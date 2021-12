Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la 8ème Journée Petit retour sur la dernière journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 qui a été bénéfique pour les moins bien lotis... Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 01/12/2021 à 07:00 Tweeter Retour de Week End 8ème journée de D2

Et bien c’est fait ! Quoi donc, la première victoire de Poitiers ? Oui mais pas que…

Ce fut la 1ère journée à 10 matchs. Pas de report ou d’annulation de dernière minute suite à incendie, inondation ou pandémie quelconque. Espérons que cela devienne le lot quotidien de chaque journée de championnat.

Ainsi les Bouquetins ont pu remonter sur la glace. Mais à priori cette reprise fut douloureuse. Enfin pour les Ours bien mal engagés cette saison, ils ont malheureusement été les premières victimes du réveil des Dragons poitevins. Réveil qui attend confirmation mais a dû faire du bien même si ce fut au prix d’une prolongation.

Pour le reste en poule A les leaders confirment même si ce fut parfois dans la difficulté et également pour les deux premiers en poule B.



POULE A

Angers II 10 - 2 Evry-Viry (52% - 48%)

Nous disions dans nos tendances qu’Angers était un spécialiste des scores serrés même si les ducs n’ont été qu’une fois leur avantage. Alors certes nous avions raison de les placer favoris mais là ils ont poussé à la démonstration et se sont offert un score fleuve auquel ils ne nous avaient pas habitué. Pour les franciliens il va falloir très vite panser leurs plaies et se remettre au travail, notamment défensivement car ils accumulent 23 palets dans leur filet en 3 matchs et cela fait un peu beaucoup.





Wasquehal 2 - 3 Valenciennes (48,50% - 51,50%)

A l’esprit derby ! Nous avions vu assez juste en disant que cela pouvait être un match piège pour le leader valenciennois. Ce n’est qu’à l’approche de la 59ème minute que les Diables Rouges marquèrent le but de la victoire. Les Lions ont certes perdu et restent donc en fin de classement (8ème) mais ils ont peut-être forgé ici un esprit combatif qui pourrait leur valoir rapidement quelques succès.





Paris (FV) 5 - 4 Rouen II (51,50% - 48,50%)

Les parisiens ont eu cette réaction de fierté sur laquelle nous avions misé. Mais comme prévu cela s’est fait dans la douleur et non sans quelques distributions de taloches en fin de partie. D’une certaine façon d’ailleurs se fut la victoire de l’expérience avec un peu plus de sang froid sur la jeunesse quelque peu indisciplinée puisque 3 des 5 buts parisiens furent inscrits en supériorité numérique. Au classement la réserve de Rouen reste devant leur vainqueur du jour mais les Volants restent plus que jamais dans la course pour le top 3.





Reims 2 – 4 Amnéville (53% - 47%)

Les Red Dogs nous ont surpris et encore plus les Phénix. Pourtant encore une fois ils auront été plus pénalisés que leurs adversaires. Mais cette fois la défense a tenu bon et de plus leur power play fut plus efficace que celle des rémois. Du coup au classement Amnéville reste encore derrière Reims mais s’en approche de 2 points.





Courbevoie 2 - 7 Meudon (46% - 54%)

Comme nous le pressentions l’obstacle était trop fort pour nos Coqs, même à la maison. Sans coup férir les Comètes ont fini par survoler la rencontre lors du 3ème tiers et par la même le classement de la poule, toujours accompagnées de Valenciennes. Pour Courbevoie hélas c’est tout le contraire puisqu’ils restent scotchés en fond de classement.





POULE B



Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 8 Morzine-Avoriaz (49,50% - 50,50%)

La mise en route a été rude pour les Bouquetins qui ont pris d’entrée 3 buts lors du 1er tiers sans en rendre un seul et guère mieux en seconde période. Il n’est pas impossible que cela soit une conséquence du repos forcé auquel ils se sont trouvés confronté ; ce qui n’était évidemment pas le cas de leur adversaire. Voilà qui permet aux Pingouins d’assoir leur place en tête de poule et nous attendrons les prochains matchs pour être un peu plus fixé sur le potentiel du HCMP.





Poitiers 4 – 3 Prl Villard de Lans (50% - 50%)

Nous nous attendions à des débats équilibrés et ils le furent suffisamment pour être obligé d’avoir recours aux prolongations. Mais elles auront permis en fin de compte aux Dragons poitevins de décrocher enfin leur 1er succès. Cela confirme aussi que cette saison les Ours ont leurs griffes bien émoussées et il va leur être bien difficile de revenir à un niveau de classement plus conforme à leur statut.





Roanne 3 - 6 Toulouse-Blagnac (52% - 48%)

Les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas, en tout cas pas pour certaines équipes avec pour conséquence de nous prendre de cours dans nos pronostiques. Ainsi donc les Renards viennent en quelque sorte de perdre le bénéfice de leur belle performance à Valence la semaine dernière alors qu’au contraire les Bélougas se sont rachetés à Roanne de leur contre-performance chez eux. Résultat les vainqueurs du jour reviennent au classement à la hauteur de leurs vaincus.





Colmar 7 - 5 Valence (50% - 50%)

Nous parlions d’opération rachat pour ces 2 équipes qui, après avoir fort bien entamé ce championnat, semblaient connaître quelques difficultés. D’où nos tendances à l’équilibre et du reste c’est dans les 4 dernières minutes que les Titans finirent par faire définitivement la différence. Conséquence, les alsaciens reviennent sur le podium alors que les drômois s’en éloignent un peu plus même si la différence n’est que de 2 points.





Annecy 6 - 2 Vaujany (53% - 47%)

Comme nous le pressentions il s’est avéré trop difficile aux Grizzlys d’enchaîner sur une 2ème victoire, surtout chez les Chevaliers. Par ce succès ces derniers confirment qu’ils sont sur une bonne dynamique et s’installent un peu plus dans le sillage du leader morzinois. Vaujany reste 9ème mais voit se rapprocher les poitevins.



