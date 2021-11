Retour sur ce week-end dont on attendait quelques saines réactions parmi les mal classés. On en a bien eu quelques-unes à l’exemple de Villard de Lans dont il était grand temps de sortir de la spirale de la défaite.

Suspense prolongé du côté de Courbevoie où les Coqs et les Ducs n’auront joué guère plus qu’un tiers temps. Mis à part cet incident entre deux équipes vierges de victoire, cette 4ème journée confirme un resserrement des valeurs avec certains clubs qui ont peut-être raté l’occasion d’affirmer un leadership certain sur leur groupe. D’autres à l’inverse ont révélé un potentiel qu’on ne leur soupçonnait pas forcément.

POULE A

Amnéville 3 - 7 Rouen II (51% - 49%)

Nous les avions placés favoris avec cependant une certaine prudence. Mais l’avantage de recevoir n’a donc pas suffit aux Red Dogs pour écarter cette belle réserve des Dragons qui depuis leur lourde défaite lors de la 2ème journée semble avoir fait mieux que rebondir. Quant aux amnévillois, il leur faudra peut-être faire preuve d’un peu plus de discipline. Beaucoup pénalisés, ils ont peu concédé de but en infériorité mais se sont certainement beaucoup usés à défendre.



Valenciennes 5 – 3 Meudon (48% - 52%)

Et bien ce fut une belle affiche et les valenciennois nous ont fait mentir. Après un petit coup de moins bien les Diables Rouges ont retrouvé l’allant de début de saison, notamment montré en Coupe de France. Ils ont su assommer les Comètes en début de rencontre puis résister à leurs assauts flamboyants. Ces derniers, plutôt impressionnant jusque-là ont donc raté l’occasion de s’affirmer comme le leader incontestable de la poule même s’ils en conservent la tête.



Wasquehal 6 – 5 OT Paris FV (50% - 50%)

On annonçait un match équilibré et il le fut au combien. Les parisiens y ont perdu leur invincibilité mais peut-être pas leur crédit tant ils ont su pousser les nordistes dans leurs derniers retranchements. On peut penser que ces 2 équipes devraient jouer un rôle non négligeable dans cette poule.



Reims 6 – 4 Evry-Viry (51% – 49%)

Nous avions placé les Phénix en favoris logiques mais avec un pourcentage plutôt serré et peut être un peu ‘’flatteur’’ pour les franciliens. Et bien pendant une bonne partie du match ils ont su semer le doute avant que les rémois engagent enfin la surmultiplié au 3ème tiers. Si Evry-Viry reste toujours à 0 victoire, il y a lieu pour les franciliens de croire en des jours meilleurs. Quant à leur adversaire on attend avec impatience leur confrontation avec le haut du tableau.



Courbevoie 1 ! – 1 ! Angers II (51% - 49%)

Il y aurait dû avoir une équipe de moins à 0 défaite mais hélas les circonstances et une glace défectueuse en ont décidé autrement et les 2 équipes devront encore attendre pour connaître les joies d’une première victoire.



POULE B

Vaujany 3 - 4 Villard de Lans (52% - 48%)

On pensait que sur leur glaçon les jeunes Grizzlys avaient le potentiel d’accrocher la victoire. Mais en fait d’accrocheurs ce sont plutôt les Ours du Vercors qui ont su gagner ce duel de plantigrades et obtenir ainsi leur première victoire. On peut espérer que cela lance enfin leur saison. Pour les hôtes du jour il va falloir encore travailler pour connaître à leur tour le plaisir de la gagne.



Poitiers 3 – 5 Roanne (49% – 51%)

Les Renards ont donc confirmé nos tendances et relancer peut-être leur saison. Ils sont venus jouer au bon moment sans doute une équipe encore un peu en manque de repère car celle-ci a su mieux résister au fil du match. Il n’est donc pas dit que les Dragons poitevins soient au fil du championnat de plus en plus retords. N’oublions pas que certes toujours sans victoires ils comptent aussi 2 matchs de moins que la plupart de leurs concurrents.



Colmar 7 – 6 Annecy (46% - 54%)

Et bien nos Chevaliers se sont pris les pieds dans le tapis et nous aussi. Excès de confiance ? Difficile à dire mais toujours est-il qu’ils ont gâché une belle occasion de revenir à hauteur de Valence en tête de la poule B, équipe qui ne jouait pas ce samedi). L’exploit du week-end est donc à mettre à l’actif de cette jeune équipe de Colmar de plus en plus en confiance dans ce championnat.



Morzine-Avoriaz 3 - 2 Toulouse-Blagnac (54% - 46%)

Les Pingouins ne nous ont pas contredit dans nos tendances mais de justesse. Les Bélougas ont quand même prouvé pour ce premier déplacement qu’ils ne voyagent pas si mal et que peut-être ils peuvent nous réserver de belles surprises cette saison. Les alpins devront probablement être plus convainquant pour la suite s’ils veulent confirmer leur prétention.





VaujanyOn pensait que sur leur glaçon les jeunes Grizzlys avaient le potentiel d’accrocher la victoire. Mais en fait d’accrocheurs ce sont plutôt les Ours du Vercors qui ont su gagner ce duel de plantigrades et obtenir ainsi leur première victoire. On peut espérer que cela lance enfin leur saison. Pour les hôtes du jour il va falloir encore travailler pour connaître à leur tour le plaisir de la gagne.PoitiersLes Renards ont donc confirmé nos tendances et relancer peut-être leur saison. Ils sont venus jouer au bon moment sans doute une équipe encore un peu en manque de repère car celle-ci a su mieux résister au fil du match. Il n’est donc pas dit que les Dragons poitevins soient au fil du championnat de plus en plus retords. N’oublions pas que certes toujours sans victoires ils comptent aussi 2 matchs de moins que la plupart de leurs concurrents.AnnecyEt bien nos Chevaliers se sont pris les pieds dans le tapis et nous aussi. Excès de confiance ? Difficile à dire mais toujours est-il qu’ils ont gâché une belle occasion de revenir à hauteur de Valence en tête de la poule B, équipe qui ne jouait pas ce samedi). L’exploit du week-end est donc à mettre à l’actif de cette jeune équipe de Colmar de plus en plus en confiance dans ce championnat.Toulouse-BlagnacLes Pingouins ne nous ont pas contredit dans nos tendances mais de justesse. Les Bélougas ont quand même prouvé pour ce premier déplacement qu’ils ne voyagent pas si mal et que peut-être ils peuvent nous réserver de belles surprises cette saison. Les alpins devront probablement être plus convainquant pour la suite s’ils veulent confirmer leur prétention.