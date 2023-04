Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur un très très long week-end Retour sur un week-end particulièrement long dû à un calendrier quelque peu en faveur de certaines équipes, clubs pouponnière de l'élite du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo La rédaction / gb le 05/04/2023 à 19:30 Tweeter Retour de Week End des 2 premières manches de ½ demi- finales

5ème journée poule de maintien

DIVISION 2

Alors que la saison dernière le parcours des Comètes s’était terminé en queue de poisson, en ce 1er avril il semble que le poisson 2023 réponde beaucoup plus à leur espérance, surtout qu’ils mettront à nouveau à mal nos tendances le lendemain en confirmant, non sans l’épreuve de la prolongation, la victoire de la veille et toujours sur le terrain adverse. La pression est désormais sur les Français Volants dans une série nettement en ballotage favorable pour les meudonnais.



Les Grizzlys l’ont remporté lors de la 1ère rencontre à Méribel face aux Bouquetins avant de se consacrer les 2 jours suivants aux championnats élites des juniors ; week-end fructueux puisque Grenoble a été couronné aussi bien en U20 qu’en U17. On attendait de savoir dans quel état d’esprit et quel état de fraîcheur ils allaient aborder cette 2ème rencontre à nouveau à Méribel. Bien que très jeunes ils ont su le faire en professionnels en restant concentrés sur leurs objectifs après avoir su tourner les belles pages de ce dimanche. Plus que jamais les jeunes de la formation grenobloise restent les favoris de ces 1/2.

PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE



Vendredi 31mars

HCMP 1 - 4 Vaujany/Grenoble (49,50-50,50)

Si notre pronostic s’est révélé exact, pas trop nos cotes car enfin de compte les Bouquetins n’auront guère pu enrayer la machine vaujano-grenobloise ; le temps d’un tiers temps, le 1er. Les Grizzlys s’envoleront dans la 2ème période et enfonceront le clou dans les dernières minutes du 3ème tiers devant 1600 spectateurs qui auront donné de la voix en vain pour leur couleur. On remet le couvert même heure, même endroit mardi. A savoir si les savoyards pourront profiter d’une certaine décompression des isérois qui viendront de fêter leur doublet de champions de France U20 et U17?



Samedi 1er Avril

Paris (FV) 6 - 7 Meudon (52-48)

A l’inverse si, ici, le résultat serré serait un peu plus en adéquation avec les scores par contre le vainqueur n’est pas celui attendu. Les 2 équipes se seront neutralisées lors de la 2ème et 3ème période. Mais si Meudon ne remporta le 1er tiers que d’1 but, il suffira pour faire la différence au final. Les Comètes ont donc remporté la 1ère manche entre 2 clubs rivaux et qui dans l’avant saison se sont déjà affrontés, pour ne pas dire disputés, sur le recrutement de certains joueurs passant d’un club à l’autre. Ce bon départ des banlieusards semble donc non seulement confirmer leur grande disponibilité du moment mais la volonté farouche d’aller jusqu’au bout après avoir raté plusieurs fois leur phase finale. On attendait néanmoins avec impatience la réaction des Français Volants le lendemain.



Dimanche 2 avril

Paris (FV) 4 - 5 en Prl Meudon (51,50-48,50)

Nous avions mis encore Paris favori tout en resserrant un peu plus nos cotes. Encore une fois ce resserrement se trouva justifié puisqu’il y eu prolongation mais encore une fois le vainqueur ne fut pas celui attendu. Pourtant cette fois les parisiens ouvrent le score lors du 1er tiers mais se font rejoindre pour concéder l’équilibre à la pause. Les meudonnais prennent l’avantage au début du 2ème tiers mais par pour longtemps puisque les Volants marquent par 3 fois pour faire le break. Les Comètes réagissent en revenant à hauteur à moins de 3mn de la fin. Poussés en prolongation, les parisiens ne sauront contenir longtemps leurs adversaires qui mettent moins de 1 mn pour mettre fin à la mort subite. Voilà dorénavant les Français Volants au pied du mur dans ces demi-finales et condamnés à l’exploit d’enchaîner 3 succès.



Mardi 4 avril

HCMP 3 - 5 Vaujany/Grenoble (50-50)

Les Grizzlys, malgré un week-end marathon, en avaient encore dans les jambes. A tel point que c’est dans le dernier tiers qu’ils scelleront définitivement leur victoire. En effet si à chaque fois les isérois prenaient les devants dans les 2 premières périodes, les savoyards réussissaient néanmoins à revenir sur leur adversaire, jusqu’au fatidique 3ème tiers temps où les visiteurs marqueront par 2 fois sans rien concéder. Tout comme les Français Volants, les Bouquetins se sont mis dans une situation délicate les condamnant à pousser les Grizzlys à jouer encore 3 matchs et les remporter tous ; lourd défi il faut bien en convenir.







POULE DE MAINTIEN



Les clermontois, mais ce n’est pas une surprise, n’ont pu grappiller, ne serait-ce qu’1 petit point pour consolider leur position à la tête de cette poule. Résultat, même si les Arvernes restent leaders, leur position reste des plus fragiles. Cela d’autant que Wasquehal n’a pu empêcher Colmar de prendre leur revanche du match aller. Ainsi les alsaciens reviennent à hauteur des auvergnats qui ne les devancent qu’à la faveur du goal-average particulier. Les picards suivent 3 points derrières mais aussi un match en retard ; tout comme les nordistes mais même en cas de victoires sur leur 2 derniers matchs, leur situation semble bel et bien scellée. On peut craindre d’ailleurs que cela s’annonce assez problématique pour ne serait-ce arracher au moins une victoire aux picards tant cette équipe qu’ils avaient su vaincre en saison régulière, n’a plus vraiment la même configuration dans cette phase de maintien. De fait les 2 premiers de cette poule de maintien promis à rester en D2 ne devraient être connus qu’à l’issu de la 6ème et dernière journée.





5ème journée



samedi 1er avril

Amiens II 5 - 2 Clermont (53-47)

Le résultat de la rencontre fut bien conforme à nos tendances et si les Arvernes surent cette fois éviter le blanchissage du match aller, la présence des ‘’magnusiens’’ rendit la tâche impossible aux visiteurs. En effet tous les buts seront marqués de leurs implications, notamment lors des supériorités picardes particulièrement efficaces avec eux. Ainsi se mettront en évidence Tomas Simonsen (1 but et 3 assist.) mais surtout Guillaume Roussel (3 buts et 2 assist.). Alors certes Clermont reste en tête de classement mais la menace des 2 clubs que sont la réserve des Gothiques et les Titans de Colmar, eux même en quelque sorte la réserve de Mulhouse et Strasbourg se précise de plus en plus. Un très gros challenge attend les clermontois dans 15 jours avec la réception des colmariens transformés depuis la disponibilité des meilleurs espoirs de Mulhouse et Strasbourg après leur élimination de leur championnat respectif. Les jeunes Gothiques ont encore 2 matchs à honorer face à Wasquehal et il leur faudra les remporter pour être sûr du maintien. A priori cela semble dans leur corde.



Colmar 5 - 2 Wasquehal (55-45)

On pouvait s’attendre au pire pour les Lions venus qu’à 15 dont 2 gardiens pour affronter des alsaciens qui avaient su briller en Picardie samedi dernier. Nos tendances sont révélées juste et enfin de compte avec même un peu de suspense puisque qu’à la 1ère pause ce sont bien nos nordistes qui menaient. Mais encore une fois leur maigre profondeur de banc les verra peu à peu lâcher du leste. A la fin de la 2ème période les Titans repassaient devant et feront le break au début du 3ème tiers pour confirmer encore par 2 fois. A moins de 5 mn de la fin les Lions arriveront bien à marquer un 2ème but mais cela ne servira qu’à récompenser leur bravoure. Colmar revient ainsi à hauteur de Clermont. Ils se rencontreront dans 15 jours à l’occasion de la dernière journée. On ne sait pour le perdant mais le vainqueur sera sûr du maintien. Avec sa journée de retard Wasquehal a encore 2 rencontres à disputer face à la réserve d’Amiens. 