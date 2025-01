Débrief

13ème journée de D2



Nous avons encore une fois été très prudents dans la plus part de nos tendances et nous avons bien fait car cela se sera souvent joué à pas grand-chose et par la même nos pronostics souvent pris en défaut.



Si la lutte reste assez intense en tête de la poule A avec ce week-end un changement de leader, que dire de la poule B où la bataille fait rage. Les chiffres parlent d'eux même. Alors qu'en poule nord 11 points séparent le 1er du 5ème, il ne sera seulement de 4 dans l’autre poule. De plus on ne peut écarter le 6ème à 7 points car il s'agit de Vaujany-Grenoble, équipe qui compte 2 à 3 matchs de retard sur toutes les autres. La lutte est également intense au sud pour éviter la sinistre 9ème place, même si dans l’autre groupe la réserve de Rouen peut encore croire en ses chances. Entre le 7ème et 9ème, la fourchette n’est que de 2 points. Cela risque donc de rappeler la situation de la saison dernière où Lyon se qualifia d’extrême justesse (pour, souvenons-nous, un incroyable parcours en play-off). Ainsi, non seulement Montpellier a confirmé que ce n’était plus la grande forme, mais Toulouse-Blagnac, le leader actuel, semble à son tour bien fragile. Pour autant si les suivants comme Lyon, Roanne et La Roche/Yon paraissent plus vaillants, ils ont aussi la possibilité de se neutraliser entre eux et c’est donc une lutte de tous les instants. D’autant que les équipes de 2ème partie de tableau, comme ce week-end Annecy et Valence, sont également capable de brouiller les cartes.



Au nord, malgré la perte par Châlons de sa 1ère place, sa défaite à Courbevoie ne peut être considérée comme une surprise. La hiérarchie est plus stable dans l’ensemble comme le prouve les 2 premières places occupées depuis des semaines par Paris et Châlons-en-Champagne. Le classement peut encore avoir quelques retouches mais à priori ne semble guère s’orienter vers de gros bouleversements. Mais il reste encore 6 semaines de compétition et il peut en être encore comme de nos pronostics très souvent contredits; l’avenir nous le dira.



Entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’

POULE A

Wasquehal 3 - 9 Orléans (50.50-49.50)



Certainement moins que les supporters nordistes nous sommes néanmoins déçus non pas tant de la défaite des Lions mais que l’affiche n’est pas tenu les promesses d’un combat équilibré et incertain. En effet dès la 1ère période les Orléanais ont tué tout suspense en l’emportant 5 à 0. Apparemment les Renards du Loiret tenaient à prendre leur revanche du match-aller et l’ont fait de la plus cinglante des manières. Certes les Wasqueliens se sont un peu repris par la suite mais trop tard et n’ont fait que de la résistance. Pas de changement au classement mais alors que Orléans prend aux points ses distances avec les 2 dernières places, Wasquehal voit se rapprocher dangereusement la réserve de Rouen, l’actuel 9ème qui n’est plus qu’à 4 points et de plus 1 match supplémentaire à jouer.



Paris FV 8 - 7 Evry/Viry (52-48)



Ici par contre la rencontre a bien tenu toutes ses promesses et ce fut un véritable match de derby. Ce fut un chassé-croisé durant toute la rencontre entrainant une égalité parfaite au 1er et 2ème tiers temps (4-4 et 2-2). Il fallut attendre l’approche des 4 dernières minutes de l’ultime période pour voir les Volants repasser devant. Pour les Jets se sera trop juste pour arracher au moins la prolongation. C’est encore le russo-parisien Oleg Kuzmin qui sauva son club de ce mauvais pas en marquant par 3 fois (et 1 assist.) dont ce dernier but à la double conséquence. En effet non seulement il donna la victoire mais il permet à Paris, de par la grâce du goal-average particulier, de profiter de la défaite de Châlons pour prendre la tête de la poule A. Bien mal payée de ses effort l’entente Evry-Viry conserve certes sa 5ème place mais voit revenir sur ses talons Orléans alors que le 4ème, Courbevoie, s’éloigne un peu plus.





Luxembourg 6 - 5 Prl Reims (49-51)



Enfin ! Les luxembourgeois rentrent de la meilleure des manières dans cette année 2025 en remportant enfin leur 1ère victoire à domicile en D2 de toute leur existence. S’ils ont su déjouer nos pronostics, ce ne fut pas sans peine puisqu’il fallut avoir recours aux prolongations (justifiant par la même nos tendances resserrées). Ils le doivent en grande partie à Juris Upitis, meilleur réalisateur mais surtout auteur du but en mort subite. Le match se déroula en 4 temps ; d’abord celui de la neutralité total en 1ère période où le score resta vierge. Puis les Tornados semblent prendre résolument le match à bras le corps en dominant le tiers suivant 3 à 0, profitant entre autre de l’indiscipline de leurs adversaires. Mais, tel le Phénix, les champenois renaissent et égalisent en guère plus de 6 minutes après l’entame du 3ème tiers. On assiste alors à un chassé-croisé jusqu’au coup de sirène et cette égalité arrachée dans les toutes dernières secondes par les rémois qui avaient pris le risque de sortir leur gardien. On connait la suite avec ce but libérateur de Upitis au bout de 2mn37 de prolongation. Pour autant pas de changement au classement pour les 2 équipes si ce n’est que Luxembourg n’est plus à égalité de points avec Wasquehal et surtout la grosse satisfaction d’avoir enfin vaincu à domicile.





Rouen II 2 - 1 Dijon (52-48)



En étant en accord avec notre pronostic il est certain que les jeunes Dragons mettent les Dijonnais en situation dramatique. Pourtant ces derniers auront jeté toutes leurs forces dans la bataille mais n’auront réussi qu’à faire acte de résistance pour ne réussir à sauver l’honneur qu’à 5 minutes de la fin de la rencontre sans pouvoir pour autant arracher au moins les prolongations. Il leur reste 6 matchs soit un total théorique possible de 18 points à glaner. S’il leur sera bien difficile de revenir à une 8ème place maintenant 10 points devant eux, il leur faut néanmoins travailler et progresser dans l’optique d’entretenir l’espoir également en poule de maintien. La défaite de Wasquehal, et même la victoire en prolongation de Luxembourg permet par contre aux Normands de se rapprocher quelque peu. Contrairement à Wasquehal à jour sur son calendrier, Il leurs reste 6 journées. Des matchs difficiles s’annoncent et entre autre la réception des nordistes qui pourrait s’avérer déterminante. La course poursuite vers la salvatrice 8ème place ne fait donc que commencer.





Courbevoie 4 - 3 Tab Châlons en Champagne (49-51)



Au bout du bout du suspense pour cette rencontre où même les tirs au but ont joué les prolongations. En cela nos tendances ne se seront trompées que sur le vainqueur final. Les spectateurs non plus puisqu’avec plus de 450 spectateurs Courbevoie aura été bien au-delà de sa petite moyenne habituelle (310 spectateurs). C’est d’ailleurs les Coqs qui prendront un meilleur départ en remportant par le plus petit des scores, 1-0, ce 1er tiers. Puis les 2 équipes se neutraliseront dans le 2ème avec 2 buts chacun, pour voir les Chalonnais remporter le 3ème par ce même score de 1 à 0. Egalité parfaite que la prolongation ne réussira pas à briser. Il faudra aller jusqu’au 10ème tir au but pour voir les Gaulois céder. S’ils ne repartent pas bredouilles, ce petit point glaner ne permettra pas aux Champenois de préserver leur souveraineté sur la poule, ni d’ailleurs aux franciliens de gagner une place mais seulement de s’éloigner du 5ème et se rapprocher du 3ème rémois désormais à 2 points. Si la conquête des 2 premières places semble encore difficile, rien n’est fait pour la 3ème marche du podium.





POULE B

Vaujany 6 - 2 Anglet II (56-44)



Comme le prévoyait nos cotes les Grizzlys ont remporté sans coup férir cette rencontre où tout se joua pratiquement dans la 1ère période dominée 4 à 0. Certes il y eu un petit sursaut des Basques qui ont su remporter la 2ème, 2 à 1, mais les Isérois reprendront leur écart de 4 unités lors de l’ultime tiers-temps. Si cela n’est pas encore visible au classement Vaujany-Grenoble commence à revenir aux points doucement vers le haut de tableau alors que les Angloys voient leur situation se dégrader un peu plus. Notons côté vaujanien que s’il n’y eut sur cette rencontre, à part les gardiens, pas plus d’internationaux U20 que la dernière fois, par contre leur jeune russe Stepan Nemtyrev (tout juste 20 ans) continue à être le métronome de son équipe avec 4 buts et une assistance.





Montpellier 2 - 5

La Roche/Yon (51-49)



Malheureusement pour les Vipers, ce début 2025 semble confirmer une fin de saison régulière laborieuse et il n’y a pas eu la réaction attendue après les défaites de décembre. Ces dernières avaient fini par faire perdre la place de leader, celle-ci accentue un peu plus la glissade puisqu’ils cèdent celle de dauphin à leur vainqueur du jour. Si les yonnais ont réussi à contrecarrer notre pronostic, la prudence affichée sur les cotes montre que ce n’est pas une surprise. La rencontre fut d’ailleurs plutôt moins disputée que prévu puisque le HOGLY remporta toutes les périodes (3-2, 1-0, 1-0). Contrairement aux Héraultais, les Vendéens restent sur cette montée en puissance constatée depuis quelques temps et qui leur permet par la même de prendre leur revanche du match aller. Ils en sont récompensés par une 2ème place qui de plus les met en embuscade à seulement 1 point des toulousains.





Roanne

3 - 2 Tab Lyon (49-51)



Après avoir commencé sa saison sur les bords du Rhône, Radovan Cutt qui n’aura pas été gardé plus de 4 matchs par Lyon, revenait en D2 sous les couleurs de Roanne affronter ses anciens coéquipiers. Or le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne leur a pas fait de cadeau. En effet, déjà impliqué dans les 2 buts en temps réglementaire (2 assistances) il sera avec son coéquipier Haaser, l’auteur de l’un des 2 seuls buts en canonnade pour son équipe alors que le compteur des lyonnais en restera à un. Si le vainqueur ne fut pas celui que nous avions vu, par contre le suspense prévu fut, lui bien au rendez-vous. Cette belle victoire des ligériens ne leur permet pourtant pas de remonter d’une place mais par contre les relances pour le top 4 au point de pouvoir viser à nouveau le podium que les défaites conjuguées de Toulouse-Blagnac, Montpellier et leur adversaire du jour yonnais rendent tout à fait à portée de crosses. Les Lions ne sont pas complètement bredouilles et s’ils n’ont pu accrocher cette 2ème place qui leur tendait les bras, malgré leur rétrogradation d’une place, ils ne se sont pas pour autant écartés de toutes ambitions sur les premières places.





Valence 9 - 2

Clermont (52-48)



Ici le suspense ne dura que le 1er tiers temps et si le vainqueur fut bien celui pronostiqué, les tendances annoncées ont quelque peu volé en éclat. La faute à une 2ème période où les Arvernes n’ont pas existé, encaissant pas moins de 5 buts sans en rendre un seul. Il faudra d’ailleurs attendre le dernier tiers pour que les Clermontois sauvent l’honneur avec 2 réalisations. Conjugué à la victoire également d’Annecy, voilà qui ne fait pas du tout leurs affaires puisque les Clermontois redescendent à la 9ème place. Les Lynx confirment avec ce score fleuve les bonnes dispositions entrevues fin 2024. Se rattrapant de leur faux pas à la maison face à Vaujany, ils retrouvent la 7ème place. En prenant aussi une belle revanche du match aller les drômois se trouvent également devant les puydômois au goal-average particulier. On ne sait jamais mais, dans cette lutte intense pour éviter la 9ème place, cela pourrait avoir son importance en fin de saison régulière.





Annecy

4 - 2

Toulouse-Blagnac (49-51)



Là aussi notre pronostic a été pris en défaut mais là aussi nous en sommes pas vraiment surpris tant nous avions été modérés dans l’affichage des cotes. Les Chevaliers étaient redescendus en position délicate à la veille de la nouvelle année et ils ont su réagir en conséquence dès ce match de rentrés, soutenus en cela par un public retrouvé (environ 1500 spectateurs). Les savoyards rentrèrent plutôt bien dans la partie en remportant par le plus petit des score le 1er tiers (1-0). Les Haut-garonnais réagirent bien dans le suivant mais ne purent que partager les points (2-2). Toujours mené d’un but à l’entame du dernier tiers, ils ne réussiront à revenir qu’à 2mn de la fin. Cela malheureusement ne dura qu’une trentaine de secondes, le temps qu’Annecy reprenne les devant puis confirme par le but du break à 39 secondes de la fin. Si les Bélougas gardent la tête de la poule, ils ne sont guère plus dominateurs qu’avant eux les Vipers et leur place est désormais grandement menacée par au moins toutes les équipes de la 1ère moitié de tableau. Annecy n’en est pas là mais a la grande satisfaction de s’extirper des 2 dernières places. Son regain de forme est incontestable ; à lui de confirmer dans les prochaines journées.