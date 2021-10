Petite séance d’auto flagellation où votre serviteur va devoir rendre des comptes sur ses tendances et s’expliquer si cela est possible sur ses fourvoiements car bien sûr il y en a eu. Mais chacun sait que tout pronostic est soumis à risque et les surprises font parties du charme de ce genre d’exercice.

Comme lors des saisons précédentes vous retrouvez le score des rencontres et entre parenthèses ( ) le rappel des tendances annoncées.

POULE A

Angers II 1 – 3 Amnéville : (51%-49%)

La belle résistance des jeunes Ducs lors de la 2ème journée à Valenciennes nous avait incité à un peu de méfiance ; d’où un pourcentage certes défavorable aux Red Dogs mais de peu. Mais par le passé les lorrains nous avaient habitué à de belles performances en déplacement alors ils ont été fidèles à eux. Ils ont pris les devants pour cette victoire.



Meudon 5 - 1 Wasquehal : (59% - 41%)

Les franciliens confirment nos tendances et surtout un beau début de saison; ce qui ne fut pas le cas de tout le monde lors de cette 3ème journée. Ils s’annoncent donc redoutables cette saison. Pour les Lions, loin de leur base, cela semble bien difficile de performer mais ils n’auront pas toujours des équipes aussi fortes face à eux.



Rouen II 5 - 1 Valenciennes : (48% - 52%)

Voilà justement une équipe qui n’a pas confirmé sa belle entame de saison. On avait peut-être déjà entrevu quelques limites chez eux lorsque les Diables Rouges eurent toutes les peines du monde à écarter la semaine dernière Angers, l’autre équipe réserve de la poule. De son côté les jeunes Dragons n’avaient guère existé sur leur glaçon face à Meudon. Ils ont su fort bien réagir et c’est tout à leur honneur

POULE B

Vaujany 2 - 3 Prl Colmar : (54% - 46%)

L’équipe U20 élite de Grenoble est une des meilleures du championnat et ils l’ont encore prouvé face aux U20 de Rouen, autre gros calibre de ce championnat junior. Sachant que l’effectif de Vaujany est constitué en grande partie des mêmes joueurs, on est un peu surpris que les Grizzlys chez eux n’aient su imposer leur loi ; d’autant que l’équipe U20 de l’entente Mulhouse-Colmar, qui constitue aussi une bonne part de l’effectif colmarien, fait certes un bon parcours dans le championnat élite junior mais loin d’être aussi impressionnant. C’est donc une très belle performance à l’actif des Titans.



Toulouse-Blagnac 4- 1 Villard de Lans (53% - 47%)

Nos tendances ont été hélas bien confirmées en défaveur des Ours du Vercors. Il semble que ces derniers aient bien du mal à rentrer dans cette saison et il va leur falloir réagir très vite. Les Bélougas n’ont joué que 2 journées de championnat ; toutes les 2 à la maison. Ils ont su profiter de cet avantage pour les remporter. Il va leur falloir essayer cette fois de confirmer dès samedi prochain à l’extérieur et à Morzine cela ne sera pas une mince affaire…



Roanne 1 - 5 Courchevel-Méribel-Pralognan : ( 54% - 46%)

Il faut bien avouer que les Renards nous ont fait mentir alors qu’ils nous avaient proposé jusque là des performances plutôt plus convaincantes que leurs adversaires alpins. Les Bouquetins ont assommé leurs hôtes dès le premier tiers et ces derniers ne s’en sont jamais remis. Belle performances des Savoyards et belle remise en question peut-être pour des Ligériens s’ils veulent performer autant que les saisons précédentes sur ce championnat de D2.



Valence 2 - 1 Morzine-Avoriaz : ( 53% - 47%)

L’affiche a confirmé nos attentes, tout au moins dans l’âpreté si ce n’est éventuellement dans le spectacle puisqu’il y a eu bien peu de buts. Ce fut cependant suffisant pour que les Lynx l’emportent comme nous le présentions. Ils confirment donc leur très convaincant début de saison. Les Pingouins se sont bien battus et eux aussi laissent entrevoir de belles perspectives et qu’ils risquent d’être bien difficiles à contenir. Peut-être les 2 cadors de la poule B.



Annecy 7 - 1 Poitiers : (60% - 40%)

Il n’y a pas eu de surprise et encore moins de révélation du côté d’Annecy. Probablement que le manque de rencontres dans les jambes des Dragons poitevins a du se faire sentir. Il faudra donc raisonnablement attendre quelques matchs en plus pour se faire un peu plus une idée sur leurs capacités à relever le défi de la D2. Les Chevaliers, même si ce n’était que leur 2ème journée de championnat, semblent confirmer un bon début de saison (rappelons qu’ils sont toujours qualifiés en Coupe de France). On attendra avec impatience leurs confrontations avec Valence et Morzine-Avoriaz.