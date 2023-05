Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 D3 : Bilan du carré final La Roche sur Yon champion et son dauphin Lyon à domicile s'envolent de la D3 après un carré final réussi dans la capitale des Gaules. Dammarie en bronze et Dijon courageux jusqu'au bout resteront au dernier échelon du hockey hexagonal. Petit retour sur l'épilogue de la D3 saison 2022-2023 Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/05/2023 à 18:25 Tweeter La Roche sur Yon :

Selin le natif, Magne ou Plaideau ont su bloquer les issues et verouiller les accès à leurs cages, réduisant le danger au maximum sur Trutt. Cette solidité défensive a permis de tenir le choc de la finale du carré final contre les Lyonnais. De plus les coups de canons venus de la bleue, notamment de Selin ont fait mouche à plusieurs reprises. Offensivement, le Slovaque Farkasovsky et le Tchèque Rajnoha font le jeu, mais le capitaine Donald, Kluyev, Lalanne ou Manon ont également parfaitement su faire tourner. Le powerplay yonnais a été également excellent à faire dynamiter les défenses adverses qu'elles soient bourguignonne, seine-et-marnaise ou rhodanienne. Le Hogly s'est même payé le luxe de marquer à quatre reprises en infériorité numérique ! Un réalisme tranchant au meilleur moment, une solidité sérieuse et sereine en défense ont été les gros points forts des Aigles durant ce carré final lyonnais 2023. Photographe : Alexandre Juillet

Lyon :



Smirnov, et les Slovaques Kulha et Kubovčík qui a joué blessé durant le troisième et dernier match. Les powerplay ont été très dangereux et ont fait mouche aux deux premiers matchs avant de trouver leur maître en finale on l'a déjà dit. Le jeu offensif lyonnais a été bien leché, rapide, posé et incroyablement précis, un régal du genre sur grande glace. La défense a su également contenir les assauts adverses mais a été plus fragile, tout comme Ginier devant les filets qui n'a pas toujours su faire les arrêts décisifs, bien qu'il ait régalé par certains autres éblouissants. Photographe : Alexandre Juillet Cette fragilité à l'arrière à coûté cher au dernier match, en effet, les Yonnais n'ont pas été si dominateurs que ça mais efficace en marquant sur leurs temps fort et au moment opportun, comme l'ultime but à moins d'une minute du terme. Le problème numéro un des Gones sur ce carré final a été de ne pas réussir à tuer les matchs quand ils en avaient l'occasion. Contre les Caribous et les Ducs ils ont eu de gros temps forts et ont poussés leurs adversaires dans les cordes mais n'ont pas su les achever d'un dernier coup, du coup ils ont du serrer les dents jusqu'aux sirènes finales. Dans la "finale" malgré un excellent premier tiers, les Lyonnais n'ont pu s'échaper au score et se sont fait égaliser quelques secondes après l'ouverture du score. Le même scénario qu'aux deux premières parties, cette impossibilité à se mettre à l'abri et à tenir le score qui avait pu être compensé aux deux premiers matchs a scellé le sort des Lions. Ils terminent deuxième et s'emparent du billet pour la D2, après seulement deux années de purgatoire D3, la moitié moins que le champion. De retour au troisième échelon la troisième ville de France espère peser à ce niveau. Un recrutement intéressant sera sûrement à suivre du côté de la capitale des Gaules durant l'intersaison. Lyon ne veut pas moisir sur place et espère encore s'élever dans la hiérarchie du hockey français. Une ambition normale pour cette métropole. Les Lions à domicile pour ce carré final partaient en net favoris. Un statut difficile à assumer et qui leur collait une cible dans le dos, car chacun de ses adversaires voulaient se payer les locaux. Après deux victoires pas faciles aux premiers matchs qu'il a fallu pousser jusqu'au bout. Lyon s'offrait sa finale devant ses partisans (1800 spectateurs lundi). Mais les Lions se sont cassés les dents sur la roche de La Roche. Incapables malgré leur nombreux powerplays de passer la défense de l'Ouest. L'attaque lyonnaise a été plutôt bien inspirée menée par ses incroyables meneurs de jeu, le Russe, et les Slovaquesetqui a joué blessé durant le troisième et dernier match. Les powerplay ont été très dangereux et ont fait mouche aux deux premiers matchs avant de trouver leur maître en finale on l'a déjà dit. Le jeu offensif lyonnais a été bien leché, rapide, posé et incroyablement précis, un régal du genre sur grande glace. La défense a su également contenir les assauts adverses mais a été plus fragile, tout commedevant les filets qui n'a pas toujours su faire les arrêts décisifs, bien qu'il ait régalé par certains autres éblouissants.Cette fragilité à l'arrière à coûté cher au dernier match, en effet, les Yonnais n'ont pas été si dominateurs que ça mais efficace en marquant sur leurs temps fort et au moment opportun, comme l'ultime but à moins d'une minute du terme. Le problème numéro un des Gones sur ce carré final a été de ne pas réussir à tuer les matchs quand ils en avaient l'occasion. Contre les Caribous et les Ducs ils ont eu de gros temps forts et ont poussés leurs adversaires dans les cordes mais n'ont pas su les achever d'un dernier coup, du coup ils ont du serrer les dents jusqu'aux sirènes finales. Dans la "finale" malgré un excellent premier tiers, les Lyonnais n'ont pu s'échaper au score et se sont fait égaliser quelques secondes après l'ouverture du score. Le même scénario qu'aux deux premières parties, cette impossibilité à se mettre à l'abri et à tenir le score qui avait pu être compensé aux deux premiers matchs a scellé le sort des Lions. Ils terminent deuxième et s'emparent du billet pour la D2, après seulement deux années de purgatoire D3, la moitié moins que le champion. De retour au troisième échelon la troisième ville de France espère peser à ce niveau. Un recrutement intéressant sera sûrement à suivre du côté de la capitale des Gaules durant l'intersaison. Lyon ne veut pas moisir sur place et espère encore s'élever dans la hiérarchie du hockey français. Une ambition normale pour cette métropole.





Dammarie-lès-Lys :



A l'issue d'une excellent saison régulière et de playoffs sans faute, les Caribous se hissaient au carré finale de la D3 pour la première fois. Les Dammariens n'y ont pas fait de figuration et terminent troisième avec une jolie médaille de bronze, et une deuxième place pas si loin finalement. Dès le premier match les Cabs faisaient montre de l'étendue de leur talent pour tordre le bras des Lyonnais. Ils ont mené, puis tenu au score et resté au contact avant de s'incliner d'un tout petit but. Une immense rapidité à l'offensive avec de mortels contres, une défense plutôt bien en place, un duo de gardien atypique mais globalement efficace ont été les recettes venues de Seine et Marne pour ce week end dans la capitale de la gastronomie. Mais la sauce dammarienne n'a monté que deux fois, au match 2 contre La Roche les Caribous ont explosé au tiers médiant. Le premier et le dernier tiers ont été équilibré face au Hogly mais ce deuxième vingt a été mortel. Si on excepte cette déconvenue. Dammarie-lès-Lys a tout à fait été à sa place dans le quatuor des meilleures équipes de la saison. Photographe : Philippe Rouinssard Roullier et Joubert se sont partagés les filets avec un bon match pour le bronze pour le premier et une excellente performance en ouverture pour le second. La défense a été plus en difficultés et termine avec 15 buts encaissés, ce qui en fait la plus fragile du carré final mais il y a eu ce gros passage à vide au match 2. Les infériorités numériques n'ont pas toujours sur être négociées, et même les suppériorités numériques ont parfois débouchées sur des buts, une vraie fragilité, fatale à ce niveau. Les Cabs ont pourtant su montrer leur détermination avec du répondant face à Lyon et une solidité retrouvée au dernier match pour arracher la médaille de bronze. L'offensive s'est appuyé sur le talent et la vitesse de Lacheny l'ex-Magnusien. Elle a aussi fonctionné avec d'excellents joueurs d'expériences habitués aux glaces franciliennes et qui n'ont pas flanché sur le glaçon rhodanien, Ledoux, Dugas, Marouillat et Danton ont mouillé le maillot or et noir pour empocher une troisième place méritée qui vient conclure une superbe saison devant une poignée de chaleureux supporters.





Dijon :



Il en fallait une, sur les quatres, une équipe qui repart bredouille de Lyon, ce fut Dijon. Cependant les Ducs n'ont pas à rougir de leur week end rallongé entre Saône et Rhône. Mal à l'aise sur la grande glace, les Dijonnais ont fait front face à leurs adversaires, vendant chèrement leur peau à chaque fois et en n'abandonnant pas jusqu'à l'ultime seconde de chaque rencontre qui a offert trois défaites crève-coeur. Aucune équipe n'a eu la chose facile face à Dijon, mais aucune équipe n'a perdu non plus contre les Ducs. Battus de deux buts par les deux promus et d'un par Dammarie, les Ducs ne sont jamais parvenu à passer l'épaule dans leurs matchs. Ils ont souvent connus un passage à vide d'un tiers, deux même contre La Roche sur Yon. Michal Krofta a été éblouissant tout le week end en écoeurant les adversaires les plus habiles. Mais un gardien seul ne peut tenir une équipe sur son dos sur trois matchs de suite. Photographe : Philippe Rouinssard Pourtant il a bien essayé, relançant au loin pour créer des breaks, sortant de son enclave pour aller chasser des palets et briser les offensives adverses, le Tchèque a été au four et au moulin, détrempant son maillot rouge tant il a honoré son équipe encore une fois. La défense dijonnaise, talon d'Achille cette saison a montré ses limites sur grande glace face à des gros gabarits yonnais, lyonnais ou même dammarien. Trop tendre dans le défi physique, trop lente dans le repli défensif, trop maladroite dans les passes où les relances, l'arrière garde a mis en difficulté son cerbère et offert les clous pour son propre cercueil. Les pénalités ont coûté cher encore une fois, mais elles ont drastiquement réduit au cours du carré final pour disparaître quasiment au match décisif pour le bronze. Des efforts importants mais qui n'ont pas suffit. A l'offensive, les Ducs ont su marquer vite au début des rencontres avant de s'essouffler et de perdre en puissance à force de l'avancée du temps et de la fatigue sans doute aussi. Autre point noir dans ce week end, la stérilité et l'inefficacité du powerplay qui n'ont pas permis de revenir ou de renverser le match quand il le fallait. Chabert a comme depuis le début des playoffs, été l'artisan de l'attaque ducale, mais blessé au cours du match 2 il a terminé comme il pouvait avant de ne pas pouvoir disputer le dernier. Une absence importante, que malgré leurs efforts Bourgin Ubiali, Geantet et surtout Valtat (qui s'est demené comme un beau diable) n'ont pu compenser. Retour donc en D3 l'an prochain pour Dijon qui y entamera sa sixième saison.





Un carré final bien organisé, sur une belle patinoire dans une grande métropole française sur un week end de trois jours avec un public bien présent. Voilà qui met fin à une belle saison de Division 3 qui voit son champion les Aigles de La Roche sur Yon et son dauphin, les Lions de Lyon s'envoler vers la Division 2. Elle récupère en échange, les Lions de Wasquehal et les Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand, relégués de l'échellon suppérieur. Un final de très haut niveau, avec du suspense et de l'émotion, parfait pour régaler les amateurs de caoutchouc vulcanisé. Cependant la formule peu quand même interroger. Trois matchs en trois jours pour des équipes qui en jouent d'habitude un par semaine voire moins lors des périodes de vaches maigres dans les petites poules de saison régulière. Cela fait une grosse différence et joue sur les organismes des équipes avec des bancs plus courts ou plus de jeunes. De plus l'équipe locale est tout de même favorisée avec des matchs devant son public, sans déplacement et avec sa billeterie sur trois jours et six matchs. Une formule en aller-retour jusqu'au bout ne serait-elle pas plus équilibrée et équitable ? Mais elle se ferait au prix du spectacle et de l'ambiance "tournoi" si particulière à une échange sur plusieurs jours. La question peut toutefois être posée.

Clap de fin pour cette saison de D3 sous le soleil de Lyon avec une communion sur la glace des supporters et de leurs équipes championne et heureuse ou battue et triste mais médaillée et promue quand même.



Equipe type Hockey Hebdo du carré final 2023 :



Gardien : Michal Krofta (Dijon)



Défenseurs : Cyril Selin (La Roche sur Yon), Gaëtan Magne (La Roche sur Yon)



Retrouvez toutes les analyses de matchs et les photos du carré final par notre équipe ici © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







