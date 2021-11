Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 7ème Journée Les victoires surprises de certaines équipes n'ont pas permis à notre spécialiste du pronostic de faire un sans faute lors de cette 7ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Voyons ce qui s'est passé... Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 23/11/2021 à 18:30 Tweeter Retour de week-end de la 7ème journée de Division 2

Cette fois pas de 100% pour nos tendances, la faute à quelques équipes qui ont su surprendre à la fois leurs adversaires et nous même. Alors bravo à Courbevoie, la réserve d’Angers, Roanne, Annecy et dans une moindre mesure Vaujany puisque les Grizzlys recevaient Poitiers, équipe également sans victoire et que donc forcément l’une des deux décrocherait son premier succès.

Autre fait qui a pris à hélas contre pied nos prévisions, c’est le report de la rencontre Villard-de-Lans / Courchevel-Méribel-Pralognan alors que nous soulignons le fait exceptionnel d’avoir enfin une journée de championnat complète. Cela devient quelque peu inquiétant pour les Bouquetins qui cumulent tout bonnement 4 journées de retard sur son calendrier et que dans cette poule seul Roanne a participé à toutes les siennes comme Villard-de-Lans . . . jusqu’à ce week-end.

POULE A



Amnéville 3 - 4 Courbevoie (52% - 48%)

Il fallait bien un jour à force de tutoyer la victoire qu’elle s’offre à cette équipe de Courbevoie. Nous pensions que ce serait plutôt à domicile mais ce sont les amnévillois qui ont été les premiers à céder. Ces derniers, après un début de saison prometteur, commencent à enchaîner les défaites (la 4ème de suite) de façon assez inquiétante. Il va leur falloir réagir. Est-ce ce fameux match référence qu’attendaient les Coqs franciliens pour entamer une remontée ? L’avenir nous le dira mais on imagine que c’est un signe encourageant qui fait du bien à toute l’équipe. Pour autant ce succès ne leur permet pas de quitter la dernière place.





Angers II 6 - 5 Paris FV (48% - 52%)

A l’instar de leurs compagnons d’infortune courbevoisiens les jeunes Ducs ont enfin défloré leur colonne victoire. S’il y a bien une équipe qui devait enrager de ne pas avoir encore connu l’ivresse de la victoire, c’est bien Angers car les angevins l’ont frôlé plus d’une fois avec ces défaites serrées dont 2 en prolongation. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui leur permettent de devancer non seulement Courbevoie mais aussi Evry/Viry. Certes les angevins nous ont donc porté la contradiction en surprenant Paris. Et pourtant nous avions dit que les Volants devaient se méfier. Ils ont donc mordu la poussière et s’ils conservent leur rang au classement, le fossé s’est creusé avec le top 3.





Meudon 5 - 0 Evry-Viry (58% - 42%)

Pas de surprise pour ce derby francilien du week-end et l’entente d’Evry-Viry n’aura guère fait mieux que le samedi précédent face à Paris. Par la (mauvaise) grâce de la fin des clubs de poule A sans victoire les voilà derniers ex aequo avec l’autre club de la banlieue, Courbevoie, bien loin des deux autres représentants d’Ile-de-France dont le vainqueur du jour Meudon. Les Comètes quant à elles sont toujours au coude à coude avec Valenciennes en tête de poule.





Valenciennes 2 - 1 Reims (53% - 47%)

Est-ce dû à la qualité de l’adversaire champenois ? Toujours est-il que les Diables Rouges ont assuré le minimum syndical pour l’emporter et garder le leadership de cette poule nord. Deux buts seulement, juste un de plus que son hôte. Les Phénix, loin d’être favoris ont donc bien résisté mais comme les Français volants, voient le top 3 s’éloigner.





Rouen II 4 - 1 Wasquehal (53% - 47%)

Mise assez nettement favorite, la jeune garde rouennaise n’a pas déçue. Elle reste ainsi au contact avec les deux leaders ex aequo Valenciennes et Meudon. Les Lions ont eu le mérite d’ouvrir le score mais n’ont pu maintenir le rythme. Ils restent à la tête de la seconde moitié de tableau.

POULE B



Vaujany 7 - 1 Poitiers (50,50% - 49,50%)

Une des deux équipes devait vaincre et donc l’autre condamnée à remettre encore à plus tard ses premiers lauriers. Ce fut donc pour les Grizzlys cette première victoire et il faut bien dire que l’on pensait que la balance mettrait un peu plus de temps à pencher en leur faveur. En fait elle déborda dès la 1ère période. Les jeunes alpins, pour la plupart issus de l’école grenobloise, commencent à se mettre au rythme de cette D2. Pour les Dragons poitevins il y a encore du travail. Ils restent malheureusement bien accrochés en fin de classement.





Toulouse-Blagnac 1 - 3 Annecy 51% - 49%)

Pour l’une comme pour l’autre équipe c’était un beau coup à jouer pour se positionner favorablement dans cette poule. Les Bélougas semblèrent confirmer lors du 1er tiers temps la position de légers favoris que nous leur avions accordés. Mais les Chevaliers surent réagir, remonter en 2ème période pour passer devant et porter l’estocade lors du 3ème tiers. L’indiscipline toulousaine explique en partie cette défaite (29 mn contre 11) mais les savoyards surent aussi être la hauteur de l’enjeu. Les voilà confortés dans le top 4 à égalité avec deux autres équipes, juste derrière le leader Morzine. Rétrogradés à la 6ème place les toulousains peuvent se consoler en se disant qu’ils ont au moins un match de retard, voir 2, sur les équipes qui les précèdent.





Morzine-Avoriaz 7 - 1 Colmar (52% - 48%)

Nos favoris ont gagné mais on attendait un peu plus de suspense. Il n’y en eut guère plus d’un tiers temps. L’expérience l’a emporté sur la jeunesse et a permis aux Pingouins de conforter leur 1ère place. Les alsaciens à la faveur de la défaite des toulousains restent dans la 1ère moitié de tableau.





Valence 3 - 4 Roanne (52% - 48%)

Les Renards, par une ruse dont ils sont coutumiers depuis quelques saisons, ont su surprendre une équipe à priori un peu plus forte qu’eux et nous aussi par la même. Ils sont les seuls à avoir joué tous leurs matchs et pour ne pas décrocher des premières places ils ont donc moins droit à l’erreur que leurs concurrents. Ils ont su gérer un match haletant où les adversaires se sont rendu coup pour coup. Hélas pour les Lynx, le dernier coup de patte fut celui des Renards, les empêchant de rester à hauteur du leader Morzine-Avoriaz. Les voilà donc derrière ces Bouquetins, à égalité de point avec Annecy et leur vainqueur du jour Roanne.





Villard de Lans – Courchevel-Méribel-Pralognan (49,50% - 50,50%)

Match reporté pour cause problème de glace. Rien ne sera donc épargné aux Ours qui vivent déjà une très pénible entame de saison et guère plus pour l’entente Courchevel/Méribel/Pralognan qui accumule à son corps défendant les reports de match.



