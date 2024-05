Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J1 : Dijon vs Wasquehal Lille 6 - 3 (0-2 4-1 2-0) Le 03/05/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Wasquehal Lille ] Messire le Duc démarre au diesel Dijon démarre "son" carré final devant une patinoire pleine et espère entrer du bon patin pour s'adjuger une des places vers la D2, si possible la meilleure. Il faudra ruser pour chasser les Lions de Flandres qui visent une remontée express après leur relégation. Wasquehal démarre le carré final contre les locaux en première rencontre et espère bien leur soutirer le maximum Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/05/2024 à 10:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



893 spectateurs Arbitres : Jérémie Colin assisté de Nicolas Messier et Davis Tchekachev Buts :

Dijon :

Wasquehal Lille : Pénalités 6 minutes (3x2mn) contre Dijon 20 minutes (10x2mn) contre Wasquehal Lille



Madame la cerbère et les lions habiles :

Le premier engagement remporté par Dijon qui recule, une relance catastrophique est récupérée derrière la cage par Lebouche qui remet sur Clef dans le slot, il fait se coucher Krofta et ouvre le score après 8 secondes de jeu sur le premier lancer (0-1 à 00'08).

Un bien mauvais départ pour les locaux, sur une pénalité différée, Chabert avance dans la zone mais vient buter sur Philbert. Un premier arrêt pour la gardienne nordiste, le premier d'une longue série. Le powerplay s'installe mais ne propose guère de lancers, Romand rate un rebond un peu haut. C'est au tour des Dijonnais d'être sanctionnés, le powerplay wasquehalien tourne mais peine à se créer des occasions face à des locaux bien en peine défensivement. Photographe : Roxane Gindre

Fahas en contre ne parvient pas à lancer. Bourgin dans l'angle subit une violente charge à la tête qui le fait quitter la rencontre. En powerplay, les Ducs forcent pour égaliser. Guimbard dans l'angle bute contre la jambière de Philbert. La pression monte sur le but de Wasquehal mais la lionne du Nord bondit sur tous les lancers et repousse toute les tentatives. Les rebonds sont bien gérés par une défense solide et agressive dans le bon sens du terme. Lacroix dans le slot vient faire tinter le poteau de la cage nordiste.

Adamczak brake en solitaire, la mitaine de Krofta met fin à son raid. Chabert lui répond du tac au tac, Philbert détourne. Une nouvelle perte de palet délicate de l'arrière-garde dijonnaise permet aux Lions de contrer en ordre de bataille. Simonne dans l'angle vient dévier vers Clef dans le slot, il envoie un missile dans un trou laissé côté plaque (0-2 à 12'40).

Wasquehal est pénalisé dans la foulée, le powerplay mitraille mais une fois encore Philbert repousse bien et le temps défile jusqu’au retour à égalité. Chabert contre en solitaire mais la mitaine vient capter le palet au vol. Le petit jeu attaque-défense se poursuit avec un succès pour celle des Lions qui tient rassurée par les prouesses de sa gardienne canadienne qui continue son one-woman show. En fin de période, les Wasquehaliens sont pénalisés. Smolec qui a bien remonté la glace manque la cage. Le slap de Guimbard est repoussé par la gardienne, Lacroix dans le slot est le premier sur le rebond mais Philbert s’interpose encore.



Tirs cadrés : 22 / 9 pour Dijon

Engagements : 12 / 11 pour Wasquehal

Retournée acrobatique



Dijon qui bénéfice encore de 5 secondes de powerplay va s’installer mais doit reculer. Sur une nouvelle perte de palet désastreuse de la défense, Lebouche récupère et fonce seul au but, il longe la cage et vient expédier la rondelle juste sous la barre (0-3 à 20’27).

Nouvelle douche froide pour les locaux dans ce début de match qui ressemble à un scénario catastrophe. Wasquehal continue son pressing. Besson en break vient bute sur Krofta, Piquet qui a suivi reprend le rebond mais le portier tchèque détourne une deuxième fois. Les Ducs peinent à repartir le point de rupture est proche. Une faute visiteuse vient relancer la machine bourguignonne, le powerplay lance à plusieurs reprises mais la porte reste fermée.

Sur un contre, Valtat prend la défense flamande à défaut et d’un bon lancer nettoie la lucarne et débloque enfin le compteur local (1-3 à 28’18).

Le pressing ducal s’accroît encore, Philbert repousse le lancer de Romand, le palet traîne, la portière se jette dessus. Les Ducs continuent de contrôler le palet à l’offensive mais sont bloqués dans la défense. Maxime Jury parvient à se faufiler, décale pour Smolec qui d’un tir décroisé vient rapprocher le score (2-3 à 33’20). Photographe : Roxane Gindre

Wasquehal qui voit son avance se réduire très vite prend son temps mort, mais les conseils donnés n’ont semble-t-il pas porté. Dans la foulée, les Lions sont pénalisés. Le duc de Bourgogne fait feu de la puissance de tous ses canons. Philbert repousse un lancer, le palet traine devant la cage, la confusion est grande, finalement Fahas glisse au fond pour égaliser (3-3 à 33’49).

Les Ducs survoltés et poussés par toute l’arena continue leur avancée. Guimbard en solitaire longe la cage mais Philbert suit et repousse son lancer. Lagrise contre et seul dans l’axe vient buter sur Krofta. Lacroix parvient à partir absolument seul dans le dos de la défense, il fonce au but et glisse la rondelle entre les pads de la gardienne (4-3 à 37’18).

Dijon mené 3-0 a marqué quatre fois en dix minutes et à complètement renversé le match. Wasquehal reste dangereux en contre, à l’image de Lucas Besson bien stoppé par le gardien local. Les Ducs essayent également de passer l’épaule, Maxime Jury dans le slot échoue sur la gardienne.



Tirs cadrés : 23 / 11 pour Dijon

Le lion finalement abattu



Le capitaine bourguignon, Chabert, de la bleue profite de l’écran devant la cage wasquehalienne pour envoyer un missile au fond des buts et doubler l’avantage (5-3 à 42’13). Photographe : Roxane Gindre

Dijon respire un peu mieux mais reste à l’affut, Wasquehal visiblement fatigué continue tout de même à se montrer dangereux sur des contres que Krofta gère bien. La contre-offensive dijonnaise se heurte à une solide défense nordiste mais qui sur une charge avec la crosse, commet une nouvelle faute. Le powerplay dijonnais perd plus d’une minute à entrer dans la zone wasquehalienne. Le petit filet extérieur est touché à deux reprises durant cet avantage numérique. A peine de retour à cinq, Zajac rejoint à son tour le banc de l’infâmie pour un cinglage. Le powerplay ducal n’est guère inspirée face à la gardienne visiteuse toujours solide.

Wasquehal essaie de repartir car le temps joue contre lui. Zajac dévie dans l’angle pour Lagrise mais son tir est bloqué par le gardien local. Lebouche contre vite, il vient servir Zajac qui reprend mais est également dénié par Krofta. Les Lions montrent les dents en fin de match, mais la porte reste fermée. Adamczak dans le slot est bloqué déjoué à son tour.

En fin de match, Wasquehal sort sa gardienne pour tenter de revenir. Smolec récupère en défense et envoie un long dégagement en cloche, Lacroix à toute allure et le premier sur le palet et le pousse dans la cage vide (6-3 à 58’23).

Echec et mat ! Neil fait trébucher un de ses adversaires avec sa crosse et rejoint les geôles pour la fin du match. Wasquehal tente encore de revenir, la confusion règne autour de la cage dijonnaise mais le palet reste en dehors de celle-ci. Les dernières secondes s’égrènent, les Ducs tiennent leur première victoire du carré.



Tirs cadrés : 17 / 17

Engagements : 13 / 9 pour Dijon



*** : Jan Smolec

** : Tristan Valtat

* : Alice Philbert Dijon revient fort sur le glaçon pour le dernier tiers, il faut essayer de capitaliser les efforts déployés au dernier tiers et éviter de se faire rejoindre par les Lions toujours dangereux. Lebouche contourne la cage bourguignonne et vient frapper à la porte. Une nouvelle pénalité tombe sur le dos des Lions qui tentent de résister mais vont céder une deuxième fois à quatre.Dijon respire un peu mieux mais reste à l’affut, Wasquehal visiblement fatigué continue tout de même à se montrer dangereux sur des contres que Krofta gère bien. La contre-offensive dijonnaise se heurte à une solide défense nordiste mais qui sur une charge avec la crosse, commet une nouvelle faute. Le powerplay dijonnais perd plus d’une minute à entrer dans la zone wasquehalienne. Le petit filet extérieur est touché à deux reprises durant cet avantage numérique. A peine de retour à cinq, Zajac rejoint à son tour le banc de l’infâmie pour un cinglage. Le powerplay ducal n’est guère inspirée face à la gardienne visiteuse toujours solide.Wasquehal essaie de repartir car le temps joue contre lui. Zajac dévie dans l’angle pour Lagrise mais son tir est bloqué par le gardien local. Lebouche contre vite, il vient servir Zajac qui reprend mais est également dénié par Krofta. Les Lions montrent les dents en fin de match, mais la porte reste fermée. Adamczak dans le slot est bloqué déjoué à son tour.En fin de match, Wasquehal sort sa gardienne pour tenter de revenir.Echec et mat ! Neil fait trébucher un de ses adversaires avec sa crosse et rejoint les geôles pour la fin du match. Wasquehal tente encore de revenir, la confusion règne autour de la cage dijonnaise mais le palet reste en dehors de celle-ci. Les dernières secondes s’égrènent, les Ducs tiennent leur première victoire du carré.17 / 1713 / 9 pour Dijon*** : Jan Smolec** : Tristan Valtat* : Alice Philbert



Photographe : Roxane Gindre

Wasquehal a bien joué sa partition, son jeu rapide et dangereux à l'offensive et sa défense imperméable ont fonctionné durant un bon premier tiers et le début du second. A 3-0, les lions semblaient avoir fait le plus dur mais ils se sont effondrés en dix minutes sous les coups de boutoirs locaux. Ils ne parviendront ensuite plus à revenir et doivent s'incliner. Court moment de repos pour les Nordistes qui joueront dès ce début d'après-midi contre les Gaulois, dans le duel de rachat pour les deux équipes. Dijon est entré dans son premier match du carré final de la pire manière que ce soit. Terriblement maladroits en défense, les Ducs ont offert des caviars à leurs adversaires qui s'en sont saisis. Maladroits à l'offensive, ils ont buté sur une très solide gardienne canadienne. Au deuxième tiers, menés 3-0 cela n'allait vraiment pas fort. Et puis, la chenille s'est transformée en papillon et a pris son envol. Rapidement revenus au score, ils ont égalisé puis passé devant pour ne plus lâcher leur avance et même l'accroître finalement. Une belle victoire pour les Dijonnais qui ont démarré au diesel et fait des frayeurs à leur public, il faudra réellement corriger ces erreurs et réduire ces trous d'air dès ce soir face à Luxembourg, également vainqueur hier.







