D2 - Retour sur le week-end Petit retour sur le week-end de la 2me journe de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Mdia Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La rdaction / Patrick Poitrineau le 14/10/2020 17:00 Retour de Week-End en D2

2ème journée



Groupe A :

Angers II 2-3 Amnéville (48-52) :

Tendance respectée. Elle était assez serrée et enfin de compte justifié, Amnéville a eu toutes les peines du monde à faire respecter son ''droit d'aînesse''. Les jeunes espoirs angevins entament leur carrière en D2 par une défaite mais la saison est longue et ils peuvent croire en leur étoile.



Évry/Viry 3-4 Courbevoie (56-44) :

Il nous semblait sur le papier que les essonniens étaient un peu mieux armés à tous les niveaux que leurs voisins courbevoisiens. Mais les faits semblent montrer que ces derniers devraient montrer cette saison meilleur visage.



Reims 5-6 Meudon (42-58) :

Là aussi nous avions placé les Comêtes nettement favoris. Les Meudonnais l'ont certes emporté mais les phénix ont fait mieux que limiter la casse, ils ont fait douter un des favoris de cette poule.



Groupe B :

Colmar – Courchevel Méribel Pralognan enfin de compte reporté



Roanne 1-6 Morzine-Avoriaz (52-48) :

Nous pensions vraiment avoir à faire aux 2 favoris de cette poule et ce match pouvait compter pour chacune des 2 équipes pour marquer les esprits. Nous n'avions pas hésité à placer en favoris, certes d'assez peu, les Renards parce qu'ils étaient chez eux et avaient plutôt bien réussi leur entrée en Coupe de France comme en championnat alors que les Pingouins jouaient là leur 1er match officiel. Pourtant là, Morzine nous a bluffé ! Certes nous savions que cette équipe avait bâti du solide et ne manquait pas d'ambitions, mais Roanne aussi. Ces derniers redescendent de haut et doivent vite se remettre la tête en place.



Valence 1-2 Vaujany (53-47) :

Là aussi nous donnions la prime aux locaux qui de plus pouvaient espérer tirer profit d'un peu plus d'expérience. A croire que la jeune pousse des Brûleurs de Loup (majoritaire dans cette équipe alpine) n'en manque pas tant que cela. A confirmer mais indéniablement des débuts prometteurs. Les Lynx doivent quand à eux vite rebondir.



Villard-de-Lans 7-0 Poitiers (60-40) :

Pas de surprise ici, les Ours ont, sans coup férir, mis leurs grosses pattes sur cette rencontre et les poitevins ont vu encore une fois tout le chemin qu'il leur reste à parcourir pour rivaliser avec le top de la poule.







Nous reprenons nos habitudes de la saison dernière avec cette terrible confrontation pour votre serviteur entre les tendances (imprudemment!) avancées et la (dure) réalité du terrain. Entre parenthèse ( ) le rappel des pourcentages annoncés à nos risques et périls et, il faut bien l'avouer, il y a eu de la casse. A notre corps défendant, pour ce début de saison, les contours de chaque équipe restent encore un peu vagues, voir beaucoup pour certaines équipes. D'ailleurs avec tous ces matchs reportés nous avons encore des équipes jamais vu sur la glace, en tout cas dans le cadre d'une compétition officielle, comme les Français Volants ou Toulouse-Blagnac.







