318 spectateurs Arbitres : M. Rommevaux assisté de MM. Cady et Kirschenbaum Buts :

Dijon :

Dammarie-les-Lys : Pénalités 4 minutes contre Dijon 12 minutes contre Dammarie-les-Lys



Vitesse d’exécution :



Dijon démarre bien, les Cabs contrent vite à l’image de Lebrun qui slape de loin sans danger pour le cerbère bourguignon. Le palet reste dangereux devant la cage rouge mais Krofta se jette pour bloquer sous sa mitaine devant Levillain. Ledoux tente de prendre tout le monde en break, sans résultat.

Les Ducs repartent à l’offensive et obtiennent un powerplay. Valtat dans le slot bute sur Roullier. Danton parvient à contrer seul mais il perd son duel face à Krofta. Malgré une fois encore rien en powerplay, le DHC reste à l’offensive et finit par débloquer son compteur. Petot dévie vers Geantet à la frontière du cercle droit, sa reprise impeccable finit au fond (1-0 à 06’51).

Dammarie-lès-Lys inverse la tendance, Bourgeois tente de la bleue en vain. Photographe : Alexandre Juillet Les Caribous accentuent leur pressing mais sans parvenir à faire plier le gardien dijonnais, toujours aussi solide. Une faute est sifflée contre les Cabs, mais ils contrent immédiatement. A deux contre un, Danton et Ledoux s’échangent les politesses, le tir du second nommé nettoie la lucarne en infériorité (1-1 à 10’34).

En fin de période, les Caribous contrent à toute allure et une triangulaire parfaite leur permet de prendre les devants. Danton sur le coin sert Ledoux il ne peut tirer mais se retourne et dévie vers Marouillat qui conclut dans le filet ouvert (1-2 à 17'20).

Dijon recolle :



Lacroix part seul en break mais est bien gêné par la défense dammarienne. Dammarie-lès-Lys est plus incisif sur cette reprise. Les Ducs peinent à repartir, Fahas travaille dur le long de la bande et parvient à remettre à Valtat qui bute sur le portier adverse. Jury dans le slot face au but rate sa reprise. Bourgin Ubiali enfonce la défense en vitesse, il met en retrait sur Geantet qui manque à son tour. Devaux de la bleue n’a pas plus de chance.

Les Cabs repartent, Krofta bondit au second poteau pour éviter au score d’enfler. Une faute des noirs et or permet à Dijon de s’installer, le déploiement du jeu ducal est laborieux mais finit par trouver une ouverture. Bourgin Ubiali apporte le palet à la cage, Roullier est au sol, Valtat parvient à faire glisser la rondelle au bout de la ligne (2-2 à 27’41).

Les Ducs continuent de jouer vite vers l’avant et obtiennent une nouvelle supériorité numérique. Dammarie-lès-Lys contrent à deux contre un, Krofta s’interpose. Bourgin Ubiali seul en break ne parvient pas à scorer. Le powerplay est mal installé et ne procure guère d’occasion. Photographe : Alexandre Juillet Une faute tombe alors sur le casque dijonnais. Krofta en extension repousse du bouclier le tir de Lacheny. Le portier tchèque vole au second poteau pour voler Danton. Dugas de la bleue n’a pas plus de chance. Les Ducs subissent le pressing adverse et multiplient les pertes de palets et passes hasardeuses. Cela conduit à des contre-offensives mortelles que Krofta gère de son mieux.

En toute fin de tiers, Bourgin Ubiali emporte tout le monde, remet en retrait pour Geantet qui touche le poteau.

Un seul suffit :



Lacheny enfonce la défense mais tire au-dessus. La défense de Dijon perd complètement pied et peine à se placer. Levillain dans le slot sans aucun marquage dévie au second poteau où Belhassen seul expédie au fond (2-3 à 47’03).

Blanchot envoie un puissant lancer qui s’écrase sur la transversale. Krofta sort au-devant des attaquants dammariens pour combler les égarements défensifs. Valtat contre mais sans succès. Les Ducs sont pénalisés et doivent faire le dos rond alors qu’ils tirent déjà de l’arrière. Ils s’en sortent grâce à leur portier et une défense resserrée. Ledoux en solitaire ne peut tuer le match. Photographe : Alexandre Juillet

Dijon repart à l’assaut et tente de revenir. Le temps file et peu d’occasions sont à noter sur les efforts bourguignons. Sylvain Roy prend son temps mort et sort son gardien épuisé qui se couche sur le banc. L’ultime pressing ne donne rien, la porte seine-et-marnaise est close pour toujours…



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Kevin Ledoux

La reprise est plutôt tranquille, le jeu avance doucement. Dijon peine à poser le jeu et les Caribous semblent toujours plus tranchants. Ils sont plus rapides mais peinent à se montrer vraiment dangereux sur la cage dijonnaise défendue par le héros du match, encore…

Lacheny enfonce la défense mais tire au-dessus. La défense de Dijon perd complètement pied et peine à se placer.

Blanchot envoie un puissant lancer qui s'écrase sur la transversale. Krofta sort au-devant des attaquants dammariens pour combler les égarements défensifs. Valtat contre mais sans succès. Les Ducs sont pénalisés et doivent faire le dos rond alors qu'ils tirent déjà de l'arrière. Ils s'en sortent grâce à leur portier et une défense resserrée. Ledoux en solitaire ne peut tuer le match.

Dijon repart à l'assaut et tente de revenir. Le temps file et peu d'occasions sont à noter sur les efforts bourguignons. Sylvain Roy prend son temps mort et sort son gardien épuisé qui se couche sur le banc. L'ultime pressing ne donne rien, la porte seine-et-marnaise est close pour toujours…

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Michal Krofta

** : Kevin Ledoux

* : Romain Danton



Dammarie-lès-Lys remporte le match des derniers et s'octroie la médaille de bronze lors de son premier carré final. Un jeu rapide, porté vers l'avant avec de bons breaks, une solidité défensive lors des infériorités ont permis aux Caribous de tenir et de s'imposer pour ce dernier match de la saison.

Dammarie-lès-Lys remporte le match des derniers et s'octroie la médaille de bronze lors de son premier carré final. Un jeu rapide, porté vers l'avant avec de bons breaks, une solidité défensive lors des infériorités ont permis aux Caribous de tenir et de s'imposer pour ce dernier match de la saison.

Dijon s'incline une troisième fois en trois matchs du carré final et termine quatrième de la D3. Une déception pour les Ducs dans ce dernier match de l'année où ils ne sont pas passés loin. Bien trop tendres défensivement les Bourguignons ont donné le bâton pour se faire battre et Krofta ne peut tout faire. Le powerplay, comme la veille, n'a pas été à la hauteur des enjeux de ce week end de finale. Clap de fin pour une superbe saison pour Messire le Duc qui retrouvera sa glace de Trimolet l'an prochain, encore en D3.







