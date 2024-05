Un premier tiers en sandwich : 10 minutes de garniture entre deux tranches un peu sèches...

Ambiance de match diurne pour le coup d'envoi de ce carré final. Le jeu s’ouvre sur des masses de joueurs très statiques avec, entre, quelques survoltés qui slaloment, essayant des actions sans aller au bout. En définitive, pas d’installation, l’ambiance est à la découverte. Enfin, à un peu plus de trois minutes de jeu, une ouverture dans la défense luxembourgeoise surprend Lepage, le gardien du Tornado, qui fait le travail dans la panique. Petit de taille, il tient des positions très fermées et effectue ses placements tout en saccades, par à-coups très précis.

Les minutes passent et le jeu ne s’installe pas. Victor Thery, un des Gaulois, à un peu plus de 7 minutes, tente de faire rentrer la rondelle en passant devant la cage complétement ouverte mais rencontre les bottes de Lepage. Luxembourg est coincé en défense, à la moitié de ce premier tiers et ne peut en sortir.

A la première vraie tentative, alors que le contingent des Tornados regarde enfin vers la cage adverse, il y a dégagement interdit. David Kubovcik effectue deux tentatives un peu virulentes, dont un échange de trois passes avec un coéquipier qui aurait pu mener à quelque chose. Malheureusement, ce dernier fait une pirouette, bousculé par un adversaire et a encore trop la tête qui tourne pour pousser au fond.



Le trio gaulois Julien Delaunois, Vladimir Mikula et encore une fois Victor Thery jouent des passes en laçage pour encercler la cage. Il y a d’ailleurs du grabuge devant cette dernière alors que et on entend murmurer dans les gradins : « ça, ça va finir par rentrer… » et oui ! Oui ça rentre, un but marqué par Vladimir Mikula qui a profité de la faute de Connor Leonard pour accrochage et du powerplay associé. Le plongeon de Lepage ne suffit pas. (1-0)

Photographe : Philippe Rouinssard

La suite est déroutante, un regain d’énergie saisit le Luxembourg qui parvient pour quelques secondes à s’installer à l’offensive. Colm Cannon, aidé par Andrey Esipov et Jonas Mullo marque de loin sur une rondelle assez puissante qui rentre par déviation. L’égalité est là, sonnante et trébuchante sur un cri de joie des joueurs du Luxembourg. (1-1)



Malgré une patinoire plus vide que d’habitude, les supporters dijonnais ont le fairplay de faire sonner des tambours, mettant un peu de vie dans ce match d’après-midi. Deux minutes pour accrochage côté bleu chalonnais envoie Horvath derrière les barreaux. Le power play est brouillon, Luxembourg perd le palet, et Châlons qui a bien vu cette faiblesse, dégage à tour de bras pour jouer la montre. Philippe Vincens tente un passage en force mais trébuche et s’effondre dans les jambes du gardien. Châlons se fait spécialiste des tirs de puissance peu cadrés. La défense du Luxembourg se fait plus intense en fin de tiers. Crosses tendues, mises en échec, écran… l’équipe ne compte pas à la dépense.

Remontée tourbillonnante de la tornade

Dès le début du deuxième vingt, Châlons reprend ses habitudes et plusieurs joueurs de gabarit tirent massivement et puissament mais bon… le palet s’envole plusieurs fois et finit dans les filets de protection. Un break avorté de Colm Cannon et puis les passes se perdent : les filets défensifs des joueurs sont poreux des deux côtés. Impossible de se déployer de façon cohérente d’un côté comme de l’autre. On sent un jeu las et imprécis planer entre les casques.



Au bout de 6 minutes de jeu, Berton et Girardin en défense laissent passer ce qui devient presque un but mais Charton veille à sa porte gauloise. La tendance s’inverse alors : cette fois-ci c’est Luxembourg qui passe du temps en attaque. Antoine Thomas et Tristant Lohou, adversaires respectifs, se percutent un peu violemment après un long passage à vide de plusieurs minutes où il ne se passe rien. C’est le ventre mou du tiers, qui est joué milieu de terrain dans un magma d’action peu pertinentes. L’ambiance change et certaines joueurs commencent à se pousser et à échanger des noms d'oiseaux, nécessitant une vigilance des arbitres.

Philippe Photographe : Philippe Rouinssard

Deux pénalités viennent coup sur coup secouer un peu le jeu. Avec 2 minutes à Holodkovs pour cinglage, et alors qu’Horvath de l'autre côté était déjà en prison, on assiste à une grosse minute à 4 contre 4. Luxembourg voit disparaitre une occasion en or de manquer, avec une cage béante des Gaulois. Il suffisait de se placer un peu mieux, mais la défense de Châlons étant encore loin dans sa zone, les attaquants n'ont pas été assez nombreux pour couvrir tout l’arc devant la cage. Le fameux Vincens prend alors deux minutes pour cinglage et 14 secondes après, Luxembourg en supériorité la pousse au fond grâce à Maratea assisté de Mikula, placé dans le slot. (1-2)



Un troisième but suit très vite, assez déroutant, presque comme si Cannon le luxembourgeois avait tiré dans le doute. Le palet rentre entre la botte et le poteau, comme dans du beurre. (1-3) Echauffée, l’ambiance tourne au «pousse-moi que je tombe». Duarte du Tornado fait trébucher dans les règles de l’art, offrant ainsi un PP au Luxembourg. Alors que le letton Holodkovs (encore lui) met un peu de temps à armer son tir, jonglant avec la rondelle dans sa palette, Lohou fonce dans la cage qui part loin derrière. Luxembourg vit le réveil de la force, et même en infériorité, ramène beaucoup Châlons en défense.



Très peu de temps après, à 39'30, c’est un quatrième but pour le Tornado, doublé de Cannon qui, assisté de Öörni, a le très beau réflexe de tirer immédiatement après avoir reçu la passe. Il marque de côté et s’aperçoit de son but seulement en se retournant. (1-4) Dans l’agitation collective suite au but, Holodkovs prends 2 minutes pour faire trébucher.

Photographe : Philippe Rouinssard

De la belle passe à la pelle

La pénalité s’achève sans action marquante à part un break de Maratea, qu’il tente en diagonale façon David Pastarnak, l’attaquant tchèque des Bruins de Boston. (Malheureusement, n'est pas Pastarnak qui veut et le tir rate.) Sur une faute de Lepezeron, un powerplay aboutit à un travail acharné de la cage blanche par Châlons qui finit par marquer d’un tir précis et franc en plein dans la lunette. C’est Anthony Pernot qui marque de la bleue, aidé par David Kubovckik. (2-4)

Nouveauté dans ce match, plusieurs passes en cloche font leur apparition. On sentait bien que les joueurs commençaient à fatiguer mais de là à changer de sport pour du basket…



Une nouvelle crosse haute de Maratea donne un jeu de puissance aux Gaulois mais c’est un jeu avec une multiplication lassante d’échappées qu’on nous offre, échappées notamment de Kirill Sokolov qui s’y essaie plusieurs fois.



Au bout de plus de 7 minutes, Lohou à la limite de l’obstruction du gardien se tient prêt pour pousser au fond et touche le palet en dernier dans le tic tac toc qui se fait entre lui, Mikula et Delaunois. Le palet chalonnais s’engouffre pour la troisième fois dans la cage blanche. (3-4) Dès lors, l’équipe des Gaulois sort un peu la tête de l’eau mais passe encore beaucoup de temps en défense. Au bout de la 50e minutes de jeu, on sent que Lepage a des petits moments d’absence. Du côté bleu, pas de changement, des échappées, toujours des échappées…

Photographe : Philippe Rouinssard

Charton sort son premier bel arrêt du match 8 minutes avant la sonnerie finale, en glissant latéralement sur l’arc de sa zone bleue. C’est à partir de là seulement que les équipes commencent (et il serait temps !) à jouer un très beau hockey. Pernot se fend d’une passe en arrière délicieuse qui mène à une très belle occasion, manquée certes, mais on n’avait jamais vu jouer ce hockey par l’une ou l’autre des deux équipes depuis le début du match. Des jeux de passes qui arrivent à durer, un slap de la bleu de Sokolov, qui ne quitte plus la rondelle... tout ce qu'on aime. Lepage a heureusement repris ses esprits. Les minutes filent et avec un score de 3-4, on attend l’imminente sortie du gardien chalonnais. Sur le même schéma que le but précédent, Lepage nous offre cette fois un arrêt mitaine haute de toute beauté. La dernière minute entamée, le gardien est sorti mais Luxembourg trop pressé manque la cage vide. Un ultime dégagement interdit arrête le jeu à 30 secondes de la fin, avec un temps mort dans la foulée. Deux tirs très puissants ricochent sur Lepage qui serre les dents. Rien finalement. Et la cloche sonne.

Un premier match qui est à prendre comme un tour d'échauffement pour les deux équipes. Luxembourg marque 3 points.

Châlons en Champagne affronte Wasquehal et sa talentueuse gardienne samedi à 14h00 tandis que le Tornado rencontre le Ducs locaux à 18h00.