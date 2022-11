Retour de Week-End

6ème journée de D2

A une exception près tous nos pronostiques, sinon nos cotes, ont été respectés. On comprendra donc que pour les équipes de bas de tableau il n'eut pas d'exploit. Le seul, et encore les tendances n'étaient pas très déséquilibrées, fut pour les Renards de Roanne. Autres résultats étonnants furent dans des rencontres que l’on attendait plus disputées, les larges défaites de Valence et surtout Amnéville complètement passé à côté de son sujet.

Enfin on notera qu'il y a des équipes qui savent assumer leur leadership, parfois de justesse pour Toulouse, et d'autres vraiment trop irréguliers pour y parvenir.

C'est ainsi que l'on a des écarts minimes entre les équipes de milieu de tableau et particulièrement en poule B où 5 équipes, soit la moitié de la poule, comptent exactement le même nombre de points.

Aussi pour éclaircir la situation nous rappelons le classement de ces 5 clubs comptant chacun 9 points à leur compteur respectif et donc distingués par le seul goal-average : 3ème Roanne, 4ème Villard de Lans, 5ème Angers II, 6ème Annecy et 7ème le HCMP.





Entre Parenthèse ( ) le rappel des cotes.



POULE A



Valenciennes 13 - 1 Amnéville (55 - 45)

Pour sûr nos tendances ont été respectées mais on ne s'attendait pas à un tel score. Cela nous laisse d'autant plus perplexe que les Red Dogs nous avaient habitué à plus de résistance à l'extérieur. Ces 3 prolongations vécues à la suite les auraient-ils émoussés ? Il va leur falloir vite réagir s'ils veulent retrouver la 1ère moitié du classement. En attendant non seulement Valenciennes occupe provisoirement la tête de la poule nord (Meudon n'ayant pas joué) mais 4 de ses joueurs occupent les 4 premières places au classement des compteurs.



Paris FV 4 - 1 Evry-Viry (70 - 30)

Nous avions accordé une cote assez large en faveur des parisiens mais il fallut attendre le 2ème tiers pour que les choses se décantent en leur faveur ; peut-être le temps que les Volants prennent leur marque dans cette patinoire de Neuilly-sur-Marne où la rencontre avait dû dans l'urgence se délocaliser. Toujours invaincu mais toujours avec ses 2 matchs de retard, Paris fait un solide 3ème. Les Jets s'accrochent toujours à leur unique point obtenu lors d'une prolongation, il leur permet de laisser les 2 dernières places à Wasquehal et à la réserve de Rouen qui non seulement sont vierges de victoire mais de plus n'ont pas joué samedi.



Courbevoie 4 - 1 Amiens II (55 - 45)

Comme nos tendances le prévoyaient les Coqs ont fait régner leur loi sur leur glaçon. Cueillis à froid lors de la 1ère période les jeunes Gothiques ont concédé 3 buts. Néanmoins ils ont su réagir en cadenassant le 2ème tiers et partageant le score dans le dernier. Cela sera d'ailleurs pour eux le seul point positif : avoir marqué un but, ça ne leur était pas arrivé depuis 3 rencontres ! Les courbevoisiens à la faveur de la défaite d'Amnéville et le match reporté de Reims, se retrouvent à une place de 4ème, ce qui aussi ne leur était pas arrivé depuis des lustres. Les amiénois restent inchangés à leur 7ème place.



Reports

Meudon / Reims au 18 février 2023

Rouen II / Wasquehal ???





POULE B



Courchevel-Méribel-Pralognan 7 - 1 Valence (52 - 48)

Certes nous avions vu les Bouquetins vainqueurs mais on est un peu déçu car nous nous attendions à un match plus haletant, surtout de la part de 2 équipes qui se tenaient au classement et qui semblaient dans une phase ascendante. Las côté Lynx, il semble que l'on soit retombé dans les errements du début de saison. Avec cette victoire le HCMP remonte au niveau d'Annecy (qui n'a pas joué) et d'Angers (qui a 1 match de retard) et même de Roanne et Villard de Lans pour un incroyable regroupement à 9 points pour ces 5 équipes. Du côté des drômois on reste à la 8ème place.





Colmar 1 - 2 Angers II (45 - 55)

Plus de suspense ici où malgré nos cotes assez en faveur des angevins, les alsaciens surent faire de la résistance. Ils y ont même cru une bonne partie du match, jusqu'à moins de 5mn de la fin avec ce 2ème but des jeunes Ducs. Il n'y en aura pas d'autre mais il suffira pour priver les Titans de leurs premiers points en prolongation. Ils restent donc scotchés à la dernière place. La réserve d'Angers est 5ème en devançant grâce à un goal-average favorable Annecy et le HCMP





Toulouse-Blagnac 2 - 1 Clermont-Ferrand (65 - 35)

C'est un peu le paradoxe toulousain. Nous avions écrit que la grande différence de cote était justifiée par le parcours des 2 équipes mais que les Bélougas étaient souvent chiches dans leurs victoires, Rarement elles se sont soldées par plus de 3 buts d'écart. Encore une fois ils auront fait passés des sueurs froides à leur supporters avec ce but de la victoire inscrit à 3mn du 2ème tiers et une lutte acharnée pour le conserver jusqu'à la fin ainsi que leur incroyable invincibilité, toujours sur le fil du couteau. L'autre équipe invaincue (Vaujany-Grenoble) n'ayant pas joué, c'est donc Toulouse-Blagnac qui prend la tête de cette poule. Les auvergnats ne découlent toujours pas de leur avant dernière place ; à espérer pour eux que ce score serré traduit quelques progrès.





Villard de Lans 0 - 1 Roanne (54 - 46)

Ici nos cotes étaient plus serrées mais cette fois elles ne furent pas suivie. Faute d'être spectaculaire, tout au moins au niveau des buts avec ce score de football, cette rencontre fut des plus acharnés. Le 1er but vint à l'approche de la 8ème mn et il était difficile d'imaginer qu'il serait le seul. Oeuvre du roannais Lescovs, il suffira donc pour permettre à des Renards qui avaient besoin de se rassurer, d'obtenir une difficile victoire. Par contre du côté des Ours cela risque de cogiter car après un brillant début de saison cela fait 2 matchs de suite, qui plus est à la maison, où on laisse filer de précieux points. Pas de panique encore puisque si Roanne est revenu à hauteur des villardiens, ces derniers ont un match de retard. Par contre, comme nous le disions plus haut nous avons un peloton de 5 équipes à 9 points, départagés par le seul goal-average.



Report

Annecy / Vaujany ???