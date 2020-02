Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur les 8èmes et Maintien Retour sur un week-end de Division 2 avec ses surprises. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 25/02/2020 à 22:21 Tweeter Retour de week-end championnat de France de D2

1er tour retour et appui des play offs saison 2019/20

Cette journée, 2ème journée des 8èmes de finale de play offs semble confirmer qu'il y a bien eu un rééquilibrage des 2 poules cette saison. C'est pourquoi, à part les 2 leaders de chaque groupe et Villard, le dauphin de Morzine, toutes les autres équipes se voient contraindre au match d'appui et notamment les Bouquetins surpris sur leur glace par les Red Dogs.

Tout au plus pouvons nous remarquer que le 8ème et dernier qualifié pour les play offs de la poule B a su mieux résister que son homologue de l'autre poule.

A l'issue des journées des 8èmes de Finales se sont qualifiées pour les 1/4 de finales

lors de la 2ème journée

Epinal Hockey Club

Les Pinguoins de Morzine Avoriaz

Les Ours de Villard

et après le match d'appui

Les Chevaliers du Lac

L'entente Evry / Viry

Courchevel-Méribel-Pralognan

Les Renards de Roanne

Les Bélougas de Toulouse Blagnac

Samedi 22 février - Match 2

Épinal 5 - 2 Vaujany (78/22)

Même si nous nous attendions à un score plus large, les spinaliens n'ont pas manqué de se qualifier dès le match 2. Les grizzlys peuvent néanmoins se targuer d'avoir offert une belle résistance.



Courchevel-Méribel-Pralognan 1 - 2 Amnéville (65/35)

Fidèles à leurs réputations et souvent décomplexés à l'extérieur, les Red Dogs ont réussi à surprendre les alpins sur leur glace et nous aussi par la même occasion. Le score montre que la rencontre fut acharnée. Tout le mérite de ces 24 heures de suspense en plus en revient à l'acharnement des ces diables d'amnévillois. Il reste une courte nuit aux Bouquetins pour se remettre les idées en place.



Paris FV 6 - 1 Toulouse-Blagnac (56/44)

On pensait à un score plus serré mais à priori les parisiens ont tenu à bien mettre les points sur les i lors de ce match retour. Mais là pas de bonus; il va falloir remettre ça ce dimanche et un point d'écart suffira au bonheur du vainqueur.



Villard de Lans 4 - 3 Wasquehal (60/40)

Score étriqué à l'aller, il le fut encore plus au retour puisqu'il y a eu prolongation. Mais pour autant les Ours ont réussi de justesse à s'offrir l'économie d'une belle. Les Lions auront prouvé que, motivés, ils peuvent prétendre à d'autres ambitions à l'avenir. Ils sortent par la grande porte éliminés avec difficulté par un club en théorie hiérarchiquement supérieur.



Meudon 10 - 2 Annecy (56/44)

Nos prédictions ont été plus que confirmées et on a retrouvé l'attaque flamboyante des Comêtes. Pour autant il leur reste à confirmer dimanche, quelque soit le score. Le plus dur est peut-être encore à faire.



Valence 2 - 1 Évry/Viry (53/47)

Notre pronostique n'a pas été déjoué; les Lynx ont bien obtenu leur revanche. Mais ce score très serré laisse présager d'une belle disputée et le suspense demeure.



Rouen II 3 - 1 Roanne (53/47)

Comme nous le présentions, les jeunes Dragons ont obtenue le gain du match 2. A eux de se méfier pour la belle car nos Renards ont plus d'un tour dans leur sac.

Morzine/Avoriaz 12-2 Valenciennes (80/20) : Même si nos cotes étaient fort pessimistes pour les nordistes, on espérait meilleur résistance de leur part. Mais les alpins se sont comporté en leader et ont mis le feu à la glace et, tout Diables qu'ils soient nos visiteurs se sont consumés.



Dimanche 23 février - Match 3

Cette journée de dimanche consacrée aux matchs d'appuis nous aura réservé quelques surprises puisque une seule équipe aura su profiter de l'avantage du terrain. C'est le HCMP qui se récupère ainsi de sa bévue de la veille. Avec 4 ''sudistes'' qualifiés pour 1 seul ''nordiste'' on pourrait conclure un peu trop facilement que la poule B est toujours la plus forte. Le raccourci est un peu facile.



Ainsi Evry-Viry a su bousculer la hiérarchie et Amnéville ne fut pas loin de le faire. De façon générale les rencontres ont été très serrées. Mention spécial donc à Evry-Viry, à Roanne mais de leur part cela n'étonne qu'à moitié.

Toulouse-Blagnac mais surtout Annecy. Ces derniers avaient, il faut bien le dire, quelque peu raté leur saison régulière. Ils ont su se retrouver pour éliminer la pourtant très offensive équipe de Meudon qui n'aura enfin de compte fait parler la poudre que lors du match 2.



Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 0 Amnéville (70/30)

Cette fois les Bouquetins ne se sont pas laissé surprendre. Avec un but à chaque période et une défense soudée, ils ont su oblitérer leur ticket pour les quarts. Nos pronostiques et la hiérarchie ont été respecté mais pas sans mal face à des Dogs égaux à eux même en play offs.



Paris FV 2 - 3 Toulouse-Blagnac (58/42)

Encore une fois cette saison, les Volants n'ont pas réussi à rester maître chez eux. Cette fois de trop entraîne leur élimination. Ils ne confirmeront pas les espoirs placés en eux cette saison dans nos pronostiques. Toulouse-Blagnac continue à l'arrachée son parcours en ayant su réagir avec détermination à sa lourde défaite de la veille.



Meudon 1- 4 Annecy (54/46)

Le syndrome ''Evry-Viry'' ? Ce club voisin s'était fait éliminé dès le 1er tour après pourtant avoir dominé sa poule. Il y a un peu de ça pour les Comêtes. Certes ils étaient les seconds et non leader de leur groupe. Mais leur jeu offensif avait tellement impressionné en saison régulière avec nombres de scores fleuves. Attaque flamboyante qui avait d'ailleurs emporté la veille les Chevaliers. Mais ces derniers ont su rapidement en tirer les leçons. Ils ont pris à la gorge les franciliens dès la 1ère période et fermer la porte. Jamais ces derniers ne réussiront à revenir. Coup de chapeau aux vaillants Chevaliers, dignes de ceux de la table ronde et qui ont su se retrouver opportunément dans ces play offs.



Valence 2 - 8 Évry/Viry (52/48)

Tout l'inverse pour Evry-Viry ; à croire qu'ils ont su tirer les leçons de l'amère expérience de la saison dernière. Ils ont cette fois su retourner la situation et les pronostiques en leur faveur. Ils confirment que les play offs constituent bien une autre saison, que rien n'est acquis et que, accessoirement, la poule A ne souffre pas tant que cela de la comparaison avec la B.



Rouen II 4 - 5 Roanne (52/48)

Il nous était difficile objectivement de placer Roanne en favori. Pour autant nous avions prévenu qu'il fallait grandement se méfier d'une équipe qui a une propension certaine à se transcender dans les grands rendez-vous. Les Renards n'ont pas failli à leur réputation et la jeunesse des Dragons s'est fait prendre au dépourvu en prolongation.

Poule de maintien Samedi 22 février On notera d'abord et avant tout la première victoire de la saison pour la réserve de Strasbourg alors que son voisin colmarien s'incline à nouveau et commence donc on ne peut plus mal cette seconde partie cruciale de la saison.



Courbevoie 4 - 3 Colmar (50/50)

La rencontre comme prévue fut très disputée mais les Coqs sont restés mettre chez eux et signent une 2ème victoire qui augure bien de la suite. Par contre c'est alerte rouge du côté des Titans qui ont pratiquement brûlé tous leurs jokers. Il leur faut absolument retrouver le souffle de mi saison régulière pour une ''remonta da'' dont ils peuvent être capables.

Cette journée, 2journée des 8de finale de play offs semble confirmer qu'il y a bien eu un rééquilibrage des 2 poules cette saison. C'est pourquoi, à part les 2 leaders de chaque groupe et Villard, le dauphin de Morzine, toutes les autres équipes se voient contraindre au match d'appui et notamment les Bouquetins surpris sur leur glace par les Red Dogs.Tout au plus pouvons nous remarquer que le 8ème et dernier qualifié pour les play offs de la poule B a su mieux résister que son homologue de l'autre poule.Même si nous nous attendions à un score plus large, les spinaliens n'ont pas manqué de se qualifier dès le match 2. Les grizzlys peuvent néanmoins se targuer d'avoir offert une belle résistance.Fidèles à leurs réputations et souvent décomplexés à l'extérieur, les Red Dogs ont réussi à surprendre les alpins sur leur glace et nous aussi par la même occasion. Le score montre que la rencontre fut acharnée. Tout le mérite de ces 24 heures de suspense en plus en revient à l'acharnement des ces diables d'amnévillois. Il reste une courte nuit aux Bouquetins pour se remettre les idées en place.On pensait à un score plus serré mais à priori les parisiens ont tenu à bien mettre les points sur les i lors de ce match retour. Mais là pas de bonus; il va falloir remettre ça ce dimanche et un point d'écart suffira au bonheur du vainqueur.Score étriqué à l'aller, il le fut encore plus au retour puisqu'il y a eu prolongation. Mais pour autant les Ours ont réussi de justesse à s'offrir l'économie d'une belle. Les Lions auront prouvé que, motivés, ils peuvent prétendre à d'autres ambitions à l'avenir. Ils sortent par la grande porte éliminés avec difficulté par un club en théorie hiérarchiquement supérieur.Nos prédictions ont été plus que confirmées et on a retrouvé l'attaque flamboyante des Comêtes. Pour autant il leur reste à confirmer dimanche, quelque soit le score. Le plus dur est peut-être encore à faire.Notre pronostique n'a pas été déjoué; les Lynx ont bien obtenu leur revanche. Mais ce score très serré laisse présager d'une belle disputée et le suspense demeure.Comme nous le présentions, les jeunes Dragons ont obtenue le gain du match 2. A eux de se méfier pour la belle car nos Renards ont plus d'un tour dans leur sac.Morzine/Avoriaz 12-2 Valenciennes (80/20) : Même si nos cotes étaient fort pessimistes pour les nordistes, on espérait meilleur résistance de leur part. Mais les alpins se sont comporté en leader et ont mis le feu à la glace et, tout Diables qu'ils soient nos visiteurs se sont consumés.Cette journée de dimanche consacrée aux matchs d'appuis nous aura réservé quelques surprises puisque une seule équipe aura su profiter de l'avantage du terrain. C'est le HCMP qui se récupère ainsi de sa bévue de la veille. Avec 4 ''sudistes'' qualifiés pour 1 seul ''nordiste'' on pourrait conclure un peu trop facilement que la poule B est toujours la plus forte. Le raccourci est un peu facile.Ainsi Evry-Viry a su bousculer la hiérarchie et Amnéville ne fut pas loin de le faire. De façon générale les rencontres ont été très serrées. Mention spécial donc à Evry-Viry, à Roanne mais de leur part cela n'étonne qu'à moitié.Toulouse-Blagnac mais surtout Annecy. Ces derniers avaient, il faut bien le dire, quelque peu raté leur saison régulière. Ils ont su se retrouver pour éliminer la pourtant très offensive équipe de Meudon qui n'aura enfin de compte fait parler la poudre que lors du match 2.Cette fois les Bouquetins ne se sont pas laissé surprendre. Avec un but à chaque période et une défense soudée, ils ont su oblitérer leur ticket pour les quarts. Nos pronostiques et la hiérarchie ont été respecté mais pas sans mal face à des Dogs égaux à eux même en play offs.Encore une fois cette saison, les Volants n'ont pas réussi à rester maître chez eux. Cette fois de trop entraîne leur élimination. Ils ne confirmeront pas les espoirs placés en eux cette saison dans nos pronostiques. Toulouse-Blagnac continue à l'arrachée son parcours en ayant su réagir avec détermination à sa lourde défaite de la veille.Le syndrome ''Evry-Viry'' ? Ce club voisin s'était fait éliminé dès le 1er tour après pourtant avoir dominé sa poule. Il y a un peu de ça pour les Comêtes. Certes ils étaient les seconds et non leader de leur groupe. Mais leur jeu offensif avait tellement impressionné en saison régulière avec nombres de scores fleuves. Attaque flamboyante qui avait d'ailleurs emporté la veille les Chevaliers. Mais ces derniers ont su rapidement en tirer les leçons. Ils ont pris à la gorge les franciliens dès la 1ère période et fermer la porte. Jamais ces derniers ne réussiront à revenir. Coup de chapeau aux vaillants Chevaliers, dignes de ceux de la table ronde et qui ont su se retrouver opportunément dans ces play offs.Tout l'inverse pour Evry-Viry ; à croire qu'ils ont su tirer les leçons de l'amère expérience de la saison dernière. Ils ont cette fois su retourner la situation et les pronostiques en leur faveur. Ils confirment que les play offs constituent bien une autre saison, que rien n'est acquis et que, accessoirement, la poule A ne souffre pas tant que cela de la comparaison avec la B.Il nous était difficile objectivement de placer Roanne en favori. Pour autant nous avions prévenu qu'il fallait grandement se méfier d'une équipe qui a une propension certaine à se transcender dans les grands rendez-vous. Les Renards n'ont pas failli à leur réputation et la jeunesse des Dragons s'est fait prendre au dépourvu en prolongation.On notera d'abord et avant tout la première victoire de la saison pour la réserve de Strasbourg alors que son voisin colmarien s'incline à nouveau et commence donc on ne peut plus mal cette seconde partie cruciale de la saison.Courbevoie 4 - 3 Colmar (50/50)La rencontre comme prévue fut très disputée mais les Coqs sont restés mettre chez eux et signent une 2ème victoire qui augure bien de la suite. Par contre c'est alerte rouge du côté des Titans qui ont pratiquement brûlé tous leurs jokers. Il leur faut absolument retrouver le souffle de mi saison régulière pour une ''remonta da'' dont ils peuvent être capables.

Châlons-en-Champagne 4 - 5 Strasbourg II (62/38)

La réserve nous a surpris en obtenant, de surcroît à l'extérieur, sa première victoire de la saison ; la victoire de l'espoir. Toujours sur le fil depuis des saisons, réussiront-ils à se sauver encore cette saison. Bien mauvaise opération pour les Gaulois qui, bien partis, ont de façon assez surprenante complètement craqué en 3ème période. Ils perdent ainsi un peu le bénéfice de leur victoire de la semaine dernière.



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo