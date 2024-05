Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J3 : Dijon vs Châlons-en-Champagne 3 - 1 (1-1 0-0 2-0) Le 05/05/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Châlons-en-Champagne ] Messire le Duc, roi de la Division 3 Dijon après deux victoires tient la tête du carré final et a presque mis la main sur le titre. Il lui faut un succès, ou un point en prolongation même une défaite d'un but d'écart suffit. Les Ducs tenteront de conclure sur une bonne note dans une patinoire pleine à craquer. Châlons qui a atomisé les Lions au match 2 peut encore remporter le titre pour ce faire il faudra gagner ce dernier match de deux buts d'écart au minimum. Lors des confrontations d'interclassement, Dijon s'est imposé d'une courte tête à l'aller et les deux équipes se sont séparées sur un nul au retour Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 05/05/2024 à 23:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Jérémie Colin assisté de Nicolas Messier et Julien Le Monnier Buts :

Dijon :

Châlons-en-Champagne : Pénalités 6 minutes (3x2mn) contre Dijon 6 minutes (3x2mn) contre Châlons-en-Champagne



Sur un rythme de finale :



Dijon est installé en zone offensive et fait tourner le palet, mais ne lance pas. Les visiteurs s’en sortent donc sans douleur. C’est au tour du capitaine bourguignon de rejoindre les cachots. Bourgin contre en solitaire mais ne peut déjouer Charton. Pernot slape, le portier repousse le rebond subit le même sort. Smolec contre et dévie vers Romand qui tire à ras la glace, pas de quoi inquiéter le portier champenois. Châlons repart à son powerplay, deux fois de suite Alexandra perd le palet devant sa propre cage, la première fois Krofta en pompier harponne bien Ruggirello qui perd le contrôle de la rondelle, la seconde le portier tchèque bloque le lancer de Mikula. Photographe : Roxane Gindre

Dijon souffre même à cinq, sur un contre les locaux commettent une nouvelle faute. Les Gaulois s’installent pour enfin ouvrir la marque mais une lourde charge contre la bande envoie Lohou sur le banc des insoumis pour deux minutes et offre un jeu à quatre contre quatre. Sokolov s’enfuit en contre, il longe la cage dijonnaise mais ne peut déjouer le gardien qui repousse du bouclier. Smolec lui répond et dévie vers Chabert au deuxième poteau qui reprend instinctivement, Charton s’envole de l’autre côté et repousse du bout du patin.

Dijon est encore sanctionné et doit évoluer quelques instants à trois contre quatre, sans incidence. Chabert et Smolec lancent la contre-offensive en duo mais le premier ne peut servir le second. Le Chalonnais de retour, il faut jouer en infériorité pour les locaux. Pourtant Maxime Jury lancé comme une fusée s’échappe seul face au portier d’un tir bien placé il remporte son duel et ouvre la marque dans une bronca qui monte de la tribune (1-0 à 13’57).

Les Gaulois surpris en powerplay retournent à l’offensive pour profiter de leur avantage numérique. Logeat-Bouhier remporte l’engagement et dévie vers Sokolov qui reprend immédiatement, le palet fait un curieux effet et termine au fond de la cage locale salué par les fans bleus et jaunes (1-1 à 14’06).

Les visiteurs restent à l’offensive, Pernot seul dans l’axe voit sa tentative stoppée en deux temps par Krofta. Les Ducs peinent à sortir de leur zone et subissent, Pernot en solitaire ne peut toujours pas marquer. Les contres dijonnais avortent.



Tirs cadrés : 15 / 11 pour Châlons en Champagne

Dominer n'est pas marquer



Photographe : Roxane Gindre

Bourgin parvient enfin à contrer mais ne peut déjouer Charton qui ne s’étais pas assoupis. Les Gaulois reviennent vite à leur écrasante domination. Kubovcik dans le slot perd son duel contre Krofta. Les Ducs ne peuvent pas faire grand-chose quand ils arrivent à sortir de leur zone et sont bien peu inspirés. Kubovcik dévie au second poteau vers Logeat-Bouhier qui ne parvient pas à lancer. Ruggirello de la bleue voit son tir terminer dans la mitaine.

Les Ducs sortent enfin de leur zone et attaquent mais c’est alors qu’ils sont pénalisés. Leur killing play efficace fait dérouler le temps. Logeat-Bouhier dévie juste à côté de l’angle grand ouvert. Kubovcik parvient à contrer seul mais Krofta s’interpose encore.

Les visiteurs sont alors pénalisés, le jeu peut enfin changer de côté. Mais les Dijonnais peinent à s’installer ni à se montrer dangereux. Peu après le retour à cinq, les locaux doivent faire face à une nouvelle infériorité en fin de période. Sokolov dans le slot bute une fois encore sur le portier tchèque.



Tirs cadrés : 15 / 6 pour Châlons en Champagne

Apothéose ducale :





Les Ducs repartent enfin de l’avant, Lacroix voit son tir décroisé être dévié de justesse par Charton. Chabert dans l’angle fermé est aussi dénié. Nathan Jury slape de la bleue, Charton s’étend et capte au vol pour un superbe arrêt mitaine.

Châlons qui s’est fait quelques frayeurs contre et obtient un nouveau jeu de puissance. Chabert parvient à contrer, au dernier moment devant la cage il dévie au second poteau pour Guimbard qui envoie un revers imparable sous la transversale (2-1 à 44’12).

Le public explose de joie pour ce second but en infériorité de la partie ! Le premier s’était suivi d’une réaction immédiate chalonnaise, il faut donc rester prudent côté local. Jury et Romand contrent à deux de manière identique, le premier sert le second qui rate le cadre en lançant bien au-dessus. Les Gaulois malmenés sur leur powerplay sont même pénalisés. La partie se complique pour eux. Photographe : Roxane Gindre

Le slap de Petot de la bleue est détourné. Sokolov sur un break solitaire est déjoué par Krofta une fois de plus. Les Gaulois reviennent dans le coup, les erreurs défensives locales apportent du danger que Châlons exploite. Les Ducs subissent mais tiennent bon et parviennent finalement à repartir dans l’autre sens. Chabert qui tourne sur pratiquement toutes les présences, contourne le but et sert Guimbard dans le slot qui échoue sur Charton. Ruggirello parvient à contrer et prend de vitesse la défense bourguignonne il longe la cage mais ne peut déjouer Krofta qui a suivit son mouvement. La fatigue, voire carrément l’épuisement se font bien sentir des deux côtés. Dijon qui surexploite ses deux premiers blocs peinent à retrouver du souffle, Châlons qui a tant poussé en vain ne va pas mieux.

Šafář ramène son équipe à l’offensive, son tir est repoussé mais les Ducs retrouvent un peu de mordant. Chabert accélère dans la profondeur, met en retrait dans le slot pour Guimbard qui profite de l’écran devant le but chalonnais pour alourdir la marque (3-1 à 56’06).

La partie semble bien tourner pour les locaux. Châlons doit marquer quatre buts en quatre minutes pour être champion. De plus les visiteurs sont pénalisés. La partie semble pliée. Pourtant Dijon ne met pas vraiment de cœur sur son powerplay et laisse filer. Ruggirello breake en solitaire, une fois encore il perd son duel. Le temps file et à peine revenus à cinq, les Gaulois prennent leur temps mort. Malgré leur fatigue visible, les Chalonnais continuent bravement d’attaquer la forteresse du duc de Bourgogne du feu de leurs canons. Mais le dernier rempart ne cède rien. Sokolov l’unique buteur, tente le tout pour le tout mais son lancer de brute termine dans la mitaine de Krofta en nage mais encore vif. Les dernières secondes s’égrènent alors que le public entame le décompte à voix haute, la sirène n’a pas encore retenti que les casques, les crosses et les gants ont déjà volés, Dijon est champion de France !



Tirs cadrés : 12 / 9 pour Châlons en Champagne

Engagements : 13 / 11 pour Châlons en Champagne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Loïc Chabert

Dijon remporte au bout du suspense et de manière improbable ce dernier match et donc "son" carré final à domicile. Trois succès en trois matchs, une première place logique et un titre de champion devant ses partisans. Les Ducs bouclent donc cette saison 2023-2024 de la meilleure manière, sans aucun revers à Trimolet. Après un premier tiers équilibré, les Ducs ont souffert sous la pression infernale de leur adversaire, mais ils ont tenus sous le feu. Leurs contres ont été mortels pour un réalisme maximal, avec deux buts en infériorité ! Et enfin, après sept ans en D3 depuis leur relégation administrative de la Ligue Magnus en 2017, les Ducs sortent du dernier échelon du hockey français et évolueront en D2 l'an prochain. Photographe : Phil Rouinssard

Châlons peut nourrir des regrets sur ce match, un match que les Gaulois auront nettement dominé sur l'essentiel du jeu. Mais cette domination a été stérile, les Champenois se sont brisés inlassablement sur le gardien local encore auteur d'une performance XXL avec encore 41 arrêts. Trop fragile sur les contres, Châlons a cédé trois fois dont deux alors qu'elle évoluait en suppériorité numérique ! Avec ce second revers en trois matchs, les Gaulois terminent troisièmes, derrière Luxembourg, mais valident quand même leur billet pour la D2.







