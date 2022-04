Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la dernière Journée - 1/2 Finale & Maintien Retour sur le week-end, 1/2 finale match 2 & 3 et journée 2 en retard de la poule de maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2021-2022. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 12/04/2022 à 07:30 Tweeter Retour de week-end Division 2

Playoff Demi-finale

&

Poule de maintien



Play Offs 1/2 finale



Comme nous le disions lors de la dernière chronique il était tout à fait logique de par leurs résultats aussi bien en saison régulière que, et surtout, leur victoire lors du match 1, d’afficher des tendances en faveurs de Morzine-Avoriaz et d’Annecy.



Alors bien sûr on espère toujours qu’il y est un peu plus de suspense qu’attendu et, il faut bien l’avouer, on lorgnait pour cela plus en direction d’Annecy que de Morzine.



Et l’exploit a bien eu lieu ; et encore une fois c’est la seule équipe représentant l’Occitanie, Toulouse, qui en est le héros. Lors d’une interview accordée par le nouveau président des Bélougas à Hockey Hebdo, Michel Guillou (26 février dernier) celui-ci avait parlé de tout le travail et les efforts consentis pour donner la place que méritait le hockey dans cette grande métropole.



Il semble que les fruits de leurs efforts arrivent peut-être plus vite que prévu. Quoiqu’il arrive leur saison est réussie. Mais il reste une finale à jouer dont les Pingouins seront les grands favoris. Gageons qu’ils se méfieront grandement de ces toulousains dont Nougaro disait qu’ils n’aimaient rien tant que la castagne.



Samedi Match 2



Morzine-Avoriaz 5 - 2 Courchevel-Méribel-Pralognan (54% - 46%)

On ne dit jamais 2 sans 3. Pour ces pauvres Bouquetins se serait plutôt : jamais 3 sans 4. En effet pour cette 4ème confrontation de la saison entre ces 2 équipes, encore une fois ils n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur les Pingouins. Sûr d’eux les morzinois ont construit progressivement leur victoire en dominant toutes les périodes, non pas outrageusement mais marquant toujours un but de plus que leur adversaire Ils ont donc finalisé une domination sur toute une saison. Cela semble logique mais fallait-il le faire et dominer, parfois outrageusement un championnat ne vous garantit pas la place en finale. Tout le mérite en revient aux joueurs, le coach et leur encadrement. Visant la division au-dessus autant que le titre, il s’agit pour les alpins de ne pas s’emmêler les patins face à un adversaire inattendu et aussi dangereux que surprenant.





Annecy 2 - 3 Prl Toulouse-Blagnac (52% - 48%)

Ici pas de jamais 3 sans 4. Comme face à Meudon, au bout du suspense les toulousains ont vaincu le signe indien en l’emportant face aux annéciens. Oui nous pensions bien à une rencontre disputée et si nous avions donné les savoyards favoris c’est que la logique l’imposait avec cette victoire à Toulouse et un meilleur classement lors de la saison régulière. Mais la logique n’est pas toujours au rendez-vous en sport et c’est ce qui en fait tout l’attrait. Coup est rude pour nos Chevaliers mais pas encore imparable puisqu’il leur reste la 3ème manche pour s’ouvrir une éventuelle porte vers une finale très savoyarde.



Dimanche Match 3 – Qualification



Morzine-Avoriaz - Courchevel-Méribel-Pralognan

Pas de rencontre Morzine-Avoriaz s’est qualifié en 2 matchs.





Annecy 5 - 6 Toulouse-Blagnac (50,50% - 49,50)

Pour continuer dans cette veine nous dirions que pour les Bélougas, jamais 4 sans 5. Car ces sacrés marsouins nos ont refait le coup des quarts de finale en s’imposant chez l’adversaire lors d’une 3ème manche épique. Courte victoire d’un petit but mais cette fois en s’évitant les affres de la prolongation. Encore une fois ils ont pris en défaut notre perspicacité (quoique, échaudés, nous avions sagement resserré à minima les cotes entre les 2 adversaires) et créer à nouveau l’exploit du week-end. Après une course poursuite durant toute la rencontre, ces dangereux récidivistes s’offrent donc une finale au dépend des Chevaliers. Plus d’une fois ces derniers ont cru pouvoir revenir mais ces diables de toulousain ont donc mis en évidence leurs énormes qualités morales. Nous en convenons définitivement et c’est un point fort sur lequel il faudra s’appuyer en final car l’adversaire qui se présente, Morzine-Avoriaz, n’a vécu cette saison que pour le titre et l’accession en division 1.

Poule de Maintien

Dans cette poule de maintien, seule une rencontre se déroulera. Il s’agit en fait de celle de la 2ème journée qui, le 12 mars dernier, devait opposer Colmar à Poitiers avant d’être reportée. Celle entre Evry/Viry et Courbevoie ayant bien eu lieu ces 2 équipes sont donc au repos. Il ne leur restera à ces 4 clubs concernés qu’une seule rencontre le 16 avril à disputer pour clore définitivement cette poule de maintien et connaître les 2 équipes reléguées en division inférieure. On en connait déjà une, Poitiers.



Pour les heureux lauréats qui se maintiendront, seul Courbevoie est assuré d’en faire partie. Tout se jouera peut-être ce samedi mais plus probablement lors de la dernière journée.



Colmar 8 - 2 Poitiers (54% - 46%)

Comme nous nous y attendions les Titans n'ont pas tremblé sous la pression et ont su faire le job pour se donner une chance de maintien jusqu'au bout. Cette chance est d'autant plus réelle qu'ils vont à nouveau retrouver les Dragons poitevins, certes cette fois à Poitiers, mais leur nette domination à Colmar laisse présager non pas forcément une rencontre facile mais tout au moins à leur portée. Ils sont encore derrière Evry/Viry mais seulement à 1 point. Or samedi prochain pour cette dernière journée les Jets iront défier Courbevoie sur son glaçon. La partie s'annonce d'autant plus tendue que les Coqs l'avaient emporté à Viry-Chatillon. Nous reparlerons lors de la prochaine chronique des différentes situations auquel nous pourrions faire face pour départager ces 2 équipes, Colmar et Evry/Viry, au classement.



