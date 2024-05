Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J2 : Châlons-en-Champagne vs Wasquehal Lille 14 - 1 (5-0 3-0 6-1) Le 04/05/2024 Dijon, Trimolet [ Châlons-en-Champagne ] [ Wasquehal Lille ] Avalanche de buts Châlons vaincu au premier match de justesse doit rebondir en vue du retour en Dé. Wasquehal également battu en ouverture doit revenir avec un succès à moins de 16 heures de son premier match. Match de rachat pour deux équipes où les Gaulois semblent favoris, en tout cas plus reposés. Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/05/2024 à 15:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



228 spectateurs Arbitres : Jéremie Collin assisté de Sueva Torribio Rousselin et Julien Le Monnier Buts :

Châlons-en-Champagne :

Wasquehal Lille : Pénalités 39 minutes (7x2mn+5mn+20mn) contre Châlons-en-Champagne 44 minutes (7x2mn+2x5mn+20mn) contre Wasquehal Lille



Les Gaulois impressionnent :



Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, dès 43 secondes de jeu Kubovcik ouvre le score sur un service de Lohou (1-0 à 00’43).

Châlons reste dominateur mais se fait rapidement pénalisé, le powerplay des Lions ne parvient pas à égaliser. De retour à cinq, les Gaulois contrent, Sokolov dévie vers Klesmann qui double la mise (2-0 à 04’19)

Pas le temps de souffler pour Wasquehal, les Champenois sont à l’offensive et Delaunois corse l’addition (3-0 à 06’19) Photographe : Roxane Gindre

Châlons en Champagne continue son offensive intraitable. Une belle cage ouverte, voit les bleus se ruer dessus, Philbert plonge et ferme la porte. Les Gaulois sont les plus dangereux en contre et Delaunois marque encore (4-0 à 13’01).

Les Lions assommés et visiblement fatigués contrent, Adamczak remonte la glace, dévie vers Zajac qui bute sur Charton. Kubovcik mène la terreur en contre, la première fois il est repris, la seconde, Philbert détourne du bouclier. Mikula en break glisse au second poteau pour Pernot qui creuse l’écart (5-0 à 15’49).

Une faute contre les bleus permet à Wasquehal de s’installer à l’avant, quelques bons lancers sont détournés tant bien que mal par Charton. Thery et Kubovcik contrent mais les deux sont repoussés par la gardienne du Nord. Les Lions sont pénalisés sur la sirène. Châlons reste dominateur mais se fait rapidement pénalisé, le powerplay des Lions ne parvient pas à égaliser.Châlons en Champagne continue son offensive intraitable. Une belle cage ouverte, voit les bleus se ruer dessus, Philbert plonge et ferme la porte.Les Lions assommés et visiblement fatigués contrent, Adamczak remonte la glace, dévie vers Zajac qui bute sur Charton. Kubovcik mène la terreur en contre, la première fois il est repris, la seconde, Philbert détourne du bouclier.Une faute contre les bleus permet à Wasquehal de s’installer à l’avant, quelques bons lancers sont détournés tant bien que mal par Charton. Thery et Kubovcik contrent mais les deux sont repoussés par la gardienne du Nord. Les Lions sont pénalisés sur la sirène.

Voie à sens unique



Le temps file, mais Lohou de la bleue envoie un coup de canon au fond du but de Philbert masquée (6-0 à 24'25).

Dans la foulée, Châlons est sanctionné. Malgré leur powerplay, les Lions ne parviennent pas à revenir dans le match ni même à se montrer dangereux. Châlons contre et vient titiller les réflexes de Philbert qui veille au grain. Photographe : Roxane Gindre Une nouvelle pénalité wasquehalienne permet aux Gaulois d’accroître leur pressing, Lohout d’un lancer décroisé vient faire trembler les filets (7-0 à 32’53).

Philbert retourne au banc, Thomas Clef la remplace. Châlons continue d’attaquer en solitaire. Horvath bien placé dans le cercle droit vient cueillir le nouveau gardien et marquer le déjà huitième but de la partie (8-0 à 34’18).

Une nouvelle faute wasquehalienne enfonce encore le clou. Mais le killing play se montre efficace et annule la faute sans dommage supplémentaire.

La fin de tiers est houleuse, une bagarre éclate dans les derniers instants. Et les pénalités tombent, Piquet est expulsé. Châlons revient en powerplay mais rapidement les Lions font une vilaine faute et Lucas Besson charge violemment Kubovcik. Il écope de cinq minutes de prison. Wasquehal défend courageusement à trois et tue la première faute.Dans la foulée, Châlons est sanctionné. Malgré leur powerplay, les Lions ne parviennent pas à revenir dans le match ni même à se montrer dangereux. Châlons contre et vient titiller les réflexes de Philbert qui veille au grain.Philbert retourne au banc, Thomas Clef la remplace.Une nouvelle faute wasquehalienne enfonce encore le clou. Mais le killing play se montre efficace et annule la faute sans dommage supplémentaire.La fin de tiers est houleuse, une bagarre éclate dans les derniers instants. Et les pénalités tombent, Piquet est expulsé.



Souffrance jusqu'au bout



Le tiers démarre tambour-battant, Horvath glisse dans le slot pour Girardin qui prolonge dans le but nordiste (9-0 à 41’15).

Wasquehal peine à sortir de sa torpeur mais un éclair fulgurant en contre débloque le compteur flamand. Lucas Besson lancé en contre vient déjouer Charton d’un lancer puissant (9-1 à 43’15).

Châlons revient fort juste après et Clef ne parvient pas à contenir la furia adverse. Pernot dans le slot lance entre les pads du gardien (10-1 à 46’47). Photographe : Roxane Gindre

Les Gaulois sont pénalisés mais le powerplay des Lions ne trouve pas de solution malgré de bonnes passes. Sur un contre, Mikula dévie vers Pernot qui alourdit encore la mise (11-1 à 49’34).

Le jeu est de plus en plus haché et les fautes s’accumulent. Logeat-Bouhier vient marquer à son tour d’une déviation devant la cage (12-1 à 52’32).

Le calvaire flamand continue et trente secondes plus tard, Domaine creuse encore l’écart (13-1 à 53’02).

Châlons en Champagne est sanctionné, Wasquehal espère revenir un peu. Le powerplay s’installe et tourne, les tirs pleuvent mais sans succès. Delaunois vient repartir dans l’autre sens et fusille Clef bien désemparé (14-1 à 58’52).

Châlons ne relâche pas sa pression, Clef s’interpose des jambières, puis d’une belle mitaine. D’un dernier break, Wasquehal lance de loin, la sirène retenti sur une déviation de Charton. Wasquehal peine à sortir de sa torpeur mais un éclair fulgurant en contre débloque le compteur flamand.Les Gaulois sont pénalisés mais le powerplay des Lions ne trouve pas de solution malgré de bonnes passes.Le jeu est de plus en plus haché et les fautes s’accumulent.Châlons en Champagne est sanctionné, Wasquehal espère revenir un peu. Le powerplay s’installe et tourne, les tirs pleuvent mais sans succès.Châlons ne relâche pas sa pression, Clef s’interpose des jambières, puis d’une belle mitaine. D’un dernier break, Wasquehal lance de loin, la sirène retenti sur une déviation de Charton.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Julien Delaunois

** : Vladimir Mikula

* : Matteo Logeat-Bouhier



Photographe : Roxane Gindre

Wasquehal visiblement épuisé de sa rencontre de la veille a sombré corps et biens dans cette deuxième rencontre avec quatorze buts encaissés dans une dégelée en règle. Les Lions voient les portes de la D2 se refermer quasiment. Mais un mince espoir demeure pour eux, en effet, si Luxembourg s’incline ce soir et que Wasquehal domine ce même Tornado demain alors ils pourront monter. Les Gaulois n’ont pas desserré l’étau de la rencontre et s’imposent un score fleuve dans un match extrêmement déséquilibré. Châlons en Champagne célèbre avec ses supporters sa montée en D2, car même en cas de défaite demain contre les Ducs, ils auront suffisamment de points pour s’emparer d’une des trois premières places. Ils espéreront être champion mais pour cela Dijon doit gagner ce soir et perdre demain.Wasquehal visiblement épuisé de sa rencontre de la veille a sombré corps et biens dans cette deuxième rencontre avec quatorze buts encaissés dans une dégelée en règle. Les Lions voient les portes de la D2 se refermer quasiment. Mais un mince espoir demeure pour eux, en effet, si Luxembourg s’incline ce soir et que Wasquehal domine ce même Tornado demain alors ils pourront monter. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur