Retour de Week-End

7ème journée - D2



Et s'il n'en reste qu'un ce sera Français Volants de Paris ! L'équipe parisienne est dorénavant la seule équipe invaincue car les 3 autres sont tombées et qui plus est chez elles, sur leur glace.

Colmar et Wasquehal courent eux toujours après leur première victoire. Ce n'est plus le cas d'Evry-Viry qui chez soi a su se défaire de Courbevoie. Pour Clermont-Ferrand c'est une 2ème victoire mais la 1ère à la maison et dans le temps réglementaire.

Il y a donc pas mal d'exploits et de demies surprises. Par la même les tendances de votre serviteur ont été mises à dures épreuves, même si nous laissions souvent la porte entrouverte sur une possible inversion des résultats comme pour l'affiche Toulouse-HCMP.



POULE A



Amnéville 2 - 5 Paris FV (46 - 54)

Nous avions prévu la victoire des parisiens et nous n'avons pas été désavoués. Le score nous semble d'ailleurs assez en accord avec nos cotes. Pourtant en regardant le déroulé de la rencontre les Red Dogs auront fait douter les Volants jusqu'à la 42ème et surtout 46ème minutes avec 2 buts vite enchaînés qui ont assuré la victoire définitive aux visiteurs. Cette performance de Paris permet à cette équipe de rester maintenant la seule sans défaite. Pour autant leurs 2 matchs de retard ne leur permettent pas d'occuper la 1ère place . . . pour l'instant. Le bon début de saison permet à Amnéville de rester en milieu de tableau mais il va falloir réenclencher la marche avant car on en est à la 4ème défaite de suite.



Evry-Viry 6 - 3 Courbevoie (47 - 53)

Avec 4 victoires contre zéro nous avions fort logiquement fait de Courbevoie notre favori. Mais nous avions néanmoins souligné comme les Coqs avaient du mal en déplacement, à l'exception notable de celui à Wasquehal. Nous écrivions aux Jets d'en profiter. Et c'est bien ce qu'ils ont fait avec cette 1ère victoire qui se dessina surtout lors du dernier tiers. Cette performance leur permet non seulement de creuser l'écart avec le dernier mais de passer devant l'équipe réserve d'Amiens. Guère de changement pour Courbevoie, l'équipe perd une place mais reste dans la 1ère moitié de classement.



Meudon 4 - 7 Valenciennes (52 - 48)

Petite surprise de la soirée dans la mesure où on sentait les Diables Rouges très en forme en ce moment. Cela reste cependant une réelle performance qui a pris à contre-pied nos tendances. Valenciennes renforce sa 1ère place, même si les matchs en retard de Paris et Meudon n'y sont pas pour rien. Pour ces derniers c'est donc un avertissement leur faisant réaliser que l'accession en D1 reste bien sûr possible mais ne fera pas sans mal.



Amiens II 2 - 5 Rouen II (50 - 50)

Nos cotes étaient à l'équilibre car nous pensions qu'il fallait faire abstraction du statut d'équipe sans victoire pour les normands. Sachant que ces 2 équipes sont quasi exclusivement formées de juniors et qu'en championnat U20 élite c'est Rouen qui l'avait emporté, le déplacement de ces derniers en terre picarde leur offrait l'opportunité de renouer avec le succès. Les Gothiques n'alignant pas leurs joueurs vedettes (comme lors de leur seule victoire) cela ne pouvait que faire les affaires des Dragons. Néanmoins il aura fallu attendre le dernier tiers pour que se dessine définitivement le vainqueur. Rouen rejoint Amiens au classement mais sont tous deux aux avants derniers postes.



Reims 4 - 3 Wasquehal (59 - 41)

Pronostic respecté, beaucoup moins les cotes. Pourtant chez une équipe en forme, les Lions, qui eux ne l'étaient assurément pas, ont montré un visage plus attrayant. Ils auront su faire jeu égal à quasiment tous les tiers temps, sauf le premier qu'ils auront perdu 0-1. Ce petit but d'écart se retrouvera à la fin où ni les 2 dernières minutes en supériorité - et même double dans la dernière minute -, ni la sortie du gardien n'auront suffi pour arracher la prolongation et par la même au moins leur premier point. Ce petit succès fait pour autant des Phénix de solides prétendants au podium alors que, avec Colmar, Wasquehal reste une des 2 seules équipes vierges de point. Peut-être les nordistes tiennent-ils néanmoins ici leur match référence leur montrant le bout du tunnel.



POULE B



Angers II 4 - 5 Valence (52 - 48)

Après une terrible déconvenue une semaine plus tôt à Méribel, on doutait quelque peu des possibilités des Lynx de rebondir à Angers. Certes ce même samedi les angevins l'avaient emporté mais sans convaincre chez le dernier de poule. Comme nos cotes la rencontre fut donc serrée mais à l'inverse de nos prédictions ce sont bien les drômois qui l'ont emporté. Un meilleur démarrage de la rencontre aura permis aux visiteurs de prendre l'ascendant au 1er tiers, et ils réussiront non sans mal à préserver ce petit but d'avance à la fin du match. Par la même Valence, 6ème, passe juste devant les jeunes Ducs au classement mais avec 1 match de plus au compteur.



Vaujany 3 - 7 Villard de Lans (53 - 47)

Un derby reste un derby et donc des surprises parfois s'y passent. Pourtant l'équipe vaujaniate était certainement au complet en récupérant ses internationaux juniors pris par les tournois. Probablement les Ours voulaient aussi se racheter de quelques déconvenues récentes qui expliquaient nos cotes en leur défaveur. En tout cas ils auront pris ce match à bras le corps et auront imposé un 1er tiers d'enfer aux Grizzlys ; jamais ces derniers ne s'en remettront. Avec un match en retard Villard prend la 2ème place à Vaujany-Grenoble mais rien n'est fait puisque ces derniers ont 2 matchs en moins. Cela ne pourrait donc être que provisoire.



Roanne 9 - 2 Colmar (60 - 40)

Ici pas d'exploit et après un 1er tiers de rodage, les Renards ont lancé la machine en remportant largement les 2 périodes suivantes. Pour un prétendant aux premiers rôles c'était la moindre des choses de faire respecter la hiérarchie et leurs ambitions. Ils s'accrochent aux basques du trio de tête mais avec le désavantage de ne compter aucun match de retard. Les alsaciens restent hélas sérieusement accrochés à leur dernière place.



Toulouse-Blagnac 3 - 5 Courchevel-Méribel-Pralognan (54 - 46)

Nous avions prévenu que les Bélougas, à ne faire que l'essentiel avec des victoires trop souvent étriquées, jouaient avec le feu. Or ils accueillaient une équipe en plein renouveau et donc sans complexe, prêt à bousculer tous les pronostics. Ils le prouveront dès la 1ère période mais surtout lors du dernier tiers après un sursaut des occitans au 2ème. On notera un beau duel entre l'entraîneur-joueur de Toulouse, Martin Whalen (2 buts) et Chatellard (3 buts) qui chacun ont marqué plus de la moitié des buts de leur équipe. Pas d'évolution au classement de ces 2 clubs. Toulouse garde la tête et les Bouquetins restent à leur 5ème place mais les écarts se resserrent entre les 5 premiers avec le désavantage pour le HCMP, comme Roanne, de ne compter aucun match de retard.



Clermont-Ferrand 5 - 3 Annecy (48 - 52)

Si dans une logique purement comptable nous avions accordé nos faveurs aux Chevaliers du Lac, nous avions averti d'une certaine irrégularité dans les performances de ces derniers et noté quelques progrès prometteurs coté auvergnat. Fallait-il que ces intuitions se révèlent juste sur le terrain. A la vue du 1er tiers ce sont bien nos tendances qui semblaient se réaliser. Mais après un statu quo en fin de 2ème tiers, les Sangliers prendront à bras le corps cette ultime période dès les premières secondes pour ne laisser aux visiteurs que la satisfaction de marquer le dernier but à la dernière seconde. Cette 1ère victoire à la maison des clermontois fait surtout du bien moralement car au niveau classement elle ne permet que de creuser un peu l'écart avec le dernier Colmar. Par contre les savoyards confirment que, s'ils ont encore une belle marge (et 1 match en moins) par rapport aux 2 dernières places synonymes de play down, ils ne semblent pas avoir la capacité de prétendre au même parcours que la saison dernière. La suite nous le dira.