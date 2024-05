Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J2 : Dijon vs Luxembourg 2 - 0 (0-0 1-0 1-0) Le 04/05/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Luxembourg ] La tornade stoppée par la muraille tchèque Dijon vainqueur d'un premier match à rebondissements est déjà assuré de monter en D2. Les Ducs tentent de doubler la mise dans une patinoire complètement acquise à leur cause. Le Tornado qui a également gagné son premier match veut marquer les esprits en Bourgogne. Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/05/2024 à 09:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Arbitres : Frédéric Le Berre assisté de David Tchekachev et Nicolas Messier Buts :

Dijon :

Luxembourg : Pénalités 10 minutes (5x2mn) contre Dijon 6 minutes (3x2mn) contre Luxembourg



Ca tient derrière



Chabert s’offre un contre, mais le bouclier de Miquel est sur la route de son lancer. Smolec sur un contre n’a pas plus de réussite que son capitaine. Luxembourg après ces deux alertes retourne à l’offensive, le palet tourne dans les crosses, les quelques lancers sont bloqués. Soudain, la défense dijonnaise perd la rondelle devant sa cage, Leonard se jette dessus et lance, Krofta s’élance et d’un coup de mitaine vole l’attaquant canadien. Mullo à la bleue voit son tir capté également par la mitaine du Tchèque. Photographe : Roxane Gindre

Malgré le retour à cinq, les Ducs restent dominés et vont faire une deuxième faute. Le killing play parfaitement efficace fait le ménage et efface la pénalité sans trop de peine. Guimbard en contre voit son lancer repoussé par Miquel. Dijon profite de sa petite glace pour lancer ses contres, mais les tirs pas assez appuyés ne sont pas vraiment de nature à inquiéter le portier finlandais. Sur un engagement gagné en zone offensive, Maxime Jury envoie un pruneau sur réception mais Miquel est vigilant.

Luxembourg repart au feu, Krofta repousse un tir de Maurer, le palet traîne dangereusement devant l’angle ouvert mais Coley le dégage rapidement. Luxembourg domine le jeu et Dijon souffre défensivement. Des mauvaises relances ou des pertes de palet ne permettent pas aux Ducs de sortir de leur zone mais ils parviennent à contrer les tirs adverses. Krofta reste vigilant pour tenir sa cage inviolée. Maxime Jury mène la contre-offensive mais il échoue sur le gardien adverse.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Luxembourg

La porte s'ouvre, Dijon se faufile :





Les Ducs revenus à cinq tentent de repartir mais sont bloqués par la défense luxembourgeoise. Lacroix réussit à contrer mais il est accroché illégalement. Dijon bénéficie de son premier powerplay du match. Les Jan, Šafář et Smolec canonne de la bleue, mais sans succès. Lacroix dans le slot est également dénié par Miquel. Chabert dans le cercle droit envoie un missile entre les pads du portier pour ouvrir la marque (1-0 à 27’05). Photographe : Roxane Gindre

Le Tornado repart à l’offensive, Esipov s’offre une belle séance de drible et envoie un coup de douze de la bleue, Krofta bloque. Romand en solitaire est également repoussé. Luxembourg profite des larges espaces laissés par son adversaire pour s’engouffrer à l’offensive. Krofta continue de tenir l’avance des siens. Lacroix part en break, il longe la cage luxembourgeoise mais se fait retenir par Beran qui rejoint le cachot. Le powerplay dijonnais s’installe et tente de doubler la marque. Le lancer de Chabert est repoussé, Romand est le premier sur le rebond mais il échoue. Un lourd slap de la bleue, dévié par Miquel est repris par Jury mais le Finlandais repousse encore.

Le Tornado qui s’en est sorti repart dans l’autre sens et bénéficie à son tour d’un jeu de puissance. Il s’installe mais se fait prendre par la patrouille juste après. A quatre contre quatre des espaces s’ouvrent. Leonard vise dans l’angle grand ouvert, au dernier moment Krofta lève son bras et dévie du coude. Peu après, l’Américain se retrouve seul au second poteau, mais le Tchèque impérial s’élance et bouche l’angle. Encore une victoire de l’est sur l’ouest.



Tirs cadrés : 15 / 11 pour Dijon

Le vent hurle, le mur ne bouge pas



Luxembourg tangue et ne parvient pas à sortir de sa zone, Chabert avance, décale en retrait Guimbard qui vient fusiller Miquel dans une immense clameur (2-0 à 48’00).

Luxembourg repart bravement dans l’autre sens, les Ducs sont rapidement pénalisés et doivent faire le dos rond. Les lancers s’enchaînent, Maratea dans l’angle gauche voit ses tentatives repoussées à deux reprises par le portier. Maurer en contre solitaire vient buter sur Krofta. Les Ducs font défiler le chrono et Ericksson prend son temps mort pour donner au Tornado les conseils pour briser le mur. Photographe : Roxane Gindre

Lacroix s’échappe en contre, cependant son tir est repoussé. Luxembourg revient vite à l’assaut. Le Tornado installe son jeu, Holodkovs tente sa chance, en vain. Le gardien luxembourgeois est rappelé au banc. Dijon dégage à deux reprises au loin mais manque la cage vide. Les Ducs peinent à sortir de leur zone et s’accrochent, le palet vole de tous les côtés, Krofta aussi, le virevoltant tchèque est partout et sur tous les lancers, impérial il tient jusqu’au bout et blanchi avec 41 parades dans ce match si important !



Tirs cadrés : 18 / 10 pour Luxembourg

Engagements : 14 / 9 pour Luxembourg



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Loïc Chabert

Photographe : Roxane Gindre

Luxembourg a été solide et plutôt dominateur mais n'a pas su concrétiser sa domination. Ses attaquants se sont brisés inlassablement sur la défense locale qui a bloqué de nombreux tirs et sur un solide gardien. En infériorité et sur une mauvaise sortie de zone, le Tornado a été puni par deux buts qu'il n'a pas été en mesure de revenir. Rien n'est fait pour les Luxembourgeois qui devront défaire Wasquehal ce midi pour rester dans les trois premiers. Dijon remporte une deuxième victoire en deux jours, un match bien différent de la veille où son offensive avait parlé pour compenser ses égarements défensifs. Cette fois la défense a bien assurée pour épauler un Krofta de gala qui écœure les Luxembourgeois. Les Ducs ont su tenir lors des moments de domination adverses et ensuite profiter de sa vitesse pour contrer les blocs opposés et passer l'épaule. Une belle performance collective qui permet à Dijon de conserver la tête du carré final. Cet après-midi contre Châlons en Champagne, les Bourguignons joueront une « finale » en cas de succès ou même de prolongation ils seront sacrés champions de France de D3.







