Si nous devions résumer rapidement cette 16ème journée, nous dirions que les équipes en forme de cette fin de 1ère partie de saison ont confirmé et l’exception qui ne l’a pas fait c’est parce qu’elle se confrontait à une encore plus en forme.



On pense particulièrement à Dijon qui a vu fort logiquement sa belle série prendre fin face aux Châlonnais. Ces derniers à la régularité exemplaire depuis leur cinglante défaite de la 1ère journée, semblent plus que jamais pouvoir prétendre à garder le leadership de cette poule. En effet leurs concurrents les plus directs, les Français Volants, ont encore confirmé qu’ils n’étaient pas dans une bonne passe et il apparait de moins en moins probable que la mise à jour de leur match de retard suffise à changer beaucoup la donne.



Après avoir donné quelques signes de faiblesse les Toulousains ont fini par confirmer chez eux leur coup de moins bien face à La Roche sur Yon lors d’une nouvelle prolongation mais qui cette fois tourna en leur défaveur.



En poule nord Courbevoie et Reims restent sur cette lancée positive au point de pouvoir menacer Paris alors qu’en poule sud les Yonnais, vite remis de leur défaite face à Valence, ont repris leur marche en avant à Blagnac. Enfin les clubs comme Luxembourg et Annecy, il y a peu encore en position délicates, continuent leur remontée au classement.



Seul incertitude, le dénouement tant attendu du match entre Roanne et Valence, qui va devoir se faire attendre suite à un problème technique à la patinoire drômoise. C’est bien sûr regrettable puisque cette rencontre opposait 2 formations particulièrement brillantes ces dernières semaines au point de justifier de notre part des cotes particulièrement serrées.



Outre Paris, on constate que Wasquehal, Evry-Viry, Vaujany et plus dramatique pour eux, la réserve de Rouen et Clermont-Ferrand , restent sur leur spirale négative. Pour ces 2 derniers, et bien sûr Dijon face ce samedi à un trop gros défit, l’espoir s’amenuise mais demeure pour échapper à la poule de relégation. Concernant la réserve d’Anglet, on sait qu’elle y est d’ores et déjà condamnée.





Enfin ce dimanche a eu lieu un match de mise à jour du calendrier, la 1ère des 3 rencontres de retard des Grizzlys. Il a confirmé que ces derniers, certes opposé à Lyon, tout nouveau leader de poule, n’avaient plus les armes pour ambitionner les premiers rôles. Par la même les Lions ont pu consolider une place de leader qu’il risque d’être difficile de bousculer.





Entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’







POULE A

Orléans 4 - 1 Rouen II (52-48)

Après 2 défaites consécutives Orléans a justifié nos tendances en renouant avec la victoire face à une réserve rouennaise trop timide. Si elle réussi à résister quelque peu, elle ne put empêcher les Renards du Loiret de marquer une fois à chacune des 2 première périodes sans pouvoir répliquer. Les jeunes Dragons sauveront l’honneur in extrémis dans les dernières secondes du dernier tiers mais non sans avoir à nouveau céder par 2 fois. Cette victoire permet aux Orléanais de passer devant l’entente Evry-Viry pour 1 petit point. En urgence de points, les jeunes Normands auront donc échoué et si rien n’est encore scellé, leur situation se complique pas moins car si l’écart avec le 8ème Wasquehal n’a pas changé, le nombre de rencontres restant pouvant permettre un hypothétique retour, lui, diminue.





Châlons-en-Champagne 6 - 2 Dijon (54-46)



Cette fois et sans surprise les Bourguignons n’ont pu s’imposer une 3ème fois de suite. Certes ils avaient su s’imposer contre toute attente chez l’ex leader parisien mais son successeur, Châlons, est sur une autre dynamique. Pourtant, ayant marqués le 1er but vers la 14ème minute, les Gaulois ont du être surpris de voir leurs hôtes en capacité de répliquer 19 secondes plus tard. Mais ils sauront vite régler la mire en début de 2ème période en marquant rapidement par 3 fois, les visiteurs ne pouvant qu’arrêter l’hémorragie jusqu’à la 2ème pause. Les Ducs entameront ce dernier tiers en réussissant à réduire le score mais ce sera là leur dernière réalisation, contrairement aux Champenois qui rajouteront 2 buts pour l’emporter finalement assez largement. Conjugué à la nouvelle défaite du dauphin parisien, Châlons-en-Champagne consolide une place de leader, enfin à l’abri d’un éventuel match de rattrapage victorieux des Volants (prévu le 15 février). Stoppés dans leur remontée au classement, rien n’est cependant perdu pour les Dijonnais puisque les 2 équipes les précédents ont du également s’incliner ; la difficulté est qu’il ne leur reste que 3 rencontres pour se sauver.





Wasquehel 4 - 6 Courbevoie (46-54)



Hélas pour les nordistes, le résultat final fut bien conforme à nos pronostics et, s’ils n’ont pu se mettre un peu plus à l’abri de leurs poursuivants, ils se consoleront en constatant qu’ils n’ont pas pu non plus grignoter leurs retards. Pourtant à la fin du 1er tiers remporté par les locaux 1-0, tous les espoirs étaient permis. Mais en début de 2ème période Courbevoie égalise puis prend les devants. Les Lions répliqueront à leur tour 1 minute plus tard. Hélas les visiteurs termineront plus fort ce tiers en marquant par 2 fois avant la pause. Le 3ème tiers démarra bien pour Wasquehal qui réduit à nouveau le score. Assez rapidement toutefois les Coqs refont le break. La course poursuite continue avec un nouveau but des nordistes. Tentant le tout pour le tout dans la dernière minute, ils sortiront leur gardien (en l’occurrence la gardienne canadienne Alice Philbert), tactique qui se retournera contre eux avec cette 6ème réalisation des franciliens. Si les joueurs de la métropole lilloise restent donc sur une position fragile, par contre les Courbevoisins font un timide rapproché sur le 3ème Rémois. Désormais à 3 points de ce dernier, ils peuvent prétendre à le dépasser, de part la mise à jour de leurs 2 matchs de retard, voir même revenir sur les Français Volants si ces derniers continent à décevoir.



Paris FV 3 - 6 Luxembourg (52-48)



Et 2 de chutes pour Paris ! Alors certes Luxembourg est d’un autre calibre que Dijon, surtout à l’extérieur (6 victoires, soit autant que Châlons et Paris) et cela justifiait des tendances, bien qu’en faveur des pensionnaires de Bercy, plutôt indécises. Pour autant cela souligne à nouveau le retrait des Français Volants qui n’arrivent plus à donner ce coup de rein nécessaire pour renverser le résultat en fin de rencontre. Au contraire ici c’est dans le dernier tiers que la différence se fera au profit des Luxembourgeois. En effet lors des 2 premières périodes les 2 équipes se neutraliseront avec ces scores de parité de 1-1 puis 2-2, avec toujours ce même scénario voyant les Parisiens prendre les devants avant de se faire remonter avant la pause. Mais dans le dernier tiers les Tornados feront le break dans les 5 premières minutes et finiront d’enfoncer le clou par un dernier but à1mn32 de la fin. En 2 journées de championnats les Volants ont perdus bien des certitudes et s’il leur reste encore un joker avec cette journée de retard, il risque de servir surtout à préserver leur place de dauphin face à la montée de Reims et Courbevoie. Or il se trouve que la mise à jour de leur calendrier consiste au match contre . . . Courbevoie. Pas grand-chose change pour leurs vainqueurs du jour, si ce n’est dorénavant un avantage de 2 points sur l’équipe qui les suit qui n’est plus celle d‘Evry/Viry mais d‘Orléans.





Reims 4 - 3 Prl Evry/Viry (54-46)



Et 4 de chutes pour Evry/Viry ! Un résumé un peu dur pour cette rencontre où, si le vainqueur fut bien celui attendu, cette fois les Jets ont rendu une copie plus valeureuse. D’abord ils surent prendre un meilleur départ que les Phénix avec un score de 2-0 en leur faveur à la 1ère pause ; et s’ils concédèrent 2 buts dans le suivant, ils surent conclure le 2ème tiers avec un 3ème but les laissant encore devant. Rapidement les Rémois surent faire l’effort pour égaliser dans l’ultime période avant que les 2 équipes ne se neutralisent jusqu’à la fin du temps réglementaire. Les Champenois sauveront finalement l’essentiel chez eux en arrachant la victoire en mort subite. Ce point perdu ne les empêche pas de s’approcher fortement de la 2ème marche du podium mais permet aussi de se rapprocher d’un point de leur suivant Courbevoie, ce qui est un peu dommageable puisque ce dernier dispose encore de 2 matchs de retard à rattraper alors que Reims n’a plus que 2 journées restantes du championnat.





POULE B

Vaujany 1 - 3 Montpellier (52-48)



Ici il n’y aura pas ‘’Et 5 de chutes !’’ Car cette fois Montpellier a mis fin à sa funeste série au dépend de Vaujany-Grenoble qui par contre enregistre bien sa 4ème défaite de rang. C’est pourtant bien les Grizzlys qui marquent les premiers et remportent le tiers initial 1 à 0. Mais les Vipers gagneront le suivant sur le même score. Tout se joua dans l’ultime période. A l’approche de la 47ème puis de la 53ème minute, les visiteurs créent le break définitif de 3 à 1. Ce sursaut des Héraultais contredit notre pronostic sans être une surprise pour autant. Il met à l’abri, en tout cas momentanément, d’un retour de Valence qui a vu sa rencontre avec Roanne reportée, rapprochant aussi et pour les même raisons de ce dernier. Pour les Isérois, la chute au classement continue puisque les voilà 9ème et derniers qualifiés pour les play-offs. Malheureusement pour eux le championnat n’est pas terminé et la menace d’un retour de Clermont pas encore écarté. Certes ils ont l’avantage sur les Arvernes de compter sur les éventuels points glanés lors de leurs 3 matchs de retard mais le danger est là.



Lyon 10 - 2 Clermont (55-45)



Les clermontois auront malheureusement plus que confirmé nos cotes. Menés déjà de 2 buts à la fin du 1er tiers, écart non encore insurmontable, ils craqueront dans le suivant en concédant 4 nouveau buts. Il en sera de même en 3ème période, réussissant néanmoins à marquer par 2 fois dans un début très prolifique en but puisque 4 seront marqués en 3 minutes. Pour attendre la dizaine, les Gones en rajouteront encore 2 autres et la messe fut dite. Certes il était difficile d’espérer une victoire arverne chez des Rhodaniens actuellement en pleine possession de leurs moyens mais l’ampleur inquiète alors qu’il reste un mince espoir d’échapper à cette poule de maintien qui leur colle aux patins depuis leur retour en D2. Valence et Annecy se sont un peu plus éloignés mais Vaujany-Grenoble, rétrogradé à la 8ème place, restent d’autant plus encore à leur portée, avec 4 points d’écart, qu’ils doivent se rencontrer par 2 fois avant la fin de la saison régulière. En effet se sera samedi prochain dans le cadre de la 17ème journée, et le suivant dans celui de la mise à jour de la 9ème journée. Ces 2 matchs risquent d’être déterminants. Lyon sort grand vainqueur de cette 16ème journée puisque, en concédant la défaite en prolongation, les toulousains cèdent à ces derniers la 1ère place par le jeu du goal-average particulier. Il reste à la consolider rapidement . . . or justement ce dimanche les Lions doivent aller jouer leur match de retard chez les Grizzlys.



Toulouse-Blagnac 2 - 3 Prl La Roche / Yon (52-48)



Notre pronostic a encore été mis à mal. Nous avions bien remarqué que les victoires des occitans étaient souvent moins convaincantes que celles des vendéennes ; mais la défaite de ces derniers fin janvier face à Valence nous avait mis le doute. Finalement au terme d’un âpre combat où les défenses ont pris le pas sur les attaques, Toulouse-Blagnac qui fut mené de 2 buts, finira par arracher la prolongation en début de 3ème tiers avant que les buteurs ne se taisent à nouveau. Le Yonnais Aleksei Ishmametev retrouvera le chemin des filets en mort subite concluant ce match par ce score étriqué de 3 à 2. Malgré le point de la prolongation, les Bélougas sont rejoints aux points par Lyon mais cèdent la tête de poule de part le jeu du goal-average particulier. Leur place de dauphin est elle-même menacée par leur vainqueur du jour, désormais à 2 points.



Valence - Roanne (49.50-50.50)



Valence – Roanne interrompu



Cette rencontre que nous annoncions très indécise avec un très léger à priori pour l’équipe la mieux classée, (en l’occurrence Roanne alors 3ème à la veille de cette 16ème journée) n’a donc pu aller à son terme pour des problèmes de glace. La partie fut donc interrompue à la fin de la 2ème période et à ce moment du match c’est Valence qui menait 3 à 1. Il va falloir trouver rapidement une date pour replacer cette rencontre. Peut être en milieu de semaine, le 9 février où 2 autres rencontres de mise à jour ont lieu ? Ou encore le samedi 15 février, consacré lui aussi à la mise à jour du calendrier, avec cependant l’inconvénient pour Roanne de jouer la veille à la maison. De même on peut se poser la question de savoir si la rencontre sera reprise au moment où l’interruption a eu lieu avec le maintien du score ou remise du compteur à zéro et le match à refaire en intégralité? A l’heure où nous écrivons ces lignes rien n’a été officiellement annoncé mais en attendant si Valence n’a pas perdu son rang, les roannais ont du céder leur 3ème place.





Anglet II 1 - 4 Annecy (47-53)



Pas de surprise ici, les Chevaliers sont venus confirmer leur retour en état de grâce en s’imposant sur la cote basque. Les espoirs angloys ont fait un match courageux puisque, concédant le 1er tiers sur le score de 2 à 0, ils réussiront à bloquer l’offensive savoyarde et revenir à un but dans le 2ème tiers. Las, ils céderont à nouveau à la 6ème minute de la dernière période. Ils essayeront de pousser jusqu’au bout du temps réglementaire, sortant même leur gardien dans la dernière minute pour malheureusement se prendre un autre but dans l’ultime seconde. Certes ils n’avaient plus rien à gagner mais cette résistance leur ouvre quelques espoirs dans l’objectif du maintien dans la poule de relégation. Annecy fait mieux que couvrir ses arrières car l’équipe gagne une place au détriment de Vaujany et met le 9ème, Clermont, à désormais 5 points.





Vaujany 3 - 6 Lyon (47-53)

Pronostic du match de rattrapage de la 11ème journée se jouant le dimanche 2 février

Pour les Lyonnais ce n’était plus une opportunité de prendre la 1ère place mais bien de la consolider. Fidèles à notre pronostic, ils sauront s’y employer. Cela commença sous les meilleurs auspices puisqu’Ils ouvrirent le score dès la 1ère minute de jeu. Cependant les Isérois finissent par répliquer juste avant la pause pour commencer le tiers suivant à égalité. Mais catastrophe, les Grizzlys vont encaisser 2 buts autour de la 25ème minute, puis un 3ème dans les 3 minutes suivantes. Auquel se rajoutera un 4ème moins de 5 minutes plus tard. Les locaux inscriront bien un 2ème but avant la 2ème pause mais ne pourront que partager la dernière période, 1-1. Avec ce bilan final de 6-3 en faveur des Lions, ces derniers inaugurent brillement leur 1ère journée en tant que leader. Si, comme nous l’écrivions, les Rhodaniens n’ont pas manqué l’occasion de renforcer leur 1ère place, les Vaujano-grenoblois viennent quant à eux de griller leur 1er joker ; Il leur reste encore 2 matchs en retard dont un sur l’équipe qui peut compromettre leur place en play-off, Clermont-Ferrand, 4 points derrière. Or ils les retrouveront également dans le cadre de la 17ème journée. Il y aura donc entre eux 6 points à jouer et les résultats de ces 2 journées risquent d’être de la plus haute importance, même si les espoirs isérois auront 2 autres matchs – le dernier à rattraper et celui de la 18ème journée - contre 1 pour leurs adversaires puydômois pour faire la différence.