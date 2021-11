Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la dernière journée Cette 5ème journée de Division 2 n'a pas fait que des heureux. Certaines équipes ont cédé la victoire en dernier instant alors que d'autres se sont littéralement écroulés. Voyons ce qu'en pense notre spécialiste. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 10/11/2021 à 11:30 Tweeter Retour de week-end

5ème journée du championnat de D2

Une nouvelle équipe a ouvert son compteur de victoires. Il s’agit de l’entente Evry/Viry et nous l’avions un peu prévu dans nos tendances. La réserve d’Angers n’est pas passé loin mais a dû enfin de compte se contenter du point de prolongation. On peut dire de façon générale que nous avions vu plutôt juste dans nos tendances si ce n’est pour la rencontre Villard vs Colmar, encore que, nous avions mis presque à l’équilibre nos pourcentages tant on présentait une rencontre serrée. Pour le reste seulement à signaler des écarts de scores plus larges que ce que l’on pouvait penser.



POULE A



Rouen II 3 – 2 Prl Courbevoie (54% - 46%)

Si la logique, ou tout du moins celle de notre tendance, a été respectée. Force est de reconnaître que les coqs ont vendu chèrement leurs plumes. Il a fallu avoir recours aux prolongations pour départager les 2 équipes et à ce jeu-là se sont les Dragons qui ont gagné. Ils continuent donc d’occuper la place de Dauphins mais les franciliens ont prouvé qu’ils sont encore bien dans la course et que leur 1ère victoire n’est peut-être pas si loin.





Evry-Viry 2 – 0 Wasquehal (51% - 49%)

Nous pensions bien que les franciliens possédaient dans cette rencontre les atouts pour renouer avec la victoire. Et ils l’ont fait en faisant le break dès le 1er tiers temps . . . et puis c’est tout car plus aucun but ne sera marqué par les 2 équipes lors des 2 autres périodes. Mais cela suffit au bonheur des banlieusards parisiens qui reviennent au classement sur les talons de leurs hôtes.





Angers II 5 - 6 Prl Reims (48% - 52%)

Notre tendance a donc été respecté mais elle fut encore plus indécise que nous le pensions. Les jeunes Ducs ont montré des progrès certes mais hélas ils n’obtiennent que l’unique point accordé aux perdants des prolongations. Tout le temps menés les angevins avaient réussi à revenir à hauteur des champenois en fin du temps réglementaire en vain car il n’aura pas fallu 4 mn pour que Reims clôt le match en mort subite…





Meudon 4 – 3 Prl Paris FV (53% - 47%)

Si là aussi notre pronostique fut respecté, le suspense a été tout autant présent que la rencontre précédente. Bref ce fut un vrai derby avec toute son incertitude. Encore une fois ce sont les prolongations qui ont tranché. La pénalité concédée en fin de 3ème tiers par les Volants a obligé ces derniers d’entamer la mort subite en infériorité. Il n’aura pas fallu 30 secondes pour que Meudon fasse plier les parisiens. Au final les Comètes confirment leur statut de leader mais peut-être pas si irrésistible que cela et les Français Volants un rôle d’outsider très crédible.





Valenciennes 10 - 1 Amnéville ( 54% - 46%)

Ce qui nous surprend quelque peu ce n’est certes pas la victoire des Diables Rouges puisque nous en avions fait nos favoris, ce sont les proportions du score. Les Red Dogs nous avez habitué habituellement à plus de résistance, voire de belles performances à l’extérieur. Non seulement ce ne fut pas le cas mais ce n’est pas moins de 17 buts encaissés lors des 2 dernières rencontres. Il va leur falloir se reprendre. C’est ce qu’a fait Valenciennes après son petit coup de mou lors de la 3ème journée et les voilà à égalité de point avec Meudon.





POULE B



Vaujany 1 - 6 Morzine-Avoriaz (46% - 54%)

Certes les visiteurs du soir n’étaient pas les premiers venus mais, pourtant sur leur glace, les jeunes Grizzlys n’ont pu sauver l’honneur que dans l’ultime période. Pour les Pingouins c’est là leur plus large victoire. Elle leur permet surtout d’être dans le trio leader de la poule avec Valence et Roanne alors que leurs adversaires restent englués en fond de classement.





Toulouse-Blagnac – Courchevel-Méribel-Pralognan (52% - 48% )

Match reporté suite à incident lors du déplacement de l’équipe alpine . Il faudra donc attendre pour confirmer ou infirmer nos tendances.





Roanne 3 - 1 Annecy (50,50% – 49,50%)

C’est le 2ème tiers temps enfin de compte qui a confirmé nos tendances car ne fut marqué aucun but en 1ère période et pas plus dans la 3ème. Il y a eu beaucoup de pénalités, surtout du côté des Renards (40mn contre 6 à l’encontre d’Annecy) mais pour autant les Chevaliers ne surent profiter de l’indiscipline des roannais. Ces Renards, qui semblaient moins impressionnants que les saisons précédentes, ne mènent pas si mal leur barque dans ce championnat, suffisamment pour être eux également en tête de poule. (Attention par contre aux nombres de matchs joués Roanne en a 1 de plus que Morzine-Avoriaz et 2 de plus que Valence.)



.

Villard de Lans 4 - 6 Colmar (50.50% – 49,50%)

Cette équipe de Colmar, composée majoritairement de jeunes joueurs issus le plus souvent de l’école strasbourgeoise et colmarienne, continue de tracer allègrement sa route (à 1 point du trio en tête du classement) et les Ours viennent d’en faire l’amère expérience. Après avoir enfin renoué avec la victoire la semaine dernière ces derniers espéraient offrir à leur supporters une autre victoire à domicile. Mais ils ont toujours couru après le score et les Titans enfoncent définitivement le clou avec un dernier but à 1 seconde de la fin et ont par la même déjoué notre pronostique même si nous avions prévu un match serré.





Valence 7 – 5 Poitiers (63% - 37%)

