Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur le week-end 9ème & 17ème journée Retour sur le week-end du championnat de France de hockey sur glace Division 2 - 9ème & 17ème journées inversée. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 06/12/2022 à 17:30 Tweeter Retour de Week-End

9ème & 17ème journées de D2

(Pour être tout à fait exact 9ème journée et, pour la rencontre de vendredi, 17ème journée avec en réalité l’inversion de la rencontre aller Vaujany/Valence avec celle retour Valence/Vaujany.)



D’abord en préambule à nouveau nos excuses, non sans humour, pour cet incident technique qui ne nous a pas permis de présenter dans les temps, c'est-à-dire avant les rencontres, nos tendances pour ce week-end. Nous les avons néanmoins publiées même si sur le principe on est bien d’accord que des pronostics c’est mieux avant qu’après les matchs. Cela ça nous permet de justifier toutes les excuses pour s’être trompé.



D’ailleurs, à une exception près, toutes nos tendances se sont révélées exactes même si ce ne fut pas toujours dans les mêmes proportions que la vérité du terrain. La grande nouvelle est bien sûr la fin de l’invincibilité des parisiens qui auront néanmoins vendu chèrement leur peau. Mais ils sont bien loin d’être écarté de la pôle position car il ne faut pas oublier leurs 2 matchs de retard et que de plus la rencontre retour, qui est aussi la 1ère des phases retour (en poule A on reprend dans l’autre sens l’ordre des matchs ; ce qui n’est pas le cas dans l’autre poule), aura lieu samedi prochain.

Sinon certains clubs ont confirmé qu’ils étaient bien dans une forme ascendante (Reims, Evry/Viry, HCMP, Roanne et même Courbevoie malgré sa défaite) et hélas pour d’autres plutôt l’inverse (Amnéville, Angers II). Enfin bien sûr d’autres restent sur leurs positions, bonnes ou mauvaises.



Comme d’habitude rappel de nos cotes entre parenthèse ( ).



Poule A :



Amnéville 2 – 3 Rouen II (52-48)

Dans cette rencontre les 2 clubs étaient à la recherche d’une respiration dans un parcours laborieux. Nous pensions que l’avantage du terrain profiterait aux Red Dogs ; ce ne fut pas le cas au terme d’un match pauvre en but mais acharné. C’est une 2ème période ratée qui coutera cher aux locaux qui avaient pourtant gagné le 1er tiers. Ils gagneront le dernier mais pas suffisamment pour combler leur handicap. S’ils restent dans les clous pour les play-offs, la 1ère moitié de tableau s’éloigne inexorablement. Rien de changé au classement pour leurs vainqueurs si ce n’est, et c’est déjà pas mal, qu’ils voient se creuser l’écart aux points avec les 2 dernières places.



Meudon 5 - 4 Courbevoie (54-46)

Comme nous le présentions les Comètes renouent avec la victoire. Pourtant ce fut plus laborieux qu’attendu. Si le Courbevoie 2022/23 n’a rien à voir avec celui de l’an dernier cela est surtout dû à ses performances à la maison. Or ici les Coqs ont su être hardis à l’extérieur, qui plus est chez un favori pour la saison. Cela interroge quelque peu sur les réelles possibilités cette année de Meudon. Néanmoins cette victoire les laisse tout à fait dans la course aux meilleures places et en particulier la première. Ce sera difficile mais Courbevoie peut continuer à rêver d’intégrer le top 4.



Evry/Viry 8 – 2 Wasquehal (55-45)

Longtemps sans victoire l’entente essonnienne remonte petit à petit la pente. Malgré leur première victoire la semaine dernière c’est moins évident du côté des nordistes et les faits ont confirmé nos cotes, voir avec plus d’amplitude que prévu. Par cette victoire les Jets peuvent raisonnablement envisager les play-offs ; pour les Lions c’est visiblement moins bien engagé.



Valenciennes 4 – 3 Paris FV (51-49)

Même si ce ne fut pas un festival de buts, il semble que l’affiche a tenu ses promesses par l’intensité de l’engagement, peut être un peu trop d’un côté puisque dès le 1er tiers temps les Diables Rouges perdront 2 joueurs sur blessure et assez sérieusement pour l’un d’eux. Là aussi nos tendances furent exactes, y compris dans le faible écart entre elles. La différence se fera lors du 1er tiers et sera confirmé dans le second avant que les nordistes ne se fassent peur avec la remontée des parisiens. Hélas pour ces derniers, ils échoueront à un but d’une prolongation possible. Les valenciennois se voient confortés dans leur leadership avec désormais une avance de 6 points sur le 2ème Meudon et 7 sur le 3ème Paris. Cette avance n’est pas de trop à la veille du début des matchs retour. En effet par rapport à leurs concurrents directs les Diables Rouges ont joué tous leurs matchs alors que Meudon accuse un retard d’une journée et les Volants de deux journées. Cela pour constater que le retour qui se jouera samedi prochain à Bercy risque d’être un match à 6 points entre les 2 équipes. Du grand spectacle nous attend donc la semaine prochaine.



Reims 11 - 0 Amiens II (57-43)

Guère de commentaires pour cette rencontre au résultat final des plus attendus, même si nous sommes un peu surpris par l’ampleur du score. Hélas pour nos jeunes picards qui sans l’apport de leurs tous meilleurs espoirs auront bien du mal à assurer leur place en D2. Les rémois semblent confirmer qu’ils sont un solide pilier de la D2. Reste à démontrer qu’ils peuvent être l’outsider surprise dans cette poule.



Poule B :



Vendredi 2 décembre 17ème journée (rencontre inversée)

Valence 2 - 3 Vaujany/Grenoble (48-52)

Après leur unique défaite il y a 15 jours, les Grizzlys ont vite réagi en enregistrant 3 victoires de suite et toutes à l’extérieur. Nous pensions que cette dernière à Valence ne serait pas sans difficulté et en effet elle ne se décida qu’à 40 secondes de la fin de la rencontre. Alors certes cela donne un peu l’impression aux Lynx de stagner mais ils peuvent se consoler et espérer des jours meilleurs car ils auront farouchement lutté et cédé face au leader de la poule qu’à l’extrême fin.



Samedi 3 décembre 9ème journée

Roanne 9 - 1 Angers II (53-47)

Les Renards ont plus que brillamment respecté nos tendances. Nous pensions les jeunes angevins capables d’un peu plus de résistance. Buteur maison depuis 4 saisons Charles Olivier Ouimet aura fait souffrir mille morts aux Ducs puisqu’il est impliqué sur 6 réalisations dont 3 comme buteur. Les ligériens restent ainsi en embuscade derrière le trio de tête et en particulier des Bouquetins 3 points devant mais en avance sur le calendrier (10 matchs) alors qu’au contraire les roannais accusent un retard d’une journée (8 matchs). Pour Angers cela se complique car ici on enchaîne plutôt les défaites. La 8ème et dernière place qualificative aux play-offs que les angevins occupent est maintenant sous la menace des clermontois qui viendront les défier samedi prochain. A noter qu’ils ont eux aussi un match de retard, contrairement aux arvernes.



Toulouse/Blagnac 3 - 1 Villard-de-Lans (52-48)

Match test difficile pour ces 2 équipes et dont nous avions fait les toulousains nos favoris. C’était probablement eux qui avaient le plus à perdre puisqu’ils venaient d’enchaîner 2 défaites de suite leur faisant perdre leur statut de leader. Il leur fallait donc réagir devant des Ours qui reprenaient du poil de la bête au point de les menacer au classement. Ce fut dur mais ce fut fait. Si le 1er et dernier tiers verront une parfaite égalité entre les 2 équipes, c’est dans le 2ème (2-0) que les Bélougas construiront leur succès. Ils restent ainsi toujours une menace pour Vaujany. Les Ours ont perdu une bataille mais pas la guerre car perdre de peu chez une tête de série est certes dommageable mais pas une contre performance en soi. Le championnat est loin d’être fini et les plus réguliers seront forcément aux avants postes.



Clermont-Ferrand 6 - 1 Colmar (52-48)

Renouveau pour les arvernes ? Trop tôt pour le dire et l’adversaire du jour n’était de plus pas la meilleure référence pour le confirmer. Toujours est-il que les Sangliers ont assumé largement le rôle de favoris que nous leur avions attribué et se rapprochent ainsi de la 8ème place qualificative pour la 2ème phase. Le test de la semaine prochaine sera en cela d’autant plus important qu’ils se déplaceront à Angers, l’équipe la plus proche au classement. Pour les jeunes Titans le chemin de croix continue ; il leur faut encore travailler pour espérer mieux.



Courchevel/Méribel/Pralognan 8 - Annecy 1 (52-48)

Nous nous attendions à une victoire dans la douleur pour l’entente alpine or ce fut bien loin d’être le cas. Cela confirme la grande irrégularité des Chevaliers décidément en mode courant alternatif cette saison. Leur belle victoire, certes chez eux, face à Toulouse alors leader de poule, laissait espérer une rencontre aussi serrée qu’engagée. Les Bouquetins se sont montrés intraitables lors de la 2ème période, ne laissant que le dernier tiers aux annéciens pour sauver l’honneur, non sans concéder à nouveau 2 buts. Conséquence nos montagnards se retrouvent sur le podium mais dans une position assez fragile puisqu’ils totalisent 10 journées déjà dans les jambes et ils sont bien les seuls à être en avance sur le calendrier de toute la D2* alors que quasiment toutes les autres équipes n’en sont qu’à 8 rencontres. C’est le cas d’Annecy qui, maintenant 6ème, n’est qu’à 3 points de la 1ère place éliminatoire aux play-offs.



*le HCMP a en effet déjà joué la 11ème journée le 29 novembre dernier face à Vaujany.







Dans cette rencontre les 2 clubs étaient à la recherche d’une respiration dans un parcours laborieux. Nous pensions que l’avantage du terrain profiterait aux Red Dogs ; ce ne fut pas le cas au terme d’un match pauvre en but mais acharné. C’est une 2période ratée qui coutera cher aux locaux qui avaient pourtant gagné le 1tiers. Ils gagneront le dernier mais pas suffisamment pour combler leur handicap. S’ils restent dans les clous pour les play-offs, la 1moitié de tableau s’éloigne inexorablement. Rien de changé au classement pour leurs vainqueurs si ce n’est, et c’est déjà pas mal, qu’ils voient se creuser l’écart aux points avec les 2 dernières places.Comme nous le présentions les Comètes renouent avec la victoire. Pourtant ce fut plus laborieux qu’attendu. Si le Courbevoie 2022/23 n’a rien à voir avec celui de l’an dernier cela est surtout dû à ses performances à la maison. Or ici les Coqs ont su être hardis à l’extérieur, qui plus est chez un favori pour la saison. Cela interroge quelque peu sur les réelles possibilités cette année de Meudon. Néanmoins cette victoire les laisse tout à fait dans la course aux meilleures places et en particulier la première. Ce sera difficile mais Courbevoie peut continuer à rêver d’intégrer le top 4.Longtemps sans victoire l’entente essonnienne remonte petit à petit la pente. Malgré leur première victoire la semaine dernière c’est moins évident du côté des nordistes et les faits ont confirmé nos cotes, voir avec plus d’amplitude que prévu. Par cette victoire les Jets peuvent raisonnablement envisager les play-offs ; pour les Lions c’est visiblement moins bien engagé.Même si ce ne fut pas un festival de buts, il semble que l’affiche a tenu ses promesses par l’intensité de l’engagement, peut être un peu trop d’un côté puisque dès le 1tiers temps les Diables Rouges perdront 2 joueurs sur blessure et assez sérieusement pour l’un d’eux. Là aussi nos tendances furent exactes, y compris dans le faible écart entre elles. La différence se fera lors du 1tiers et sera confirmé dans le second avant que les nordistes ne se fassent peur avec la remontée des parisiens. Hélas pour ces derniers, ils échoueront à un but d’une prolongation possible. Les valenciennois se voient confortés dans leur leadership avec désormais une avance de 6 points sur le 2Meudon et 7 sur le 3Paris. Cette avance n’est pas de trop à la veille du début des matchs retour. En effet par rapport à leurs concurrents directs les Diables Rouges ont joué tous leurs matchs alors que Meudon accuse un retard d’une journée et les Volants de deux journées. Cela pour constater que le retour qui se jouera samedi prochain à Bercy risque d’être un match à 6 points entre les 2 équipes. Du grand spectacle nous attend donc la semaine prochaine.Guère de commentaires pour cette rencontre au résultat final des plus attendus, même si nous sommes un peu surpris par l’ampleur du score. Hélas pour nos jeunes picards qui sans l’apport de leurs tous meilleurs espoirs auront bien du mal à assurer leur place en D2. Les rémois semblent confirmer qu’ils sont un solide pilier de la D2. Reste à démontrer qu’ils peuvent être l’outsider surprise dans cette poule.Après leur unique défaite il y a 15 jours, les Grizzlys ont vite réagi en enregistrant 3 victoires de suite et toutes à l’extérieur. Nous pensions que cette dernière à Valence ne serait pas sans difficulté et en effet elle ne se décida qu’à 40 secondes de la fin de la rencontre. Alors certes cela donne un peu l’impression aux Lynx de stagner mais ils peuvent se consoler et espérer des jours meilleurs car ils auront farouchement lutté et cédé face au leader de la poule qu’à l’extrême fin.Les Renards ont plus que brillamment respecté nos tendances. Nous pensions les jeunes angevins capables d’un peu plus de résistance. Buteur maison depuis 4 saisons Charles Olivier Ouimet aura fait souffrir mille morts aux Ducs puisqu’il est impliqué sur 6 réalisations dont 3 comme buteur. Les ligériens restent ainsi en embuscade derrière le trio de tête et en particulier des Bouquetins 3 points devant mais en avance sur le calendrier (10 matchs) alors qu’au contraire les roannais accusent un retard d’une journée (8 matchs). Pour Angers cela se complique car ici on enchaîne plutôt les défaites. La 8et dernière place qualificative aux play-offs que les angevins occupent est maintenant sous la menace des clermontois qui viendront les défier samedi prochain. A noter qu’ils ont eux aussi un match de retard, contrairement aux arvernes.Match test difficile pour ces 2 équipes et dont nous avions fait les toulousains nos favoris. C’était probablement eux qui avaient le plus à perdre puisqu’ils venaient d’enchaîner 2 défaites de suite leur faisant perdre leur statut de leader. Il leur fallait donc réagir devant des Ours qui reprenaient du poil de la bête au point de les menacer au classement. Ce fut dur mais ce fut fait. Si le 1et dernier tiers verront une parfaite égalité entre les 2 équipes, c’est dans le 2(2-0) que les Bélougas construiront leur succès. Ils restent ainsi toujours une menace pour Vaujany. Les Ours ont perdu une bataille mais pas la guerre car perdre de peu chez une tête de série est certes dommageable mais pas une contre performance en soi. Le championnat est loin d’être fini et les plus réguliers seront forcément aux avants postes.Renouveau pour les arvernes ? Trop tôt pour le dire et l’adversaire du jour n’était de plus pas la meilleure référence pour le confirmer. Toujours est-il que les Sangliers ont assumé largement le rôle de favoris que nous leur avions attribué et se rapprochent ainsi de la 8place qualificative pour la 2phase. Le test de la semaine prochaine sera en cela d’autant plus important qu’ils se déplaceront à Angers, l’équipe la plus proche au classement. Pour les jeunes Titans le chemin de croix continue ; il leur faut encore travailler pour espérer mieux.Nous nous attendions à une victoire dans la douleur pour l’entente alpine or ce fut bien loin d’être le cas. Cela confirme la grande irrégularité des Chevaliers décidément en mode courant alternatif cette saison. Leur belle victoire, certes chez eux, face à Toulouse alors leader de poule, laissait espérer une rencontre aussi serrée qu’engagée. Les Bouquetins se sont montrés intraitables lors de la 2période, ne laissant que le dernier tiers aux annéciens pour sauver l’honneur, non sans concéder à nouveau 2 buts. Conséquence nos montagnards se retrouvent sur le podium mais dans une position assez fragile puisqu’ils totalisent 10 journées déjà dans les jambes et ils sont bien les seuls à être en avance sur le calendrier de toute la D2* alors que quasiment toutes les autres équipes n’en sont qu’à 8 rencontres. C’est le cas d’Annecy qui, maintenant 6, n’est qu’à 3 points de la 1place éliminatoire aux play-offs.*le HCMP a en effet déjà joué la 11journée le 29 novembre dernier face à Vaujany. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur