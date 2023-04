Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Retour sur un week-end plein de surprises Retour sur le week-end des matchs 3 et 4 de la Finale du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 et pronostic du 5ème match qui déterminera lequel de Vaujany ou de Meudon en sera le champion 2022/2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 25/04/2023 à 16:00 Tweeter Retour de Week End pour les 3èmes et 4èmes manches

et tendance pour la 5ème manche

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 2





Ainsi donc malgré toute leur vaillance les jeunes espoirs des Brûleurs de loup sous les couleurs de Vaujany n’auront su éviter le retour des meudonnais à 2 manches partout.



Tout ce beau monde se retrouvera mardi pour clore cette finale pleine de suspense.

Pour cela les dirigeants de l’entente Vaujany-Grenoble ont décidé d’offrir un écrin de prestige avec la patinoire ‘’magnusienne’’ de Pôle Sud.



Il n’est pas dit que cela suffira pour permettre aux Grizzlys de remporter le titre mais souligne que ces mêmes dirigeants réalisent au combien l’exploit de leurs juniors et la satisfaction qu’ils ont de les voir réussir pour la 1ère fois à hisser une réserve au sommet d’une division nationale sénior relevée, le summum pour leur centre de formation.





Travaillant sur leur projet depuis plusieurs saisons, les dirigeants du club francilien touchent maintenant du doigt la D1 et voudront absolument voir leurs joueurs le confirmer sportivement. Le suspense sera après de savoir, au cas où Vaujany-Grenoble l’emporte, si cette équipe peut accéder à la division supérieure. Pour bien des raisons cela nous semble très improbable pour ne pas dire déraisonnable et cela impliquerait probablement des changements importants dans les statuts entre les 2 clubs isérois et la façon de gérer l’effectif des Grizzlys (tel que joueurs étrangers ou pas pour faire face à la concurrence des clubs de D1).



L’inter-saison nous dira ce qu’il en sera mais en attendant place au final de la finale. En attendant voyons ce qui s’est passé ce week-end.

PHASE DE PLAY-OFFS POUR LE TITRE





Samedi 22 avril



Meudon 5 - 3 Vaujany/Grenoble (50-50)

Le match sera aussi serré que nous le présentions où les 2 équipes auront chacune leurs moments forts. Les Grizzlys, peut être moins sous la pression, démarrent bien mieux cette rencontre que leurs adversaires, probablement plus fébriles puisqu’au pied du mur. Dès lors on n’est guère étonné quand les visiteurs ouvrent le score vers la 6ème minute par Paul Siraudin. Mais il ne faudra pas attendre 5 minutes pour que les Comètes parviennent à réagir par Gautier Alvau et permettre de finir cette 1ère période sur ce score de parité. Si les oppositions semblaient s’équilibrer, les isérois vont néanmoins pleinement profiter d’une double supériorité en début de période pour marquer par Tom Guidoux. Mais ce but ne mettra fin qu’à une seule prison et moins d’une plus tard à 4 contre 5 les franciliens encaissent un 3ème but par Antoine Fertin. Le break est fait et on est alors en droit de s’inquiéter pour des locaux qui font maintenant jeu égal mais semblent manquer de réalisme. Pourtant il ne faudra que 5 mn pour que ces derniers réduisent la marque grâce à Adrien Sebag. Les Grizzlys entament donc l’ultime tiers temps avec un unique but d’avance. Poussant leurs adversaires à la faute, les Comètes sauront alors profiter de leur power play pour effacer ce déficit avec ce but d’Antoine Mony à 45mn 33. Si les équipes se rendent coup pour coup, cette fois le réalisme est du côté des franciliens et Charles Radolanirina fait passer son équipe en tête 3 mn plus tard. L’entente Vaujany-Grenoble ne réussira plus à revenir et la sortie de leur gardien en fin de rencontre sera à nouveau l’occasion pour les franciliens d’aggraver la marque (Phil Bushebacher à 59mn30) et s’offrir un morale d’acier pour la 4ème manche.







Dimanche 9 avril



Meudon 5 - 2 Vaujany/Grenoble (49-51)

Nous avions mis un petit avantage dans nos tendances aux isérois en pensant que la nuit pourrait leur apporter conseil. Mais nous rappelions aussi qu’ils avaient durant ces dernières semaines été beaucoup sollicités avec les phases finales des championnats juniors. Est-ce les symptômes des premiers coups de fatigue ? Toujours est-il qu’à l’inverse de la veille ce sont les Comètes cette fois qui rentrent tout de suite dans le match et semblent vouloir imposer leur rythme. Mais il leur faudra attendre la 1ère supériorité numérique pour concrétiser au tableau d’affichage leurs bonnes intentions à 8mn 11 pour le sera le seul but de ce 1er tiers par Antoine Mony. Les infériorités font mal en cette 1ère moitié de rencontre aux Grizzlys et celle concédée en début de 2ème tiers leur coutera à nouveau un but à 22mn47 par Naum Sahagun. Tout comme leur 3ème prison à la 25ème minute pour une autre réalisation francilienne par Antoine Mony à 26mn09. Mais la réaction est cette fois très rapide et Valentin Grossetête sera la concrétiser 15 secondes plus tard. Mieux, les visiteurs sauront profiter de leur 2ème supériorité pour revenir un peu plus dans le match à 28mn31 par Matias Bachelet. Ce sera la seule fois où ils auront su tirer profit de leur jeu de puissance. Ils ne sauront tirer profit des suivants ni dans cette fin de 2ème tiers, ni dans les 2 suivants en 3ème période, leurs tirs nourris se heurtant à une défense arcboutée devant son gardien irréprochable. Vaujany-Grenoble ne renonce pas mais les actions se font plus désordonnées et ne sauront déstabiliser les meudonnais. Au contraire c’est bien la défense des visiteurs qui se fera surprendre lors d’un engagement dans leur zone avec ce tir de Kostantin Kebets qui paraissait anodin à la 55ème minute. Obligés de prendre des risques, comme la veille, les Grizzlys encaisseront le 5ème et dernier but en cage vide par Antoine Mony qui s’offre par la même un triplé.





PLAY-OFFS - FINALE POUR LE TITRE

5ème et DERNIERE RENCONTRE





Vaujany/Grenoble 51,50% - 48,50% Meudon

