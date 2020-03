Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur les 1/4 de finale J1 et Maintien J3 Retour sur la dernière journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2, 1ère journée des 1/4 de finales & 3ème journée de la poule de maintien. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 02/03/2020 à 17:30 Tweeter Retour de Week-end D2 - 1/4 de finale Matchs aller & Poule de Maintien J3

Quarts de finale - Match 1

Sans parler véritablement d’une surprise quand on connait le club, Roanne est certainement l’équipe qui aura fait sensation ce week-end. Certes Morzine-Avoriaz n’a pas brutalement perdu son statut de favori mais désormais une certaine pression est sur ses épaules. Pour les autres résultats on notera surtout la bonne affaire des villardiens à Toulouse et qu’un dur week-end s’annonce samedi prochain du coté de l’Essonne.



Courchevel-Méribel-Pralognan 1 - 3 Épinal (48/52)

Les spinaliens ont réussi à confirmer leur statut de leader de saison régulière et par la même nos tendances mais comme contre Vaujany ce ne fut pas dans la facilité. Menés d’un but, ils durent attendre le début de la 2ème période pour revenir à égalité et la fin de celle-ci pour prendre l’avantage. Un petit but supplémentaire pour faire le break au 3ème tiers et ce sera tout. Tout mais suffisant pour prendre une nette option ; il va être bien difficile, pour ne pas dire improbable, aux Bouquetins de s’imposer par deux fois dans les Vosges.



Toulouse-Blagnac 2- Prl - 3 Villard-de-Lans (50/50)

Nous avions bien raison d’être indécis sur le favori puisqu’il a fallu avoir recours aux prolongations pour départager les 2 équipes. A ce jeu là, ce sont les Ours qui ont pris le pas sur les Bélougas. Ces derniers, bien partis, ont hélas peu à peu baissé le pied sur cette rencontre et ont laissé leurs adversaires revenir dans la partie en 3ème période. Le retour et l’éventuel match d’appui se jouant dans le Vercors, l’affaire apparaît d’ores et déjà bien mal engagée pour les blagnaco-toulousains.



Roanne 4 - 3 Morzine-Avoriaz (46/54)

Nous avions prévenu qu’aux vues de leur première place et des résultats affichés en saison régulière il était difficile de ne pas donner les alpins favoris. Mais nous avions rappelé notre méfiance envers ces roannais qui ne sont jamais tant à l’aise que sous la pression et qui prennent toujours un malin plaisir à bousculer la hiérarchie. Maintenant ce sera une toute autre affaire de confirmer à Morzine. Pour autant les Pingouins savent que leur objectif de début de saison est maintenant menacé et qu’ils n’ont plus droit à l’erreur.



Annecy 3 - 1 Evry/Viry (53/47)

La série s’annonce indécise d’autant qu’Annecy a confirmé nos tendances en l’emportant à la maison. Pour les franciliens il reste encore de l’espoir puisqu’ils recevront pour les 2 autres rencontres. Encore faudra-t-il samedi prochain arracher la revanche pour pousser au match d’appui les Chevaliers.

Poule de Maintien – 3ème journée



Ici les surprises sont plutôt au niveau des scores. Les Titans semblent s’être retrouvés et en ont fait payer le prix à leurs voisins strasbourgeois. Mais que dire des Gaulois qui semblent avoir quelques peu lâché l’affaire chez des Coqs qui confirment que la pression de la poule de maintien leur convient fort bien.

Strasbourg II 2 - 8 Colmar (49/51)

Match de la dernière chance pour les Titans s’ils voulaient encore respirer dans cette poule de maintien. Ils ont réussi à confirmer largement nos tendances en retrouvant un allant que nous leur avions reconnu en fin de saison régulière. Il était temps mais il va falloir enchaîner et c’est un autre challenge.



Courbevoie 16 - 6 Châlons-en-Champagne (52/48)

On savait les courbevoisins on ne peut mieux parti dans cette poule de maintien et nous en avions fait nos favoris logiques. Nous nous attendions pourtant à plus de répondant du côté des châlonnais. Mais c’était open-bar du côté des gardiens et particulièrement côté champenois. Bien mal engagés dès la1ère période, les Gaulois ont bu la tasse en 2ème période et profiter d’un peu de relâchement au 3ème pour arriver à inscrire 4 buts, tout en en concédant 6 autres. On en arrive à un score de hand qui fait un peu désordre.

A mis parcours de ce mini championnat pour le maintien, Courbevoie est la seule équipe à n’aligner que des victoires alors que les 3 autres équipes n’en affichent qu’une seule. Il va leur être bien difficile de revenir sur les franciliens mais le suspense reste entier et il reste encore 3 journées pour départager tout ce beau monde.

