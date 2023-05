Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J1 : La Roche-sur-Yon vs Dijon 6 - 4 (2-2 3-1 1-1) Le 06/05/2023 Lyon, patinoire Charlemagne [ La Roche-sur-Yon ] [ Dijon ] Les Aigles s'envolent les premiers Premier match du carré final à Lyon. La Roche sur Yon malheureux troisième l'an passée espère cette fois prendre un des deux ticket vers la D2. En face Dijon veut renouer avec ses heures les plus glorieuses mais ne semble pas favori pour cette première rencontre Lyon, patinoire Charlemagne, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/05/2023 à 12:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les deux équipes se disputent un long round d’observation même si La Roche domine le jeu. Une pénalité des Aigles ne donne rien mais Dijon presse. Chabert ouvre la marque sur un contre solitaire (0-1 à 08’04). Photographe : Alexandre Juillet

Dijon renoue avec sa sale habitude des pénalités, les deux de suite sont tenues grâce à Krofta solide sous pression. Chabert contre mais il est pris par la défense. Le Hogly temporise, Plaideau slape mais la mitaine à Krofta. Sur un engagement gagné en zone offensive, Rajnoha score depuis le cercle gauche (1-1 à 16’41).

Dijon repart, Chabert remet pour Durin qui manque le cadre. Les Ducs pressent et repassent devant. Le palet est bien négocié en zone offensive et Valtat dévie au fond le lancer de Devaux (1-2 à 18’51).

Les Aigles repartent immédiatement, Donald fait mine de contourner la cage et revient au premier poteau pour pousser au fond et égalise (2-2 à 19’02).

Les Aigles prennent les devants :





La Roche sur Yon reste dominateur mais les Ducs tiennent appuyés sur leur solide gardien. Une nouvelle pénalité scelle le sort dijonnais. Farkasovsky dévie au second poteau pour Joerger qui lance dans l’angle ouvert et fait trembler les filets malgré la volteface plongeant du gardien (3-2 à 30’49). Photographe : Alexandre Juillet

Dijon repart à l’offensive, Neuwirth derrière la cage remet dans le slot pour Geantet qui rate complètement la cage grande ouverte. La Roche sur Yon repart au front et fait le jeu, la défense dijonnaise est complètement dépassée et souffre sous la pression adverse. Krofta fait un arrêt incroyable au deuxième poteau avec le bout de sa jambière. Manon reprend le palet et cette fois le met derrière la ligne fatidique (4-2 à 33’37).

Chabert emporte le jeu de l’autre côté, il remet pour Durin bien placé au premier poteau qui parvient à marquer (4-3 à 33’54).

Le match s’équilibre un peu mais ce sont les Yonnais qui sont les plus dangereux dans cette fin de période. Selin envoie un boulet de canon de la bleue qui troue les filets dijonnais (5-4 à 35’56).

Si près, si loin :



Derrière le but il temporise avant de passer devant à Durin qui marque une deuxième fois (5-4 à 45’16).

Rajnoha en force vient se heurter à Krofta. Les Ducs sont en meilleure forme et font jeu égal avec leur adversaire. Cependant les Aigles sont les plus dangereux mais Krofta continue de veiller au grain. Les Yonnais sont pénalisés, sur l’engagement c’est au tour des Ducs d’être pris par la patrouille. Photographe : Alexandre Juillet Le jeu à quatre contre quatre et rapide mais ne donne rien. Dijon est encore pénalisé, c’est celle de trop. Krofta bloque in extremis sur la ligne. Le palet tourne et Kluyev de la bleue envoie un missile qui troue la coque (6-4 à 53’22).

Les Ducs ne parviennent pas à repartir et le temps file. En fin de match, l’accélération ducale donne un powerplay, puis un deuxième. Dijon joue à cinq contre trois pendant 1’36 mais perd les engagements les uns après les autres et font tourner le palet en vain, ils n’adressent qu’un seul tir à la cage. La messe est dite.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jonathan Manon

** : Andrew Donald

Photographe : Alexandre Juillet

Dijon a encore une fois été trop pénalisé, mis en difficultés après un bon premier tiers. Les Ducs ont manqué de puissance en powerplay notamment en fin de match. Leur défense à montré des signes de fatigues et elle ne peut pas continuellement se reposer sur le gardien. Dijon peut encore rêver de D2 mais son destin n'est déjà plus entre ses mains. Demain soir les Ducs affronteront les Lyonnais. Victoire logique des Yonnais dans ce match d'ouverture du carré final. Ils ont dominé les deux derniers tiers pour s'adjuger la victoire grâce à leur première ligne d'impact et un powerplay bien négocié. Une victoire capitale pour La Roche sur Yon dans sa mission vers la D2. Les Aigles affronteront Dammarie-lès-Lys demain après-midi.







