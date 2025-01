Débrief

14ème journée de D2

Avant de faire le tour de cette 14ème journée, il nous faut saluer ici la 1ère victoire de Dijon et qui fait que dorénavant il n’y a plus en D2 d’équipe sans au moins une victoire. Cet exploit souligné, cela ne change guère la situation des Bourguignons toujours aussi critique. D’ailleurs dans cette poule c’est le statu quo complet puisque l’on n’enregistre aucun changement dans le classement. Tout juste peut-on constater qu’en l’emportant sur Courbevoie, Reims a pu mettre un peu plus d’espace avec celui-ci qui le menaçait grandement ; alors qu’à l’inverse Orléans est dorénavant sous la pression de Luxembourg qui s’est imposé en bord de Loire. En tête les 2 premiers, Paris et

Châlons, sont toujours au coude à coude.



Dans l’autre groupe, les résultats de ce samedi ont eu un peu plus de conséquences au classement et particulièrement pour le top 4. Ainsi Montpellier continue sa glissade puisque le voilà sorti de ces 4 premières places permettant par la même à Lyon et Roanne de gagner chacun une place sans par contre avoir opéré un rapprochement aux points avec les 2 premiers. Notons que Valence est revenu à égalité de points avec Vaujany-Grenoble qui voit sa remontée au classement stoppé. Malheureusement pour les Lynx, Les Grizzlys ont l’avantage sur eux de pouvoir compter sur 3 rencontres en retard pour refaire la différence. Statu quo par contre entre Annecy et Clermont dans la lutte pour la 8ème et dernière place qualificative aux phases finales.



Entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’

POULE A

Orléans 2 - 3 Luxembourg (52-48)



En déjouant notre pronostic les Luxembourgeois ont justifié leur compétitivité à l’extérieur et par la même la prudence de nos cotes. Ils auront réussi à prendre leur revanche du match-aller dans ce match très disputé qui se sera décanté au 3ème tiers. Sans pour autant réussir à passer devant leurs adversaires du jour, les Tornados auront au moins la satisfaction de s’être éloigner des 2 dernières places. Grosse déception pour les Renards qui, avec cette défaite, ne pourront profiter de celle d’Evry-Viry pour leur passer devant. Ils confirment par la même de leur difficulté à s’imposer à la maison . . . comme Luxembourg.





Chalons en Champagne 8 - 3 Rouen II (56-44)

Pas de surprise ici et les champenois n’ont pas fait de faux pas en s’imposant dans chaque période pour finalement un large succès face à la réserve rouennaise. Cette victoire, tout à fait en accord avec nos tendances, permet aux Gaulois de rester au plus près du leader parisien avec néanmoins ce désavantage d’être, eux, bien à jour sur leur calendrier. Pour les jeunes Normands la suite de la saison reste donc compliquée. L’écart ne s’est certes pas creusé avec le 8ème mais il reste de moins en moins de matchs pour le combler.





Paris FV 10 - 3 Wasquehal (55-45) Pas de surprise ici et les champenois n’ont pas fait de faux pas en s’imposant dans chaque période pour finalement un large succès face à la réserve rouennaise. Cette victoire, tout à fait en accord avec nos tendances, permet aux Gaulois de rester au plus près du leader parisien avec néanmoins ce désavantage d’être, eux, bien à jour sur leur calendrier. Pour les jeunes Normands la suite de la saison reste donc compliquée. L’écart ne s’est certes pas creusé avec le 8mais il reste de moins en moins de matchs pour le combler.



Comme leurs adversaires directs châlonnais, les Parisiens n’ont pas laissé passer l’occasion d’enregistrer 3 nouveaux points à leur compteur. Les Nordistes ont hélas confirmé qu’ils avaient bien la plus mauvaise défense de la division. Ils n’ont pu que le temps des 5 premières minutes faire douter leurs adversaires et 1 tiers temps nos tendances. Les Volants gardent sans surprise la tête de la poule nord et Wasquehal sa 8ème place encore bien accrochée de par la défaite roannaise. Par contre l’écart se creuse avec les 2 autres équipes les précédents.







Reims 6 - 3 Courbevoie (50.50-49.50)



Si le vainqueur fut bien celui pronostiqué, on n’est pas sûr que cette affiche ait réellement tenu toutes ses promesses. La faute à un suspense qui ne fut pas vraiment là. Si le doute pouvait encore planer à la fin de la 1ère période que les Rémois remportèrent que sur 1 but d’écart, à la fin du 2ème ils en avaient rajouté 3 autres sans que les Coqs puissent répliquer. Ils le feront dans l’ultime tiers mais trop timidement pour renverser le cours du match. Encore une fois les Franciliens auront laissé passer l’occasion de revenir sur le podium. Ils ont certes encore la possibilité de le faire à l’occasion de la mise à jour de leur calendrier qui accuse un retard de 2 journées (le plus important après Vaujany) mais il leur faudra les gagner tous les 2 car l’écart avec leurs adversaires du jour est dorénavant de 5 points. Par la même les Phénix sont certainement soulagés d’avoir pu mettre un peu plus d’espace entre eux et Courbevoie même si rien n’est encore joué.





Dijon 5 - 1 Evry/Viry (46-54)



Avec cette victoire, qui enfin a daigné leur sourire, les Ducs auront réussi à faire grandement mentir nos pronostics. Ils surent ne pas douter malgré l’ouverture du score par l’entente de l’Essonne, d’abord en obtenant l’égalisation dans ce 1er tiers, puis en confirmant dans le tiers médian avec 2 réalisations et de plus une défense solidaire qui leur permirent de maitriser leurs nombreuses infériorités. Ils remettront le couvert dans l’ultime période avec 2 nouveaux buts alors que l’offensive des Jets sera encore une fois muette. Ils restent néanmoins encore bons derniers de leur groupe. S’ils ont réduit de 3 unités l’avance que possède le 8ème, Ils en ont encore 7 à combler et encore 5 matchs pour y arriver. Même si ce risque de ne pas suffire à ouvrir la voie vers une qualification en play-off, les Dijonnais se relancent pour le moins moralement en vue des futures joutes en poule de maintien. Par contre l’entente Evry-Viry a encore perdu une occasion de se rapprocher du top 4 et c’est d’autant plus dommage qu’elle ne peut profiter de la défaite du 4ème Courbevoie. Consolation, la contreperformance d’Orléans qui suit de très près, permet aux franciliens de préserver leur 5ème place.







POULE B

La Roche/Yon 5 - 1 Clermont-Ferrand (55-45)



Privés de son meilleur compteur, le finlandais Välirinne, les Sangliers manquaient quelques peu d’arguments pour espérer contredire nos pronostics. De fait les Yonnais prirent d’entrée le match par le bon bout en marquant par 3 fois, dont un cinglant doublé en moins de 9 secondes. Fort heureusement pour l’intérêt du match l’avalanche s’arrêta là. Les Clermontois contiendront même les Aigles lors du 2ème tiers qui verra les 2 gardiens se mettre en évidence puisque rien ne sera marqué. Le 3ème tiers fut plus dramatique pour les Arvernes car s’ils réussirent à éviter le blanchissage par un but en début de période, ils en encaissèrent 2 autres dans les 4 dernières minutes ; mais surtout perdirent leur défenseur Corentin Dubois pour certainement une longue période. En effet celui-ci, après avoir reçu un palet en plein visage, a dû être évacué, victime de fractures (*). Par cette victoire l’équipe du HOGLY s’affirme un peu plus comme dauphin de cette poule sud, d’autant que le 3ème, Montpellier, a encore perdu. Pour Clermont sa position ne s’arrange pas mais ne s’aggrave guère non plus puisque toujours 9ème, à égalité de points avec le 8ème, Annecy, également défait. La seule vraie inquiétude suite à la rencontre est la défense. Déjà diminuée par le départ d’un de ses renforts finlandais pour problème de santé, elle se voit à nouveau affaiblie par la perte d’un de ses éléments.

(*) Il a été opéré le lendemain, nécessitant la pose de 2 plaques à la mâchoire et entrainant un arrêt minimum de 6 semaines (Source club Clermont).





Vaujany 2 - 4 Roanne (50-50)



L’expérience semble donc l’avoir emporté sur la jeunesse avec cette victoire des Roannais. Comme on s’y attendait le match mit du temps à choisir son vainqueur. Les Renards entamèrent plutôt bien la partie en remportant par le plus petit des scores le 1er tiers (1-0) mais les Grizzlys réagirent dans le 2ème en marquant par 2 fois dans les 9 premières minutes. Les visiteurs ne s’en laisseront pas compter en revenant à égalité avant la pause. Tout se joua en 3ème période et plus exactement dans la 54ème minute où les Ligériens réussiront à marquer par 2 fois en moins de 30 secondes. Les Isérois ne s’en remettront pas et concèdent leur 3ème défaite à domicile. Pas de quoi les inquiéter pour leur qualification en phase finale mais cela perturbe leur ambition de rejoindre le premier carré. Pour autant, avec la mise à jour de leur calendrier à effectuer, cet objectif reste encore possible. Du coté des Renards, cette victoire leur permet d’intégrer le top 4.







Lyon 6 - 3 Annecy (53-47)



Si le résultat final semble bien en accord avec nos tendances, le déroulé fut plus tendu qu’il n’y parait et laissa planer le doute jusqu’à l’approche des 2 dernières minutes. Pourtant cela commença bien pour les Lyonnais qui ouvrirent la marque en début du 1er tiers. Il leur fallut cependant attendre la 26ème minute pour pouvoir marquer à nouveau. A mi-match, ils profitent même d’une double supériorité pour porter le score à 3-0. Puis les Savoyards décidèrent de réagir pour marquer par 2 fois en 2 minutes. Les Lions refont le break avec un 4ème but mais qui ne dura pas plus de 25 secondes. A 4-3 à l’entame de la dernière période, les Chevaliers peuvent encore y croire. Malheureusement une pénalité concédée à 2mn30 de la fin donnera l’occasion aux Rhodaniens dans la foulée de remettre l’écart à 2 unités. Le dernier but en cage vide dans l’ultime seconde mettra un terme aux espoirs de retour pour les Savoyards qui ne sont pas payés de leurs efforts. S’ils gardent leur précieuse 8ème place, ils restent cependant sous la menace des Clermontois. Ainsi les Lyonnais ont su, non sans difficultés, éviter le piège des visiteurs et en sont récompensés par une 3ème place au général. Ils sont dorénavant à 1 victoire de l’équipe de tête. Peut être celle qu’ils obtiendront lors de la mise à jour de leur calendrier . . .





Toulouse-Blagnac 5 - 3 Montpellier (53-47)



Conformément à notre analyse, les toulousains ont su s’imposer sur leur glace mais, comme l’affiche précédente cela s’est décanté en toute fin de rencontre. Pourtant les Bélougas ne pouvaient rêver meilleur départ puisqu’ils scorèrent alors que le chronomètre n’avait pas encore atteint la minute. Mais les Vipers avaient décidé de ne pas s’en laisser compter et réagirent en égalisant à mi-période pour prendre ensuite les devants quelques minutes plus tard. Cependant ils ne pourront empêcher le retour de leurs hôtes avant la 1ère pause. La rencontre fut tendu dans cette 2ème période comme le prouve les nombreuses pénalités mais pour autant aucune des 2 formations ne surent en profiter pour marquer. Frissons dans la patinoire de Blagnac bien garnie lorsque les Montpelliérains reprennent la tête en début de 3ème tiers. Ils résistèrent longtemps à un retour jusqu’à cette pénalité pour retard de jeu à moins de 7 minutes de la fin. Les Haut-garonnais surent en profiter pour égaliser, puis repasser devant guère plus d’une minute plus tard. Tentant le tout pour le tout les Héraultais devront à nouveau s’incliner sur un dernier but concédé en cage vide. Dans ce derby de région Occitanie, Montpellier n’aura donc pas réussi à prendre sa revanche. Pire, cette 3ème défaite consécutive non seulement lui fait perdre sa place sur le podium mais la sort du top 4. De son côté Toulouse-Blagnac aura réussi à maintenir son rang en restant cependant sous la pression de Lyon mais surtout de La Roche/Yon à 1 petit point derrière.





Valence 4 - 3 Anglet II (56-44)



Certes le vainqueur fut bien celui attendu mais le déroulement de la rencontre ne reflète pas vraiment nos cotes. Les Valentinois pourtant sur une bonne dynamique qui leur a permis de s’éloigner des dernières places, ont eu bien des difficultés à écarter les Basques. Pour être tout à fait juste c’est surtout en fin de match que les Lynx ont joué à se faire peur. Dominant majoritairement la rencontre, ils auront manqué de réalisme dans leur nombreux moments forts. Ainsi, après avoir ouvert logiquement la marque, ils se feront surprendre et rejoindre dans ce 1er tiers. En 2ème période, dominant toujours, les Drômois n’arriveront cependant à tromper le portier visiteur qu’une seule fois. Nanti d’1 seul but d’avance à l’ultime tiers, les Valentinois semblent retrouver un peu plus de réalisme en marquant une 1ère fois assez rapidement, puis une 2ème fois à l’approche des 5 dernières minutes. A 4 -1 l’affaire semblait entendue. Pas du tout car un peu plus d’une minute plus tard Anglet réduisait le score. Alors que jusque là seuls les visiteurs avaient eu à subir les foudres arbitrales, Valence concède sa 1ère pénalité. Il reste alors 2 mn13 et le coach de l’Hormadi ne tarde pas à sortir son gardien après l’engagement. Tactique payante puisque ses joueurs réussiront à marquer à nouveau. Revenus à 1 but, il reste1mn32 aux visiteurs pour égaliser. Dans cette fin de rencontre que l’on devine oppressante, les supporters drômois verront avec soulagement les Lynx préserver leur mince avantage. Petite victoire qui permet aux vainqueurs de conforter leur 7ème place, s’éloignant un peu plus des 2 dernières places dont la 10ème plus que jamais accrochée sur les épaules des Angloys.