée, va certes permettre de limiter un peu ce retard cumulé mais sème néanmoins encore plus le trouble sur la lecture du classement provisoire.



Valenciennes 3-6 Reims (52-48) :

Nous nous attendions à un match serré mais pouvant permettre néanmoins aux nordistes de prendre leur revanche du 1er tour de Coupe de France qui avait déjà vu les 2 équipes se confronter. Bien que recevant cette fois, les Diables n'ont su réussir dans cette entreprise. Les Phénix ont démontré ainsi que ce retour en D2 n'est pas pour faire de la figuration. L'avenir nous dira si les rémois peuvent jouer les premiers rôles. Les valenciennois quand à eux doivent se ressaisir pour ne pas connaître à nouveau une saison en dents de scie.



Meudon 5-0 Angers II (*match avancé de la 17ème journée pas de tendance annoncée) :

Nous reconnaissons que nous n'avons pas su à temps anticiper sur cette nouvelle affiche du week-end et proposer la aussi nos tendances. Les Comêtes semblent par cette nette victoire confirmer les prétentions qu'on leur prête, celui de jouer les tous premiers rôles dans cette poule et ce championnat.



Matchs reportés :

• Français Volants – Meudon

• Courbevoie – Angers II

• Wasquehal – Évry/Viry

• Amnéville – Rouen II

Groupe B :

Poule nettement moins perturbée par la pandémie si on veut bien faire abstraction des Bélougas de Toulouse-Blagnac. Ces derniers n'ont toujours pas eu l'occasion de monter sur la glace pour un seul match officiel, Coupe de France comme championnat. Valence n'aura joué qu'un match et toutes les autres équipes ont disputé au moins 2 rencontres.



Vaujany 1-2 Roanne (48-52) :

Nous avions raison d'afficher une certaine prudence. Si effectivement les Renards l'ont emporté dans les Alpes ce ne fut pas sans difficulté. Ces Grizzlys risquent de faire souffrir plus d'une équipe et c'est en soi assez réjouissant pour l'avenir du hockey français.



Poitiers 1-2 Colmar (49-51) :

La aussi nos tendances furent doublement respectées. Colmar l'a bien reporté mais non sans mal comme nous le pressentions. Certes c'est encore un peu tôt dans la saison pour le confirmer mais cela ressemblait un peu au match des mal-classés. A eux de mettre toutes leur énergie à nous faire mentir.



Morzine-Avoriaz 0-1 Villard-de-Lans (56-44) :

Très belle performance de la soirée pour nos Ours.qui poursuivent donc leur championnat avec un sans-faute en 3 matchs. Ce fut à priori une rencontre où la défense a pris le pas sur l'attaque et à ce jeu là le gardien villardien Accarier sut se montrer à la hauteur. Voilà en tout cas les Pingouins avertis : les ambitions affichées en début de saison sont toujours d'actualité mais rien ne leur sera donné.



Annecy 1-6 Courchevel-Méribel-Pralognan (51-49) :

Nous disions dans nos prévisions qu'avec un seul match chacun il était encore difficile d'établir une hiérarchie bien précise et donc prudemment nous avions pensé que l'avantage de recevoir donné un à priori favorable aux Chevaliers. Cette victoire sans contestation des Bouquetins risque de nous faire revoir notre jugement sur ces derniers. Ils risquent en effet de peser dans ce groupe qui s'annonce encore une fois très disputé.



Match reporté :

Toulouse-Blagnac – Valence