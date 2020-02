Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur la journée de rattrapage Une petite pause pour certains mais rattrapage pour les autres. au sommaire des rencontres sans suspense sur l'issue donc des pronos justes. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 04/02/2020 à 21:30 Tweeter Retour de week-end championnat de France de D2, journée de rattrapage

Ces deux rencontres opposant en poule A Epinal à Valenciennes pour le compte de la 11ème journée et en poule B Morzine-Avoriaz à Vaujany pour le compte de la 7ème journée n’ont donc pas donné lieu à surprise.



Les favoris ont dominé sans problème les débats. Par la même cela assure du suspense pour la dernière journée quant à l’attribution de la dernière place des play offs en poule B avec de surcroît une confrontation directe.



En effet cette place se joue entre Vaujany et Colmar or ces derniers recevront les Grizzlys dans un duel décisif. Par contre fin du (léger) suspense qui pouvait planer sur la place de premier de la poule A.



A l’issu de la 17ème journée Epinal ne précédait Meudon que d’un point mais avait l’avantage d’avoir encore 2 matchs à disputer et une seule victoire à remporter pour assurer son leadership. Les vosgiens n’auront pas à attendre la dernière journée en ne faisant qu’une bouchée du 8ème du groupe nord.

Epinal 14 – 2 Valenciennes (64/36) Nous avions place les spinaliens largement favoris et assurément ils n’ont pas déçu leurs supporters. On espérait tout de même un peu plus d’opposition des Diables rouges qui n’auront été que de gentils diablotins. Certes pour eux le principal pour lequel ils avaient tant lutté, était acquis mais on peut se demander s’ils ont préparé de la meilleure manière les difficiles matchs qui les attend en play offs.

Vaujany 0 - 4 Morzine-Avoriaz (44/56) Pronostique parfaitement respecté et si la rencontre apparaît un peu plus disputée que la précédente, le plus gros du chemin pour les Pingouins avait été fait dès la 1ère période. Par la suite ils n’ont que gérer la fin du match. Si pour les morzinois cette rencontre ne revêtait aucun enjeu, ce n’était pas le cas des vaujaniats qui pouvaient se mettre à l’abri d’un match couperet samedi prochain face à Colmar. Mais ils n’ont su réaliser l’exploit de surprendre le leader de la poule et donc tout se jouera pour eux en Alsace.

