Du mardi 22 au vendredi 25 février



En poule A, l’entente Evry-Viry ne jouait pas mais peut encore y croire car les franciliens menacent toujours la place de 8ème de la réserve d’Angers qui elle aussi n’a pas joué dans la semaine. Dans la lutte aux places bonifiées - les 4 premières donnant droit au match retour et d’appui à la maison – seule la réserve de Rouen grâce à sa victoire sur Paris et celle plus étriquée sur Courbevoie en prolongation, peut encore prétendre arracher la 3ème place de Reims mais peut voir aussi sa 4ème place menacée par 2 équipes, Amnéville et Paris, tout au moins mathématiquement. Mais avec un calendrier plutôt favorable, les jeunes Dragons ont toutes les chances de à minima préserver leur rang. Pour Courbevoie ce match en semaine, quelque soit le résultat ne pouvait rien changer à sa situation.



En poule B, le second Annecy, défait à nouveau, se trouve menacé par 2 équipes, le HCMP et Toulouse qui a profité de cette semaine de rattrapage pour engranger une nouvelle victoire La menace est d’autant plus grande que les Bélougas mais surtout les Bouquetins ont un calendrier bien plus favorable. En fond de classement, les alsaciens de Colmar qui n’ont pas joué ont néanmoins récupéré une victoire. En effet la FFHG a donné match gagné aux Titans lors de la confrontation du 19 février Colmar-Poitiers qui n’a jamais eu lieu. Le bureau directeur n’a pas voulu accordé un report aux poitevins qui ne s’étaient pas déplacés ce jour là par manque d’effectif (suite probablement à des cas de covid). Les voilà dorénavant sur les talons des Grizzlys, qui eux ont bien joué cette semaine mais ont été défait. Villard, vainqueur sans surprise de Poitiers est à l’abri de toute mésaventure pouvant compromettre sa qualification.



Entre () la référence à la journée de championnat mise à jour.



POULE A



Mercredi 23

(J 10) Rouen II 8 - 5 FV Paris (51% - 49%)

Si les jeunes Dragons ont pratiquement toujours mené la rencontre qui s’est surtout décantée lors du 3ème tiers et particulièrement dans les 11 dernières minutes alors que les parisiens venaient de réussir à revenir sur leurs adversaires. Mais en enchaînant 4 buts pour 1 rendu les normands mettaient fin au suspense et justifiaient nos cotes avec même un peu plus d’ampleur que prévu. Conséquence ; la réserve de Rouen prend la place de 4ème en passant en revue non seulement les Volants mais aussi Wasquehal et Amnéville. Comme ils ont encore un match de retard, de plus contre le dernier, c’est tout bonnement la place du 3ème Reims qu’ils peuvent viser. Pour les parisiens, l’espoir d’intégrer le quatuor de tête est perdu sauf quasi miracle. Par contre le risque de rétrograder à la 8ème place ne peut être écarté mais, consolation, ils sont hors de porté d’une éventuelle 9ème place.



Vendredi 25

(J 14) Courbevoie 2 - 3 Tab Rouen II (47% - 53%)

Rencontre plus serrée que prévue mais après un beau baroud d’honneur des Coqs qui n’avaient plus rien à gagner, les normands ont réussi à arracher cette victoire. Revenus à seulement 2 points du 3ème Reims, ils peuvent viser le podium ce qui ne serait pas un mince exploit de la part d’une équipe essentiellement composée de jeunes joueurs encore juniors. Seul souci pour eux : la récupération. Car ils disputeront samedi leur 3ème rencontre de D2 en 4 jours, plus les rencontres concernant le championnat élite U17 et U20.



Poule B

Mardi 22 :

(J 14) Valence 6 - 3 Annecy (49% - 51%)

Les Lynx ont réussi à faire mentir nos cotes mais on ne peut parler de surprise, d’où d’ailleurs nos cotes serrées. Par contre cela confirme que les Chevaliers qui conservent encore leur 2ème place ne sont pas trop dans une bonne phase. Ils sont sous la menace d’autant plus pressante des Bouquetins du HCMP que le calendrier de la dernière journée leur est des plus favorables. Victoire précieuse pour les drômois mais qui ne sont pas encore tout à fait à l’abri d’un retour à «égalité de point avec Colmar, le 9ème actuel. Or celui-ci leur passerait devant à la faveur du goal average particulier.

(J 16) Villard de Lans 10 - 2 Poitiers (55% - 45%)

Score certes un peu lourd mais victoire sans surprise pour nos Ours du Vercors. S’ils ne peuvent plus prétendre à une place dans les 4 premiers, ils sont totalement assurés d’être dans les play-offs. Leur forme ascendante pourrait peut être valoir d’agréables perspectives. Les Dragons poitevins n’y arrivent plus depuis quelque temps mais au-delà de la défaite ce qui inquiète le plus pour la suite de leur saison c’est la lourdeur des scores. Il va leur falloir retrouver plus d’efficacité en défense pour préserver leur chance dans la poule de relégation.



Mercredi 23

(J 10) Toulouse-Blagnac 6 - 4 Vaujany (50% - 50%)

Pas trop bien partis les Bélougas ont sérieusement inversé la tendance en 2ème période et confirmé au 3ème tiers. Ils ont ainsi pu prendre leur revanche du match aller de samedi dernier (qui était en fait le match retour et celui de ce mercredi le match aller de la 10ème journée). Tout comme le HCMP Toulouse peut prétendre souffler la 2ème place à Annecy mais il leur faudra vaincre à l'extérieur lors de la dernière journée et espérer une défaite du second Annecy sans prolongation. Les Grizzlys, 8èmes, sont plus que jamais sous la menace des alsaciens de Colmar pour les raisons évoquées plus haut en introduction.

