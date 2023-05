Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J1 : Lyon vs Dammarie-les-Lys 4 - 3 (2-2 2-1 0-0) Le 06/05/2023 Lyon, patinoire Charlemagne [ Lyon ] [ Dammarie-les-Lys ] Pas si simple Les Lions à domicile pour leur carré finale espèrent démarrer du bon patin devant leur public. En face, les Caribous veulent faire un bon résultat pour leur entrée dans le tournoi même s'ils ne partent favoris Lyon, patinoire Charlemagne, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/05/2023 à 01:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Sur un rythme de finale



La partie démarre fort côté local, Estienne et Kubovcik partent en break à deux contre un mais ils tirent à côté de la cage. Dammarie contre vite, Belhassen depuis le slot dévie sur le côté pour Lacheny qui fait trembler les filets et glace Charlemagne (0-1 à 01'07).

Lyon contre vite mais se bloque dans la défense dammarienne. Les Cabs jouent le contre et obtiennent une supériorité sur l’un d’entre eux. Lacheny slape de la bleue, Ginier repousse. Ledoux et Levillain dans l’angle n’ont pas plus de succès ni l’un ni l’autre. Sous pression les Lions sont pénalisés. Les locaux sont réduits à trois pour quelques secondes. Blanchot sur le côté voit son tir repoussé du bouclier. Franzino et Smirnov réussissent à contrer sans succès. Photographe : Alexandre Juillet

De retour à égalité numérique, Lyon contrôle le palet et joue vite et bien devant. Sur un engagement gagné en zone offensive, Smirnov dans le haut slot égalise (1-1 à 11'06).

Les Caribous repartent mais Lyon contre vite. Le rythme est rapide est agréable. Le pressing lyonnais force les visiteurs à une faute. Le powerplay est extrêmement dangereux et presse. Smirnov fait mine de contourner la cage avec la rondelle, en fait il la remet dans le slot pour Lamothe qui glisse au fond (2-1 à 14'14).

Dammarie-lès-Lys contre, Lacheny part seul en break mais Ginier s’offre un incroyable arrêt mitaine. Son homologue ne tarde pas à lui répondre. Kulha seul en break longe la cage, Joubert lance ses bottes en l’air et repousse le palet au vol. Les Caribous repartent très vite en contre et parviennent à prendre à défaut la défense locale, Lacheny déjoue pour la deuxième fois le portier.

Une histoire de powerplay :



Lyon revient en powerplay pour ce deuxième tiers. Le pressing est important, finalement la faille est trouvée sur un modèle du genre. Kubovcik dévie parfaitement au second poteau pour Kulha qui fait trembler les filets et sauter la gourde (3-2 à 21'09).

Dammarie-lès-Lys reste dangereux en contre. Sur une énorme bévue de la défense locale, les Cabs égalisent encore. Danton récupère la rondelle après une grossière perte derrière la cage il sert Ledoux dans l’axe qui n’en demandait pas tant pour marquer (3-3 à 24'37). Photographe : Alexandre Juillet

Les Lions retrouvent le contrôle de la rondelle mais ne parviennent pas à prendre à défaut la défense de Seine et Marne. Notons tout de même la belle mitaine de Joubert sur le lancer de Guennelon. Une pénalité pour surnombre permet aux visiteurs de s’installer mais sans trop de danger. De retour à cinq c’est Dammarie qui est pénalisé. Les lancers s’enchaînent mais Joubert repousse tout. Smirnov remonte dans l’axe et envoie un missile dans la cage adverse d’un bon lancer balayé (4-3 à 32'27).

Suspense jusqu’au bout :



Les Lions contrôlent le jeu mais les visiteurs continuent leurs contres dangereux. Kubovcik part seul en break, il sème tout le monde et devant la cage dammarienne, il parvient d’un bon mouvement à glisser entre les pads du gardien (5-3 à 44'16).

Lyon joue vite et son adversaire est visiblement fatigué et subit. Joubert multiplie les interventions pour éviter le naufrage de son équipe. Mais les Lyonnais ne parviennent pas à tuer le match, même en powerplay ils n’y arrivent plus. Photographe : Alexandre Juillet

Les Caribous repartent alors de l’avant. Ils connaissent une belle phase de jeu. Une superbe triangulaire conclue par Marouillat échoue sur le gardien local. Kubovcik part en contre avec Kulha mais la mitaine du portier caribou est là. Lacheny contre seul, Ginier s’offre un superbe arrêt, l’attaquant récupère, contourne la cage remet à Levillain qui efface le portier rhodanien et n’a plus qu’à pousser dans la cage vide (5-4 à 53'30).

Dammarie-lès-Lys accélère et domine nettement le jeu, les Lyonnais plient sous l’assaut en règle. Le coach dammarien prend son temps mort. Mais Lyon parvient à monopoliser le palet dans la zone offensive ce qui empêche les visiteurs de sortir leur gardien. Les Caribous parviennent à contrer dans les derniers instants pas assez pour revenir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andreï Smirnov

** : Yoanne Lacheny

Lyon s’impose difficilement dans ce premier match face à une solide équipe de Dammarie. Les Lions impressionnants dans leur jeu léché et offensif ont toutefois été incapable de tuer le match et sont restés jusqu’au bout à portée de leur adversaire. Défensivement les Gones ont davantage peiné et devront resserrer les rangs pour les prochaines échéances. Ce soir Lyon affronte les Ducs de Dijon.

Les Caribous ont fait plus que résister aux Lions en restant dans le match, en jouant vite et bien vers l'avant. Une offensive rapide, réaliste et percutante, qui a mis en danger leur adversaire. Défensivement Dammarie a été très solide pour résister à l'infernale pression. Une défaite encourageante pour la suite, les Cabs défieront La Roche sur Yon cet après-midi.







