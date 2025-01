Débrief

15ème journée de D2



Il se confirme que le championnat de D2 est particulièrement ouvert cette saison, même en poule A où ce ne fut loin d’être toujours le cas par le passé. Ainsi ce week-end encore une fois n’a pas été avare de surprises et les favoris, y compris chez les leaders, ont été loin de tous confirmer leur rang. Si ce n’est celui de la poule sud qui a su in extrémis retourner la situation. Celui de la poule nord est lui bien passé à côté de son sujet. Il semble que, dès que les Parisiens se hissent en tête, ils prennent un malin (dé)plaisir à baisser leur garde pour concéder une défaite surprenante, comme ce fut le cas en décembre face à Reims. Cette fois samedi ce fut face à la lanterne rouge Dijon. Si, malgré cet exploit, la situation des Bourguignons reste inchangée au classement, à ce rythme là (2 ème victoire de suite) il se pourrait bien que cela évolue radicalement car dorénavant les voilà plus qu’à 4 points de la 8 ème place avec de surcroit un match de mise à jour qui se rajoute à son calendrier (ainsi d’ailleurs que la réserve de Rouen, 9 ème à 1 point). Finalement dans cette poule, en tête comme en queue de peloton, rien n’est encore fait. La situation n’est pas plus stable dans l’autre groupe car si les Toulousains ont su se maintenir en tête, ce fut de justesse chez le 9 ème et non sans concéder la prolongation. Une défaite sèche les aurait vu céder leur siège non pas au 2 ème , La Roche/Yon qui contre toute attente s’est fait surprendre par Valence, mais aux Lyonnais par le jeu du goal-average particulier. Les Gones, victorieux, sont les nouveaux dauphins de la poule sud au détriment des Yonnais qui se voient même sorti du podium par Roanne à la faveur du goal-average particulier. Ces 4 équipes sont toujours en lutte pour cette 1 ère place alors que l’ancien leader montpelliérain semble en être désormais écarté avec cette 4 ème défaite de suite. De même Vaujany, malgré son retard de 3 journées au calendrier, va avoir bien du mal à se mêler à la lutte au sommet après ce nouveau revers à Annecy. Ce qui nous amène à la lutte sur les derniers accessits pour les play-offs et il faut bien dire que les victoires de Valence et de Vaujany-Grenoble compliquent singulièrement la tâche de Clermont-Ferrand. Les Arvernes peuvent néanmoins encore espérer puisqu’ils ne sont qu’à 2 points du 8 ème et le bénéfice possible de leur match de retard à rattraper.

POULE A

Evry/Viry 1 - 8 Chalons en Champagne (47-53)



Nous avions donné nos faveurs aux Champenois mais avec des cotes plutôt raisonnables. Finalement les Châlonnais se sont imposés en allant au-delà de nos tendances. En effet, assommés dès le 1er tiers par 3 buts des visiteurs, les Jets ont fort mal, commencé la rencontre. Après avoir su neutraliser leurs adversaires au 2ème, ils ne la finiront pas mieux puisque, s’ils évitaient le blanchissage en 3ème période, ils n’encaisseraient pas moins de 5 nouveaux buts de la part des Gaulois. Nous parlions du match sérieux attendu de la part de Châlons pour rester au contact de Paris et, qui sait, profiter par la suite d’un éventuel faux pas. Nous ne pensions cependant pas qu’il pouvait intervenir si vite. Les Champenois récupèrent donc leur fauteuil de leader abandonné aux parisiens il y a 2 semaines. Par contre il semble que pour l’entente Evry-Viry, non seulement l’espoir de rejoindre le top 4 s’éloigne mais avec cette défaite elle en a perdu sa 5ème place ; désormais la voilà menacée par le 7ème.



Paris FV 2 - 5 Dijon (54-46)



Assistons-nous au réveil tardif mais percutant des Dijonnais ? En tout cas nos tendances ont complètement été prises de cours. Après Evry-Viry, les Bourguignons auront encore plus surpris leur monde en s’imposant avec la manière chez le leader parisien, grâce en particulier à leur vétéran et capitaine Loïc Chabert, auteur de 2 buts et 2 assists. Les Ducs auront su dans un 1er temps dominer les 2 premières périodes puis contenir la tentative de retour des Volants dans le dernier tiers. Si pour l’instant cela ne change pas la situation de Dijon au classement, mathématiquement les voilà dorénavant à portée de la 8ème place et certainement avec une énergie nouvelle pour affronter la suite de la saison. Ce qui change c’est bien sûr c’est la situation de Paris qui perd à nouveau la tête de la poule après l’avoir conquise une 2ème fois. Certes ils ont encore le joker de la journée de retard mais cela s’annonce serrée avec son concurrent châlonnais. Il se pourrait que cela se joue au goal-average particulier et donc la rencontre du 8 février entre les 2 équipes dans la Marne risque fort d’être déterminante.





Luxembourg 5 - 1 Wasquehal (53-47)



Les hommes du Grand Duché semblent eux aussi engagés dans une fin de saison régulière plutôt brillante. Depuis qu’en ce début 2025, ils ont réussi à rompre le signe indien à domicile, les Tornados enchaînent les victoires et cette fois sans prolongation. Certes ils ont dû partager la 1ère période terminée sur ce score de parité, 1-1, mais ils assommeront les nordistes lors de la 2ème par un cinglant 4-0. Et s’ils n’ont pas remporté le dernier tiers, tout au moins ils ont su contenir leur adversaire pour les empêcher de marquer. Ils en sont récompensés par un gain de 2 places au classement. Viser le top 4 sera difficile pour les Luxembourgeois car le trou est creusé avec le 4ème Courbevoie qui de surcroit compte une journée de plus à jouer par rapport à eux. Wasquehal garde sa 8ème place avec néanmoins un écart avec le 9ème, battu en prolongation, légèrement diminué. Mais probablement les Lions regardent aussi avec inquiétude le réveil du dernier, Dijon, qui comble rapidement son retard et pourrait s’avérer finalement la menace principale.



Rouen II 2 - 3 Prl Reims (48-52)



Ce résultat ambigu, mais plutôt conforme à nos tendances, n’a probablement réjoui aucune des 2 équipes même si cela aurait pu être pire. Les Rémois qui ont l’ambition de surtout se préserver d’un possible retour de Courbevoie, viennent de perdre 1 point sur ce dernier en ne parvenant pas à éviter les prolongations. Les Rouennais avaient toutes les raisons de se battre et d’être déçus de ne pas avoir su l’emporter. Ils ont une place en play-offs encore à conquérir. Menés d’un but au 1er tiers, ils surent égaliser au 2ème et même prendre les devants au début du 3ème. Mais, à moins de 9 minutes de la fin, les Phénix égaliseront, poussant la rencontre vers une mort subite qui tournera très vite à leur avantage. Si Reims et la réserve de Rouen voient leur classement inchangé, par contre comptablement, outre le rapprochement de Courbevoie sur les Rémois, les jeunes Dragons subissent l’avancée spectaculaire des Dijonnais désormais 1 point derrière eux. Ils peuvent tout juste se consoler d’une timide avancée vers le 8ème Wasquehal. Ils ne sont plus qu’à 1 victoire avec là aussi l’avantage sur ce dernier d’avoir un match de retard à rattraper.





Courbevoie 6 - 1 Orléans (53-47)



Nous n’avons été désavoués ni dans le résultat, ni trop dans nos cotes. Courbevoie se devait de gagner pour non seulement préserver sa place dans le top 4 mais de tenter aussi de revenir sur le podium qu’il n’aura tenu que 2 semaines en novembre dernier. De fait, déjà mené 3-0 à l’issu de la 1ère période, Orléans ne rivalisera vraiment que dans le tiers médian où les 2 équipes ont partagé la marque, 1-1. Les Coqs reprendront leur marche en avant lors du 3ème en marquant à nouveau par 2 fois. Avec ses 2 défaites consécutives, les orléanais régressent d’une place en voyant passer devant eux Luxembourg mais ils gardent encore une certaine marge avec les 2 dernières places. Les Franciliens ont quant à eux réussi à grignoter un petit point vers le podium et, avec leurs 2 matchs de retard sur Reims dorénavant 4 points devant, ils peuvent continuer à regarder devant.

POULE B

La Roche/Yon 3 - 7 Valence (54-46)



C’est l’autre grosse surprise de la soirée. Certes Valence faisait montre d’une certaine montée en puissance ces derniers temps mais c’était largement le cas aussi de La Roche/Yon qui, de plus, lorgne sérieusement sur la place de leader. Ayant de plus l’avantage de recevoir, nos tendances semblaient largement justifiées. D’ailleurs les Vendéens prirent cette rencontre par le bon bout en dominant le 1er tiers 2-1. Mais la physionomie change un peu au 2ème tiers puisque le score s’inverse, 1-2, pour redémarrer cette dernière période avec une égalité de 2 partout. Contre toute attente, alors que l’on s’attendait à une reprise en main des locaux dans cette dernière période, au contraire, ce sont les Lynx qui prirent la tête peu de temps après la reprise. Les Aigles durent s’engager sur une course poursuite vaine et surtout usante qui probablement explique cette fin catastrophique où les Yonnais encaisseront 3 buts dans les 5 dernières minutes. C’est d’autant plus rageant que le demi faux pas du 1er Toulouse aurait pu permettre aux Vendéens d’occuper la tête à la faveur du goal-average particulier. Au lieu de ce scénario voilà La Roche/Yon relégué à la 4ème place, derrière Lyon et Roanne, et désormais à 3 points du leader. Côté valentinois, après avoir fréquenté le bas de classement, ce succès assure quasiment leur qualification pour les play-offs. Ils prennent aux Grizzlys leur 6ème place avec cependant le risque que cela soit provisoire du fait du cumul des 3 journées de retard par ces derniers.





Montpellier 1 - 5 Lyon (49.50-50.50)



Non seulement notre pronostic fut le bon mais nos cotes ont même manqué de générosité pour les Lyonnais. Cette rencontre ressemblait à un passage de témoin entre l’ancien leader et celui qui pourrait bien le devenir. En effet les Vipers, avec cette 4ème défaite consécutive, continue sa descente. Le soutien à la maison de leurs 1500 supporters n’aura pas suffi à infléchir la courbe. A 1-0 à la fin du 1er tiers pour les Lions, la situation était encore loin d’être désespérée. Mais dans la période suivante les Gones sont passés à la vitesse supérieure avec 4 réalisations sans rien concéder défensivement. Il faudra attendre l’ultime tiers pour qu’enfin les Héraultais marquent et contiennent les visiteurs mais le mal était déjà fait et le score scellé sur un terrible 5 à 1. S’il n’y a pas de conséquence au classement pour les Montpelliérains le fossé s’est par contre creusé au pointage et il semble bien difficile d’envisager un retour dans le top 4 mais bien plutôt celui du 6ème Valence. Situation bien différente pour Lyon qui profite de la défaite du HOGLY et la petite contre performance de Toulouse-Blagnac pour s’affirmer comme l’outsider principal pour le gain de la saison régulière. Il compte 2 points de moins que les Bélougas mais aussi une journée de retard encore à récupérer.



Roanne 5 - 3 Anglet II (56-44)



Autre vainqueur de cette 15ème journée, Roanne qui a confirmé notre pronostic mais non sans quelques frayeurs. En effet après une entame de match sous les meilleurs auspices, signé par un 3-0 à la fin du 1er tiers ; les basques vont réagir et dominer la période suivante pour revenir à 3-2. Heureusement leur dernière recrue slovaque, Radovan Cutt refit assez rapidement le break dans le 3ème tiers pour le renforcer 2 minutes 30 plus tard. Les visiteurs auront bien le dernier mot mais cet ultime but ne fera que réduire l’écart. Cette victoire permet aux Ligériens de non seulement raffermir leur position dans le top 4 mais de s’emparer par la même de la 3ème place. Cette position reste néanmoins fragile puisque, à égalité de point, seul le goal-average départage ces derniers avec La Roche/Yon. Par contre la situation est définitivement compromise pour les Angloyes, il ne leur est plus possible mathématiquement d’échapper à la dernière place et donc à la poule de maintien. Néanmoins leurs belles résistances entrevues ces derniers temps pourraient laisser présager une 2ème phase plus porteuse d’espoir.



Clermont-Ferrand 3 - 4 Prl Toulouse-Blagnac (48-52)



Même si nos cotes assez resserrées pouvaient laisser entrevoir la possibilité d’une performance salvatrice des Clermontois, notre pronostic s’est finalement avéré conforme à nos tendances. Les Toulousains auront néanmoins dû batailler ferme. Le recours à la prolongation et la défaite du HOGLY sauva leur 1ère place (*) que la victoire en mort subite consolida même un petit peu plus. En effet, lors du 1er tiers, les Arvernes réussirent à ouvrir le score assez rapidement, et si les Bélougas surent resserrer leur défense avec succès, ils ne reviendront à hauteur qu’à l’approche de la 26ème minute. Mais 9 minutes plus tard les Sangliers repassent devant et font même le break moins d’1 minute plus tard pour mener à la fin de cette 2ème période 3 à 1. Profitant d’une supériorité numérique, les Haut-Garonnais réduiront rapidement l’écart, puis finiront par revenir à égalité à moins de 12 minutes de la fin. Malheureusement pour leurs très nombreux supporters venus encore en nombre (1624 spectateurs, chiffre officiel) les Clermontois n’arriveront pas à refaire la différence et s’éviter les affres de la mort subite. On connait la suite : les visiteurs en sortiront vainqueurs. Les Auvergnats ne sont pas complètement fanny avec ce petit point glané en prolongation mais cela ne fait guère véritablement leurs affaires car dans le même temps leurs rivaux les plus proches, Valence mais surtout Annecy, l’ont emporté et ce dernier, rival le plus proche, est désormais à 2 points. Il reste désormais 4 matchs (contre 3 à Annecy à jour, lui, sur son calendrier) pour tenter de renverser une situation critique et échapper enfin à cette poule de maintien à laquelle ils semblent se condamner chaque saison depuis leur retour en D2. Comme écrit plus haut, Toulouse-Blagnac aura donc sauvé l’essentiel en renforçant même légèrement sa 1ère place de par la défaite de La Roche désormais 2 points plus loin (soit 3 au total). Mais il voit aussi se préciser la menace lyonnaise maintenant à 2 points et roannaise nouveau 3ème, à 3 points et qui peuvent compter sur le rattrapage d’une journée de retard pour troubler la hiérarchie actuelle.

(*) Défaits à la fin du temps réglementaire, ils auraient été à égalité de points avec les Lyonnais qui les auraient alors précédés au goal-average particulier.





Annecy 4 - 2 Vaujany (49.50-50.50)



Nos cotes étaient bien trop ténues pour que nous soyons surpris du résultat. Nous nous doutions que la motivation serait plus grande du côté des Chevaliers du Lac dans ce duel à distance avec les Arvernes pour repousser la fatidique 9ème place. Pourtant ce sont bien les Grizzlys qui prennent un meilleur départ en remportant ce 1er tiers 2 à 1. Certainement pas satisfait de son équipe, le coach savoyard décida de changer son gardien à l’entame du 2ème tiers ; on peut supposer pour rechercher une réaction de son équipe. Cela ne se vit guère dans les 20 minutes suivantes si ce n’est en défense où les isérois ne purent réussir à marquer à nouveau. Pour autant l’attaque annécienne fut tout aussi muette. C’est dans le dernier tiers qu’elle se réveillera sans tarder. En effet il ne fallut pas plus de 7 secondes pour qu’Annecy égalise, et moins de 4 minutes pour prendre les devants. Au tour du coach isérois d’imiter son collègue en changeant son gardien à 11 minutes de la fin mais pas avec le même succès. Au contraire les Chevaliers feront le break quelques minutes plus tard. Le score en restera là malgré la tentative finale de Vaujany de sortir son gardien pour un joueur de champ. Certes, et on l’aura que trop répété, l’entente iséroise a toujours ses 3 journées de championnats en réserve. Il apparaît cependant que cela ne suffira plus pour jouer les premiers rôles. Tout au plus peuvent-ils espérer revenir à hauteur de la 5ème place. En attendant ils voient les Lynx leur prendre la 6ème place. C’est bien sûr Annecy qui fait la bonne opération en mettant cette fois un peu d’espace avec Clermont. Rien n’est encore assuré mais c’est assurément un pas de plus vers les play-offs.