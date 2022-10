Championnat D2 2022/23

Retour de Week-End 3ème journée



Il fallait bien que cela arrive ; c'est donc la 1ère journée pas tout à fait complète puisque la rencontre Rouen II / Paris FV est remise au 11 novembre. Mise à part cela toutes nos tendances se sont révélées juste si ce n'est dans les proportions de certaines cotations. Car les seules (semi) surprises furent dans des scores fleuves enregistrées lors de rencontres que l'on pensait plus disputées.



POULE A:

Evry-Viry 4 - 5 Prl Amnéville (49 - 51)

Résultat final tendu à l'image des cotes que nous avions donnée. Si Evry/Viry marque là son 1er point, pas sûr que cela consolera les Jets qui avaient pris un si bon départ. Mais les Red Dogs réduiront le score dès la fin du 1er tiers et égaliseront en milieu de 2ème tiers. Le 3ème sera qu'une course poursuite des visiteurs qui réussiront à revenir à chaque fois que leurs hôtes marqueront dont le dernier but arrachant la prolongation à 6 secondes du terme. Rageant pour les franciliens qui boiront le calice des regrets jusqu'à la lie avec ce dernier but en mort subite des mosellans, par Samu Poutanen, héros du soir. Les banlieusards par ce petit point laissent les 2 dernières places aux seules équipes encore sans victoire alors qu'Amnéville confirme un bon début de championnat assez inattendu avec cette 3ème victoire les plaçant second de poule.



Wasquehal-Lille 1 - 8 Valenciennes (48 - 52)

Nous avions vu juste pour le vainqueur mais nous pensions que l'esprit derby entre 2 clubs des Hauts de France nous aurait valu une rencontre plus indécise. Il n'en fut rien et il fallut attendre le dernier tiers pour avoir droit à une réaction des Lions qui auront la (très) maigre consolation de clore le score et sauver l'honneur. A titre de performance individuelle on notera le triplé du Diable nordiste David Fritz-Dreyssé (+ 1 assist,). Wasquehal, toujours en attente de son 1er point ferme la marche du classement de la poule A alors que les valenciennois sont 4èmes,



Amiens II 0 - 5 Meudon (48 - 52)

Si les 4 espoirs ''vedettes'' d'Amiens ont participé au baptême du feu de la réserve picarde en D2, depuis ils laissent leurs petits camarades se débrouiller tout seuls. Et là c'est une autre paire de manche, surtout face à l'équipe favorite et maintenant leader de poule avec cette nouvelle victoire avec blanchissage à l'appui. Nos cotations étaient certes plutôt serrées mais sans connaissance exacte de la composition de l'effectif picard nous devions être un peu prudents, surtout sur la glace amiénoise. Les Comètes commencent à prendre leur envol et seul Amnéville s'accroche à 1 point derrière. Notons cependant que les Français Volants, auteurs d'une belle entame de saison, se trouvent surtout distancé par le fait que leur match de 3ème journée (face à la réserve de Rouen) est reporté au 11 novembre.



Reims 4 - 1 Courbevoie (52 - 48)

Pas de surprise ici. Après un 1er match soldé par un échec à la maison face à des parisiens qui pourraient s'annoncer redoutable, les Phénix avaient rassuré 1 semaine après par une victoire extérieure. Ils se sont imposés à nouveau et cette fois devant leurs supporters. Tout l'inverse pour les Coqs qui ont débuté par une victoire avant de buter, certes à l'extérieur, 2 fois de suite. Tout s'est joué en fait au 3ème tiers qui a vu les rémois faire le break puis enfoncer le clou pour se détacher définitivement.



Rouen II / Paris FV > reporté au 11 novembre



POULE B

Angers II 2 - 3 Toulouse-Blagnac (48 - 52)

Belle résistance des jeunes angevins ; pour autant les toulousains ont fait respecter la position de favoris que nous leurs avions accordé. Mais menés 2-1 à la fin du 1er tiers. Il leur faudra les 2 autres pour passer devant les Ducs avec ce 3ème but en tout début de l'ultime période. Ce sera le dernier. Ils réussiront à résister au retour de leurs adversaires malgré nombres de pénalités et le retrait du gardien d'Angers pour un joueur de champ supplémentaire. Mais rien n'y fera les Bélougas enregistreront leur 3ème victoire, les plaçant à égalité avec les 2 autres invaincus, Villard et Vaujany. Les Ducs restent quant à eux en milieu de tableau.



Colmar 0 - 6 Villard de Lans (44 - 56) : Nos cotes n'étaient pas des plus serrés et pourtant la domination fut peut-être plus importante que nous le pensions. Les Ours auront remporté toutes les périodes et particulièrement la dernière. Les malheureux Titans ne réussiront même pas à marquer au moins un but et restent donc en fin de classement.



Vaujany 3 - 2 Courchevel-Méribel-Pralognan (55 - 45)

Les cotes n'ont pas été prises en défaut mais la lutte fut acharnée. Pour autant les Grizzlys ont réussi à maintenir leur invincibilité au dépend de pauvres Bouquetins mal récompensés en ce début de championnat avec toujours zéro victoire. Pour la petite histoire c'est le jeune international junior Valentin Grossetête qui marquera le but vainqueur à guère plus d'1 mn de la fin et leurs adversaires tenteront le tout pour le tout en sortant le gardien, en vain. Gageons que la prestation de ces derniers peut laisser à penser qu'ils ne devraient guère tarder à récolter leurs premiers lauriers.



Roanne 5 - 2 Clermont-Ferrand (55 - 45)

Nos cotes reflétaient assez les différences d'objectifs entre les 2 clubs : l'un ambitionnant les 1ers rôles, l'autre plus modestement un maintien serein. Mais pour les Renards ce début de rencontre fut loin d'être serein puisque les Arvernes menaient au terme du 1er tiers. A la fin de la 2ème période les équipes sont à égalité. C'est donc lors de l'ultime période que les Renards finiront par faire la différence, marquant 3 buts dont 2 en supériorité. Par cette victoire les ligériens restent en contact du trio de tête. Pour les puydômois, 7ème pour l'instant, la saison ne fait que commencer.



Valence 2 - 9 Annecy (47 - 53)

Nous pensions que cela pouvait être un match piège pour les Chevaliers et nos cotes étaient assez prudentes. Car si les savoyards ont réussi l'exploit d'éliminer un club de D1 en coupe de France, on pouvait craindre une petite décompression ; et surtout les Lynx avaient délivré de leur côté également une superbe résistance en coupe de France face à un autre pensionnaire de D1. Mais il n'y eu pas de sursaut d'orgueil de la part des drômois et dès la 1ère période Annecy avait planté sa lance sur la rencontre (0-4). Valence ne s'en remettra jamais. Ils devront attendre le dernier tiers pour ouvrir leur compteur. Tout comme Roanne les Chevaliers restent en embuscade derrière les 3 invaincus. Sauvés de la dernière place par leur unique point acquis en prolongation, les Lynx sont donc toujours en attente de leur première victoire.