Retour de Week-End ¼ de finale Match 2 et Poule de maintien J4

Quarts de finale - Match 2

L’emporter sur le favori chez soi est une chose ; confirmer chez l’adversaire, surtout dès le match 2, en est une autre. Saluons donc d’emblée l’exploit des roannais qui décidément d’une saison sur l’autre se forgent une réputation de ‘’tueurs de favoris’’ dans les play offs (pour mémoire ils avaient éliminé le leader de la poule A l’an dernier).

Particularité de cette soirée, c’est qu’elle n’en appelle pas une 3ème ; il n’y aura pas de belle puisqu’Annecy a également réussi à confirmer dès le match 2 ses belles dispositions du match 1. En cela ce n’est qu’une demis surprise car on se doutait que ces 2 adversaires étaient proches ; malheureusement pas assez pour qu’Evry-Viry réussissent à pousser les Chevaliers du lac à une belle.

Notons que déjà vainqueurs chez l’adversaire, Villard de Lans comme Epinal, ont confirmé chez eux, non sans quelques frayeurs néanmoins. Tout ce beau monde se retrouveront en demi-finale dès samedi prochain . .. si le coronavirus ne vient pas jouer les troubles fêtes.



Samedi 7 mars :

Épinal 5 - 4 Courchevel-Méribel-Pralognan (64/36)

Comme nous nous y attendions les Bouquetins n’ont pas réussi à inverser la tendance. Pourtant reconnaissons leur qu’ils auront chèrement vendu leur peau et certainement fait douter des vosgiens qui savent désormais que le titre et la montée ne leur sera pas donnée sur un plateau. Mais en attendant, restant la seule équipe réchapper de la poule A, ils peuvent continuer à croire à leur objectif, contrairement à leur grand rival morzinois. On attendait avec impatience la confrontation directe entre ces 2 équipes ; ils n’auront donc pas l’occasion de se croiser.



Villard-de-Lans 4 - 2 Toulouse-Blagnac (58/42)

Là aussi la tendance sera confirmée même si les Bélougas se seront, mais un peu tard, réveillés en fin de rencontre. D’ors et déjà saison réussie, les Ours auront le redoutable privilège de croiser le fer avec le leader de la saison régulière de la poule A et désormais seul favori au titre de D2. Maintenant l’exploit roannais montre que tout espoir est permis.



Evry/Viry 3 - 5 Annecy (52/48)

Même si nos cotes restaient très serrées nous nous attendions au moins à une revanche des franciliens, poussant les savoyards à une belle. Il n’en sera rien. Et paradoxalement, alors que l’effectif des essonniens était bien plus fourni, c’est en fin de rencontre que ces derniers ont craqué. Oublier le grand trou d’air de milieu de saison régulière pour les Chevaliers; ils ont donc retrouvé le pas de charge de cavalerie au bon moment. Ils rencontreront une équipe de Roanne qui, elle, s’est mis en mode turbo depuis le début des play offs.



Morzine-Avoriaz 3 - 4 Roanne (57/43)

Exploit avec un grand ‘’E’’ car objectivement nous ne pouvions placer les ligériens en favori face à une équipe alpine qui avait traversé cette saison régulière quasiment sur un nuage. Mais nous avions prévenu cette incroyable capacité qu’avaient les Renards à se transcender dans les grands rendez-vous. Incontestablement ce n’est plus la même équipe. Il faut rendre hommage à l’entraîneur-joueur Romain Bonnefond qui depuis plusieurs années est l’âme de cette équipe et arrive, avec un remarquable esprit de corps, à en tirer le meilleur dans les grands moments. La désillusion doit être bien cruelle pour les morzinois qui ne cachaient pas leurs objectifs, au-delà du titre, de retrouver une division 1 dont ils veulent croire qu’elle est taillée à leurs ambitions. Ce sera malheureusement partie remise.



Cruelle réalité du sport et des play offs en particulier; rien n’y est acquis et la vérité de la saison régulière ne s’y applique que pour établir le tableau des play offs. Alors certes reste Epinal, qui demeure par la même et plus que jamais le favori. Mais fini les scores fleuves, les spinaliens ne gagnent plus sans lutter farouchement. Après eux il reste bien difficile de donner un autre favori. Ce sera certainement les Ours si, bien entendu, ils parvenaient à prendre le meilleur sur les vosgiens. Mais entre une équipe savoyarde retrouvée mais un peu limitée au niveau effectif et une équipe ligérienne littéralement transcendée par cette seconde partie de championnat qui choisir ? Pour ces deniers, une place de finaliste ce serait une grande première dans toute l’histoire du club ; jamais ils ne seront d’aller aussi loin dans un championnat. Là se cache peut-être leur plus grande motivation.



4ème journée de la Poule de Maintien



Suite au problème de la présence du coronavirus particulièrement aigue dans le Haut-Rhin la rencontre Colmar –Strasbourg a été remise à une date ultérieure. Seule la rencontre à Chalons en Champagne a bien eu lieu et elle a eu pour conséquence d’assurer le renouvellement de la présence en D2 de Courbevoie la saison prochaine.



Samedi 7 mars

Châlons-en-Champagne 5 - 8 Courbevoie (45/55)

La large défaite des Gaulois concédée le 29 février à Courbevoie nous laissait à penser qu’ils auraient bien du mal à prendre leur revanche ce samedi chez eux. Les faits ne nous ont pas contredits et nous avons d’ailleurs presque retrouvé cette ampleur dans le score. Châlons a certes réussi à diviser par 2 le nombre de buts encaissés mais ce ne fut pas suffisant. Il va leur falloir être plus efficace en défense s’ils ne veulent pas se condamner. Pour les Coqs cette victoire est un soulagement tant leur fin de championnat régulier fut un chemin de croix. Définitivement assurés de continuer en D2 il est l’heure d’en tirer les leçons. Contrairement à l’été dernier, ils savent où ils vont jouer et ont toute l’intersaison pour s’y préparer.