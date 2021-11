Retour de Week End 6ème journée de D2

Et bien cette fois il n'y a plus d'équipes invaincues dans ce championnat de Division 2 avec pour conséquence un changement de leader en poule B. Morzine-Avoriaz succède ainsi à Valence mais classement un peu trompeur puisque les Lynx comptent un match en moins.

Cela ne constitue pas tout à fait une surprise tant on subodorait qu'Annecy avait les armes pour faire tomber le leader.

Avant de revenir sur chaque rencontre, soulignons ce carton plein pour nous puisque toutes les équipes que nous avions mis en tête de nos tendances l'ont emporté. Savourons car cela n'arrivera pas toutes les semaines.



POULE A

Pas trop de retard de calendrier dans cette poule ; 4 équipes comptent 1 seul match de retard.



Amnéville 1 - 3 Meudon (43% - 57%)

On avait prédit que la rencontre serait d'autant plus dure pour les Red Dogs s'ils ne serraient pas mieux leur défense. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un effort de fait car concéder 3 buts ce n'est pas énorme. Le problème est que l'attaque n'a guère été efficace. Les Comètes sans être impressionnantes ont su faire le travail pour conforter leur classement.





Wasquehal 2 – 1 Prl Angers II (52% - 48%)

Damned encore raté ! Les jeunes Ducs sont encore passé pas loin de leur première victoire. Nous avions prédit que ce ne serait pas facile pour les Lions et effectivement il leur a fallu passer par les prolongations. C'est d'ailleurs leur 2ème succès obtenu ainsi. De même pour les angevins c'est une 3ème défaite d'un point dont la 2ème en prolongation. Ils tournent autour mais un jour ou l'autre la récompense de leurs efforts viendra forcément et probablement dans un jour proche.





Paris FV 8 – 2 Evry-Viry (54% - 46%)

Nous nous attendions à une nette victoire parisienne et elle fut même plus large que nous le pensions. Assurément les Volants et les Comètes planent un cran au-dessus des deux autres représentant de la ligue Ile-de-France. Un peu d'espoir pour Evry/Viry qui a reporté l'ultime période mais le mal était déjà fait avec un bien mauvais 2ème tiers.





Reims 5 - 3 Rouen II (51% - 49%)

Tendance respectée dans la difficulté comme nous le pressentions. Les 2 premières périodes ont permis de faire une différence suffisante aux Phénix pour l'emporter au final. Il permet également à Reims de précéder la réserve de Rouen mais seulement par la grâce du goal average. Les jeunes Dragons peuvent légitimement espérer prendre leur revanche au match retour.





Courbevoie 1 - 3 Valenciennes (48% - 52%)

La défaite n'est pas écrasante mais cela reste une défaite face au leader de la poule comme nous l'avions inscrit dans nos tendances. Alors doit-on la considérer comme encourageante pour l'avenir des Coqs ? Alors c'est vrai que défensivement les franciliens, à l'exception peut-être face à Paris, tiennent plutôt la route mais l'offensive semble avoir du mal à concrétiser. Ils ne sont probablement pas si loin d'une première victoire. Les Diables Rouges, un peu comme Meudon, gère sans esbroufe leur 1ère place.





POULE B

Comme dans la poule A le calendrier n'est pas à jour ; sauf qu'ici c'est dans des proportions bien plus importantes. Deux équipes seulement ont joué tous leurs 6 matchs mais la majorité n'en a joué que 4 et même 3 pour l'une d'elles. Autant dire que le classement est à prendre avec un certain recul et qu'il est souvent bousculé chaque week-end.





Poitiers 2 – 5 Toulouse-Blagnac (45% - 55%)

Comme nous le pressentions les poitevins n'ont pu surprendre les toulousains. Ils pourtant bien commencé leur match, pas trop mal fini aussi. La 2ème période par contre fut très délicate avec un cinglant 4-1. Certes les Dragons sont loin d'être à jour de leur calendrier (2 matchs de retard) mais il va leur falloir vite réagir maintenant qu'ils sont bien dans le bain de la D2. Les Bélougas ne sont que 5ème de cette poule pourtant il ne faut pas trop se fier au classement car ils ne sont qu'à 2 points du 2ème avec de surcroît un retard aussi de 2 matchs au calendrier. Ils mènent donc pour l'instant fort bien leur barque dans ce groupe.





Colmar 3 - 1 Roanne (52% - 48%)

Malgré leur jeunesse nous avions bien fait d'accorder notre confiance aux colmariens. Ce ne fut pas des plus facile mais c'est encore une victoire probante face à une équipe ligérienne rompu à la D2. Par la même ils chipent la 2ème place aux Renards avec de plus un match en moins.





Morzine-Avoriaz 4 - 3 Villard de Lans (55% - 45%)

Nous avions fait des savoyards assez nettement nos favoris et ils ne nous ont pas démenti. Pourtant on a envie de dire qu'ils ont fait chez eux le minimum syndical. Les Ours revenus à égalité à l'issu de la 2ème période, nos Pingouins ont su donner le coup de rein nécessaire dans l'ultime tiers pour l'emporter par la plus petite des marges. Si on excepte son déplacement à Vaujany, cela semble leur marque de fabrique cette saison : on n’écrase pas l'adversaire mais on porte le coup fatal au 3ème tiers. Cela suffit pour faire de cette équipe le leader de cette poule avec 1 match en retard. Les Ours ont bien lutté et peuvent voir là un encouragement pour la suite.





Annecy 4 - 2 Valence (50,50% - 49,50%)

Nous avions donc raison de penser que les Chevaliers avaient les armes pour faire baisser la garde au leader invaincu de la poule. Ils reviennent ainsi à hauteur de leurs hôtes au classement et peuvent légitimement viser le top 3 de la poule. Pour autant pas d'affolement du côté des Lynx car ils accusent un retard de 2 matchs au calendrier. Il va leur falloir seulement faire attention de ne pas gâcher leur beau début de saison.





REPORT

HCMP / Vaujany : Que dire de ce report sinon que le HCMP n'aura joué que la moitié des 6 journées de championnat et guère plus pour Vaujany.