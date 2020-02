Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur les journées 8èmes Aller & J1 de maintien Retour sur la 1ère journée de play offs et de la poule de maintien. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 18/02/2020 à 21:00 Tweeter Retour de week-end championnat de France de D2

2ème partie de la saison 2019/20

On y est ! Apparaissent enfin les premières confrontations Poule Nord et Poule Sud avec pour cette dernière son petit accent alsacien qui n'a pas tenu pour ces Play offs. Il faut se l'avouer, on s'interrogeait sur le nivellement réel des valeurs entre ces 2 groupes. Effectivement si le résultat d'ensemble tourne plutôt en légère faveur de la poule B, cela reste néanmoins à confirmer lors de la 2ème voir la 3ème journée. Pourtant on a eu droit à assez peu de grosses surprises puisque généralement nos pronostiques n'ont été pris en défaut que sur des cotes serrées.



En poule de maintien dans laquelle se trouvent les 2 clubs alsaciens, donnant une couleur très “nordiste” il n'y a eu qu'un résultat assez inattendu avec la défaite à domicile de Colmar.



Play-offs 8ème de finale - Match 1

Vaujany 3 - 5 Épinal (35/65)

Comme on s'y attendait les Vosgiens ont remporté la première manche et peut être un peu moins par la résistance des Grizzlys qui auront chèrement vendu leur peau. Certes on peut soupçonner un peu de relâchement des spinaliens en 3ème période mais cela tend à prouver que toutes les « petites » équipes donnent leur maximum pour rivaliser. On attendra de voir au retour si les jeunes alpins maintiendront ces belles dispositions. Epinal reste bien sûr favori pour boucler ce tour en 2 manches secs.



Amnéville 3 - 7 HCMP (46/54)

Si notre pronostique fut respecté, nous avions prévenu de la capacité des Red Dogs à faire déjouer l'adversaire et ils l'auront fait ... 1 seul tiers. Ils auront craqué lors de la période suivante, plombé notamment par les infériorités numérique. Voilà maintenant les Bouquetins en capacité de se qualifier dès le match 2.



Toulouse-Blagnac 4 – Prl - 3 Français Volants (49/51)

Pas de mea culpa sur ce résultat non conforme à nos prévisions. Les cotes étaient extrêmement serrées et donc on ne peut être surpris du faux pas parisien. Les toulousains ont fait montre de beaucoup de fierté en l'emportant au bout de la prolongation pour l'emporter. Les parisiens sont dorénavant au pied du mur et devront se montrer plus décisifs sur leur glaçon.



Wasquehal 2 - 3 Villard-de-Lans (44/56)

Nous avions donné du crédit aux Ours pour s'imposer en terre des Hauts de France et cela s'est fait mais avec plus de difficulté qu'on ne le pensait. Après avoir un peu craqué en seconde période les Lions sont revenus à égalité. Malheureusement pour eux, Villard trouvera la faille à moins de 2 mn de la fin de rencontre. Les locaux ne trouveront pas les ressources pour revenir et voilà un premier tour déjà bien compromis.





Annecy 5 - 2 Meudon (45/55)

D'avoir réussi à mettre sous l'entonnoir la plus belle attaque de la D2 n'est pas le moindre des performances de la part des Chevaliers. Les Comêtes ont pu mesurer le niveau des équipes de la poule B. Ils ont probablement les armes pour réagir chez eux mais savent que l'erreur (l'excès de confiance?) ne leur est plus permise.



Évry/Viry 7 - 4 Valence (48/52)

On pourrait dire la même chose que précédemment mais en sens inverse puisque cette fois c'est l'équipe ''sudiste'' mieux classée qui s'est fait surprendre même si là nous avions resserré les cotes. Les Lynx savent maintenant ce qu'ils leur reste à faire.



Roanne 3 – Prl - 2 Rouen II (52/48)

Nous avions accordé notre confiance avec néanmoins une cote mesurée à Roanne sur la base de leur beau parcours surprise de la saison dernière, de sa perf en Coupe de France, bref de sa capacité à se transcender dans les grands rendez-vous. Contrat rempli pour les Renards devant leur partisans mais ils les auront fait souffrir jusqu'au bout. Malheureusement pour les jeunes Dragons, ils cèderont très vite en prolongation. Pour autant rien n'est encore totalement compromis mais ils savent que le Dragon doit se méfier du rusé Renard.



Valenciennes 0 - 5 Morzine/Avoriaz (32/68)

C'est sur cette rencontre que nous avions mis la plus grande différence de cotation entre 2 équipes. Elle a été justifiée sur les faits puisque c'est ici que nous avons eu la plus grande différence de score. Les Pingouins marquent par 2 fois lors des 2 premières périodes pour se calmer avec un seul but dans le dernier tiers. Rendez-vous samedi prochain pour une autre leçon de réalisme pour les Diables Rouges dans les Alpes. Nul doute qu'elle ne pourra que leur être profitable pour la prochaine saison.





Poule de Maintien - 1ère journée

Strasbourg II 2 - 4 Courbevoie (49/51)

Même à égalité d'effectif et sur sa glace la réserve de l'Etoile Noire n'a pas réussi à arracher ses premiers points. Certes le score fut plus disputé que d'ordinaire mais les alsaciens ont craqué dans la dernière période, confirmant par la même nos craintes. Jusque-là malmenés les Coqs de Courbevoie ont su faire fructifier leurs supériorités numériques... comme leurs infériorités. Pour Strasbourg l'avenir se complique et pour les altos séquanais c'est un premier pas encourageant.



Colmar 3 - 4 Châlons-en-Champagne (58/42)

Ce ne fut pas une meilleure soirée pour l'autre équipe alsacienne. Mais là ce fut plus surprenant. Les Titans n'ont pas du tout réussi à confirmer les belles dispositions dont ils avaient fait preuve en seconde moitié de saison régulière. Ils sont malheureusement plutôt restés sur la lancée de leur dernier match raté face à Vaujany. Il va leur falloir rapidement redresser la barre et récupérer à l'extérieur les points laissés ce soir aux Gaulois. Ces derniers ont donc fort bien commencé cette campagne de rattrapage.



On pourrait dire en conclusion sur cette poule de maintien c'est que apparemment les derniers de la poule A ne souffrent pas du tout de la comparaison avec ceux de la poule B.







