1er tour de la phase finale

1ère journée poule de maintien



Dans la très grande majorité des affiches proposées lors de cette 1ère journée de 2ème phase de championnat, les résultats sont assez conformes à nos tendances. Seules 2 rencontres ont fait mentir nos pronostics : 1 en play-off avec Courbevoie / Villard-de-Lans et l’autre en poule de maintien avec Clermont-Ferrand/Amiens II mais pour lesquelles nos cotes étaient prudemment resserrées.



Sinon nous avons parfois été un peu surpris par l’ampleur de certaines victoires comme celle d’Annecy, 5ème de poule B, qui recevait Reims, 4ème de poule A. Cela fait quand même un total assez impressionnant de 8 succès à l’extérieur sur les 10 matchs. Pour ce qui est de la comparaison des victoires entre équipes de poule A et poule B, nous avons pour les 1/8ème de finale un rapport de 5 pour 3 en faveur des ‘’sudistes’’ et 2 pour 0 en faveur des ‘’nordistes’’ pour le groupe du maintien.

A priori cela semble plutôt équilibré mais attendons la fin du week-end prochain pour une analyse plus affirmative.





Entre parenthèse ( ) rappel des cotes affichaient lors de la dernière chronique Tendances

Phase de play-off pour le titre

Evry/Viry 0 - 4 Vaujany/Grenoble (45-55)

Il n’y aura pas eu de surprise ; la seule crainte était de savoir si les Grizzlys allaient bien jouer le jeu en envoyant son équipe type et à priori cela a bien été le cas. A remarquer particulièrement la performance d’Hugo Nogaretto qui fut dans tous les bons coups avec 3 buts et 1 assistance ; pas étonnant qu’il soit apparu dès cette saison 4 fois en Magnus malgré son jeune âge (17 ans). Les Jets n’ont pu que concéder un blanchissage. Maintenant la grande interrogation : on se souvient que la saison dernière au même stade Vaujany l’avait largement emporté à Valenciennes (7-0) avant que, accaparé par le championnat U20 élite, d’aligner chez eux lors des 2 manches retour une équipe bis qui cédera par 2 fois face aux Diables nordistes (2-7 et 1-2) ; Qu’en sera-t-il cette fois ? On rappelle que les U20 de Grenoble qui sont l’émanation de l’équipe première de Vaujany, ont également une rencontre à disputer le 12 mars à 19h soit quasi en même temps que l’éventuelle 3ème manche face à Evry-Viry. Voilà qui pourrait virer vers un bel imbroglio.



Angers II 0 - 11 Paris FV (38-62)

Nos cotes étaient déjà largement en faveur des parisiens et le résultat final fait plus que les confirmer. La réserve angevine a plus que souffert. Les jeunes Ducs avaient-ils déjà la tête tournée vers les play-offs élite U20 ? Toujours est-il que la messe était dite quasiment dès la 1ère période (0-6). Et si la réserve d’Angers donna le change dans le 2ème tiers, les Français Volants reprirent leur envol en 3ème période avec 5 nouveaux buts. Difficile de croire en un miracle ; les parisiens devraient sans trembler assurer leur qualification ce samedi.



Amnéville 3 - 7 Roanne (46-54)

Pour cette affiche aussi nous ne nous sommes pas trompés dans nos tendances ; les Red Dogs auront donc cédé face au dauphin de la poule B. Ils n’ont pas si mal terminé leur saison régulière mais les Renards sont également sur une bonne dynamique et cela s’est particulièrement vu en 2ème période remportée 3-0. Il est peu probable que les amnévillois accèdent au quart de final, du moins cette saison car l’effectif est dans l’ensemble plutôt jeune. Il a montré une belle progression qui demande à être confirmée la saison prochaine. Bien que favoris, il reste aux ligériens à confirmer ce samedi les bonnes dispositions affichées.



Valence 1 - 5 Valenciennes (45-55)

Une affiche Valence/ Valenciennes aurait presque l’air d’une rencontre entre 2 cousins éloignés mais comme prévu celui venu du nord n’a pas fait de cadeau et cela colle plutôt bien à nos cotes. Avec le soutien de leurs partisans les Lynx auront tenu la dragée haute au 2ème de poule A la moitié de la rencontre avant de céder dans la seconde moitié du 2ème tiers (3-0). Ils se reprendront un peu dans la dernière période en sauvant l’honneur mais leur indiscipline sera exploitée par 2 fois par les Diables Rouges. A noter le festival du russo-arménien Ilya Altybarmakyan, auteur d’un triplé + 1 assistance, est en plein dans une saison de rédemption après quelques années assez compliquées.



Rouen II 1 - 5 Courchevel-Méribel-Pralognan (45-55)

Si la réserve des Dragons aura offert une résistance un peu plus consistante que celle d’Angers, le résultat final reste conforme à nos tendances. Les normands donneront le change jusqu’en début de 2ème tiers puis le break se creusera en faveur des alpins. On notera quelques absences notables côté Rouen ; blessures ou joueurs ménagés ? Toujours est-il qu’il ne faut guère espérer un retournement de situation samedi prochain à Méribel. Les Bouquetins devraient pouvoir assurer leur qualification dès ce samedi d’autant que les junior U20 élite des Dragons doivent jouer le lendemain à Strasbourg et que donc les coachs vont devoir faire des choix.



Toulouse-Blagnac 4 - 7 Meudon (47-53)

Pas de rédemption par contre pour les toulousains dont leur 2ème moitié de phase régulière n’avaient pas répondu aux attentes attendues après leurs exploits de la saison dernière. Leur entame de play-off reste, hélas pour eux dans la même lignée et donc ne surprend pas nos tendances. Pour autant les Comètes n’ont pas encore pris leur revanche, eux qui, archis favoris du championnat 2021/22, avaient été éliminé par les Bélougas en quart. Ils n’ont pas oublié, qu’après avoir gagné à Toulouse, ils s’étaient inclinés par 2 fois chez eux. Nous resterons prudents même si on peut logiquement penser que la mésaventure de l’année passée a peu de chance de se reproduire.



Courbevoie 1 - 4 Villard-de-Lans (51-49)

Nous nous attendions à un score plus serré et surtout le vainqueur n’a pas été celui pronostiqué. Pas toujours très constants les Ours avaient face à eux des Coqs en gros progrès par rapport à la saison dernière mais quelque peu dans le dur depuis fin janvier. Malheureusement cela s’est encore confirmé pour les franciliens qui auront flanché à partir de la mi-match. Les voilà en bien mauvaise posture pour la suite ; pourtant les villardiens, qui n’ont pas toujours été irréprochables chez eux, devront se méfier d’un excès de confiance s’ils veulent éviter une 3ème manche.



Annecy 7 - 0 Reims (52-48)

Certes les savoyards sont hiérarchiquement en dessous des champenois mais ils ont justifié nos pronostics et plus que confirmé leur bonne forme du moment avec un score sans équivoque et au-delà de nos cotes. Pour autant et aussi impressionnant qu’il soit, il ne donne pas droit à un bonus particulier et il leur faudra confirmer à Reims. Après avoir brûlé sur le bucher des Chevaliers, aux Phénix maintenant de renaître de leurs cendres, tel leur animal fétiche.



Poule de maintien

Clermont 0 - 4 Amiens II (52-48)

Bien mauvaise entame dans la course au maintien pour les auvergnats. Certes l’équipe est quelque peu diminuée par des absences mais leur parcours en saison régulière, bien meilleur que celui de leurs concurrents nous laissait penser qu’ils pouvaient tirer leur épingle du jeu. Il est vrai que le peu de différence dans les cotes laissait envisager que tout était possible. En effet dans le sillage des jeunes mais néanmoins expérimentés Djemel et Roussel (plus de 65 matchs à eux 2 en Magnus cette saison), les picards ont su faire preuve d’initiative et de réalisme devant la cage adverse, alors que les Sangliers en ont manqué cruellement malgré maintes occasions que le gardien amiénois sut gérer en vieux briscard. Bien sûr rien n’est encore joué mais il est certain que les Gothiques viennent de prendre une sérieuse option. De plus la présence de ces 2 joueurs plus habitués aux joutes de l’élite lève définitivement un doute sans ambiguïté : les dirigeants d’Amiens ont bien l’intention de maintenir leur équipe réserve en D2.



Wasquehal 4 - 3 Colmar (53-47)

Tendances parfaitement respectées avec encore plus de suspense que prévu. Après pourtant un excellent départ dans le 1er tiers, les Lions se feront remonter au point de voir les Titans alsaciens égaliser à la 53ème minute. Mais les nordistes surent de justesse donner le coup de patte final à la 59ème minute pour finalement l’emporter et la sortie du gardien côté visiteurs n’y changera rien. Même si bien sûr rien n’est fait c’est un début encourageant pour Wasquehal. Colmar ne s’est toujours pas ouvert le chemin de la victoire cette saison mais tous les espoirs leur sont encore permis pour ce qui est du maintien.







