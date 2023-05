Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J2 : Lyon vs Dijon 5 - 3 (2-2 1-0 2-1) Le 07/05/2023 Lyon, Patinoire Charlemagne [ Lyon ] [ Dijon ] Le Lion n'est pas mort ce soir Lyon a déjà un victoire dans sa musette. Dijon n’a rien puisque le club s’est incliné devant la Roche sur Yon. Un perdant contre un vainqueur donc, sur les terres de ce dernier. Un succès face à cette équipe qui a le bénéfice des horaires et de la localisation serait un miracle. Cependant, comme on a pu le voir hier, tout ne se passe pas toujours comme prévu pour l’équipe lyonnaise. Lyon, Patinoire Charlemagne, Hockey Hebdo Roxane le 08/05/2023 à 13:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1585 spectateurs Arbitres : M. Rommevaux assisté de MM. Cady et Tchekechev Buts :

Lyon :

Dijon : Pénalités 12 minutes contre Lyon 10 minutes contre Dijon



Alexandre Juillet



Un premier tiers haut en couleurs

Score à la sonnerie : 2-2



L’engagement ouvre un premier tour de glace assez énergique et fluide dans les premières minutes. L’espoir est bon donc, dans le premier quart du tiers, dans la tribune des dijonnais venus nombreux. Les joueurs se jaugent. Lyon veut installer le jeu en amorçant des passes, notamment à l’initiative d’Andrei Smirnov, qui lance en direction de Baravaglia. La tentative avorte et un instant de fébrilité passe au-dessus des joueurs Lyonnais qui inaugurent la porte de la prison avec une pénalité pour Marcell Szellig pour faire trébucher. Lacroix part à l’abordage, une défense assurée par Loïc Chabert donne de l’espoir sur le niveau potentiel de l’arrière dijonnais. Le power play n’est pas transcendant : deux tirs cadrés seulement. En deux minutes, on a vu mieux.



Une fois de plus, l’espoir renait du côté de l’équipe rouge qui voit des adversaires peut-être moins incisifs que ce qui avait été imaginé. Axel Fangin s’essaie au tir cadré après un long passage mi-glace mais Krofta dans les cages des Ducs veille et rien ne passe. Les Ducs sont aussi pénalisés dans la foulée : il y a eu du travail devant la cage et les esprits se sont échauffés. Clément Devaux part sous les verrous pour deux minutes.

Smirnov remonte à l’attaque immédiatement et passe à Kulha devant la cage. Heureusement pour les Dijonnais qui commençaient à serrer les dents, l’arbitrage siffle le hors-jeu. Il était moins une car Dijon avait repris ses habitudes de défense passoir. Franzino ne compte pas laisser tomber le pressing et continue. Par deux fois il est dans le slot, par deux fois Krofta pare, maitrise le rebond et gèle la rondelle. Inutile de dire que les tribunes dijonnaises crient son nom.



Bourgin tente de faire avancer le jeu de Dijon en partant, quant à lui, à l’attaque de Lyon mais le reste de la ligne se place mal et il est seul face aux bleus locaux. Pendant ce temps, Loïc Chabert fait une charge incorrecte et prend deux minutes. Il n’en fallait pas plus à Smirnov pour ouvrir la marque en power play. Alors que toute la défense de Dijon était massée devant les filets, le palet ricoche et avec en petits bonds s’écraser derrière la ligne.



Trois minutes plus tard, Kubovcik s’empresse de pousser au fond, fort de l’état de légère sidération qui s’est emparé des lignes dijonnaises.

S’en suit un passage poussif de part et d’autre. Kubovick veut tenter un doublé en partant tout seul mais Krofta dit non. Il saute du papillon debout, plusieurs fois, jouant les ressorts, et le sort le palet. Loïc Chabert, qui parvient à s’engager dans un trou béant de la défense lyonnaise marque. Le gardien n’a rien vu venir. Bourgin tout fébrile prend deux minutes pour retenir. Et à 13 secondes de la fin du tiers, en infériorité, le capitaine de Dijon s’offre un doublé en mitraillant les cages du lion. La sonnerie est celle de la fin et d’une égalisation in extremis.



Un espoir de courte durée

Score à la fin de tiers : 3-2



Le PP de Lyon ouvre le tiers et pouertant c’est Dijon qui est à l’attaque. Toutefois, le miracle est court. La tension monte après deux tirs cadrés de Smirnov. Krofta est couché. Kulha tente sa chance mais tire trop haut. Après un énorme slap depuis la bleue, le palet du joueur traverse enfin la défense et tape violemment dans les cages, ressort immédiatement sous l’impact mais le mal est fait : le but est compté, avantage pour Lyon.



Le club ducal se revêt alors de l’incompétence dont il capable quelques fois avec un cocktail de passes manquées et de mauvais placements. L’envie ne manque pas : Dijon travaille l’antre du lion mais les tirs sont bien trop longs à venir. Les joueurs hésitent, laissant le temps à l’adversaire de se placer exactement là où les tirs finissent par échouer. Un dégagement interdit met fin à la séquence et Dijon engage bien. Ce ne sont pas les idées qui manquent mais les bourguignons n’a pas les moyens de leurs ambitions. Des tirs trop raffinés, trop longs à se construire, avec des effets de palet inutiles font perdre du temps, de l’énergie et du moral. Forcémement, en face Lyon reprend du poil du fauve qu’il est. Les joueurs pressent et pressent encore. Pas de défense sans massacre à Dijon, c’en est presque une tradition ; Neuwirth part en prison pour obstruction. C’est dommage, le palet rentre une seconde après la faute, et ne compte pas. L’égalisation était presque là. Mais non. Le HCLyon tient bien ses quatre minutes en infériorité. Les ducs font le V en retrait de la cage et ne tirent pas. On lit dans son jeu comme dans un livre ouvert.

Tout ça pour une fin de tiers toute en power play infructueux…



Alexandre Juillet







Le lion n’est pas mort ce soir.

Score à la fin de tiers : 5-3



Kulha prend deux minutes encore une fois, pénalisé pour cinglage mais tient bon. Galvanisé, le capitaine Chabert charge avec sa crosse. Après les fautes à la défense, c’est le tour des fautes à l’offensive de faire leur entrée dans les rangs des Ducs. Le power play des fauves est efficace et rapide. Krofta se couche et Smirnov, toujours dans les bons coups, lève et marque, après une passe de Kubovcik. Deuxième but sur une faute du capitaine dijonnais. Franzino, sur ses terres, mitraille Krofta. Son torse sera bleu.

Grisé, Lyon amorce un break mais ce dernier s’échoue en dégagement interdit. Le club a encore du jus. Franzino brille, de toutes ses forces le palet fait sonner le poteau mais n’alourdit pas la marque. Ginier, portier des Lyon cingle Dijon. De son côté Krofta tente une relance, ratée pour une fois.



On sent que les hommes de glace ont quelque peu les jambes lourdes cette fois. La défense de Dijon semble même avoir autre chose à faire que de protéger son but. Bais d’ailleurs arrive à prendre le palet mais il relance dans le slot et le perd. Il n’aura fait que faciliter le travail à Kubovcik qui marque sans difficulté. Ses assistants avaient le champ libre devant les jambes du gardien. Marek Bais aurait été payé par Lyon qu’il n’aurait pas fait mieux.



Un temps mort sur ses entrefaites : pas trop tôt pourrait-on dire. Les lions n’ont pas compris la leçon ceci-dit. Filippi fait une charge incorrecte et sort deux minutes. La chance est belle et saisie par Dijon qui marque en power play grâce à Maxime Jury après deux très courtes passes de Fahas et Catalao.



Cela ne suffira pas. Les jeux sont faits. Krofta sort, rentre, sort, rentre encore. Rien n’y fait. Le score est gelé. 5-3







Deux chemins pour les deux clubs. L'un se battra pour la première place ou au pire éccopera de la deuxième. De l'autre, les Ducs de Dijon, peuvent espérer, au mieux, n'être pas venus pour rien et de repartir avec du bronze.







