D3 - carré final - J2 : La Roche-sur-Yon vs Dammarie-les-Lys 8 - 3 (2-1 4-0 2-2) Le 07/05/2023 Lyon, patinoire Charlemagne [ La Roche-sur-Yon ] [ Dammarie-les-Lys ] Le vol de l'Aigle La Roche sur Yon a remporté son premier match du carré final, un deuxième succès serait synonyme de montée en D2. La pression pèse donc sur les épaules du Hogly. Les Caribous vaincus par Lyon après une âpre résistance espèrent rebondir contre les Aigles pour conserver une chance de grimper Lyon, patinoire Charlemagne, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard / Roxane le 07/05/2023 à 17:04



281 spectateurs Arbitres : M. Bispo assisté de MM. Le Monnier et Kirschenbaum Buts :

La Roche-sur-Yon :

Dammarie-les-Lys : Pénalités 4 minutes contre La Roche-sur-Yon 4 minutes contre Dammarie-les-Lys



Finalement serré :



La partie démarre doucement sur un round d’observation. Lacheny part en break en solitaire mais il lance à côté du cadre. La Roche repart à l’offensive et domine le jeu plus reposé qu’un adversaire qui a offert une sacrée bataille il y a quelques heures seulement. Le pressing yonnais se traduit par une première faute des Seine-et-Marnais. Kluyev dans l’oreille gauche tente vainement sa chance. La pénalité est tuée mais le jeu reste côté dammarien. Joerger dans l’angle vient pousser le précieux derrière la ligne fatidique et ouvre la marque, salué par le kop yonnais (1-0 à 03’54).

La Roche sur Yon continue son accélération, Kluyev et Donald contrent à deux. Leur tir est dévié par Roullier mais ils récupèrent une pénalité, que les Caribous effacent sans difficultés. Le pressing des Aigles est fort et la défense des Cabs peine. Roullier fait un arrêt au premier poteau devant Jacques, il contourne la cage, le portier fait de son mieux pour revenir mais le Yonnais ne peut reprendre. Manon part seul en break, il est accroché et obtient un tir de pénalité, tiré par Rajnoha, il s’élance force le gardien à se mettre à genoux puis se décale et lance sous la barre (2-0 à 07’02). Photographe : Alexandre Juillet

Une pénalité yonnaise relance les Caribous. Ledoux trouve Lacheny mais le lancer manque le cadre. Le powerplay ne donne finalement rien. Les Aigles dominent le jeu mais peinent à se créer de nettes occasions. Les Dammariens accélèrent, la pression change de camp en fin de partie. Dugas dévie parfaitement au second poteau pour Danton dont le tir millimétré fini au fond (2-1 à 19'09).



Dammarie-lès-Lys explose :



Blaugy qui part avec le palet le perd en zone défensive, Rajnoha récupère et vient battre le portier d’un tir décroisé (3-1 à 24’38).

Dammarie en difficultés concède deux fautes de suite. Jacques se décale mais Roullier bondit et repousse de la bande. Les arrêts du portier et les imprécisions yonnaises laissent le score en l’état. Une nouvelle faute dammarienne, est encore tenue grâce à des pirouettes du gardien. Les Caribous récupèrent un powerplay mais se font surprendre. Une mauvaise relance profite à Lalanne qui élargi l’avance du Hogly (4-1 à 34’08). Photographe : Alexandre Juillet

Les Caribous ont une nouvelle chance en powerplay peu après, mais ils se font encore piéger en supériorité ! Les contres se multiplient et sur le côté, Jacques emporte tout le monde et creuse le score (5-1 à 36’03).

Dammarie-lès-Lys sombre corps et biens, Roullier repousse ce qui peut encore l'être. Un épisode à quatre contre quatre ne donne rien. En toute fin de période, Donald s'échappe en solitaire et alourdit encore la mise (6-1 à 39'50).



Ecart maintenu :



C’est Marouillat qui se charge de porter l’estocade (6-2 à 40’35). Photographe : Alexandre Juillet

La Roche sur Yon contre et repart dans l’autre sens, le premier tir du tiers signé Caboche termine au fond (7-2 à 41’41).

Le Hogly est plus dangereux que son vis-à-vis et garde le contrôle de la rondelle. Les Cabs sont usés et ne peuvent plus repartir. Danton et Ledoux tentent de contrer mais échouent sur Trutt. Le jeu s’équilibre, une faute de chaque côté ne permet pas au score d’évoluer. Dammarie repart un peu et Levillain qui coupe devant la cage réduit un peu l’écart (7-3 à 57’04).

Les Yonnais ne veulent pas laisser le dernier mot à leur adversaire et retournent au feu mais ils sont sanctionnés. Qu’à cela ne tienne, Lalanne dans l’angle marque son deuxième but en infériorité, le troisième dans cette situation pour le Hogly (8-4 à 59’12).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kamil Rajnoha

** : Mathias Lalanne

*** : Kamil Rajnoha

** : Mathias Lalanne

* : Kevin Dugas



La Roche sur Yon a dominé du casque et des épaules cette deuxième rencontre après un premier tiers plus modeste, comme la veille. L'armada vendéenne a fait parler la poudre pour dynamiter une équipe dammarienne épuisée. Deux victoires en deux matchs, les Yonnais sont pratiquement en D2, il leur suffit d'espérer un succès lyonnais ce soir. En cas d'exploit ducal, il leur faudra patienter à la dernière journée.

Les Caribous ont explosé dans ce tiers médiant du match 2 et subissent un lourd revers le lendemain de leur belle performance contre Lyon. Une deuxième défaite qui élimine mathématiquement les Dammariens de la course à la D2. Ils tenteront d'accrocher le bronze demain.







