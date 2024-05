Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 - carré final - J3 : Luxembourg vs Wasquehal Lille 5 - 1 (3-1 2-0 0-0) Le 05/05/2024 Dijon, Trimolet [ Luxembourg ] [ Wasquehal Lille ] Luxembourg retrouve la victoire Les Lions corrigés la veille restent sur deux revers dans ce carré, mais l'espoir d'une montée en D2 n'est pas encore mort. En effet si Wasquehal l'emporte contre Luxembourg cela pourrait encore se faire. Le Tornado battu sans marquer de but la veille, espère terminer sur une victoire. Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/05/2024 à 14:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Frédéric Le Berre assisté de Sueva Torribio Rousselin et David Tchekachev Buts :

Luxembourg :

Pénalités 4 minutes (2x2mn) contre Luxembourg 10 minutes (5x2mn) contre Wasquehal Lille



Le Luxembourg d'une main d'avance

A force de tentatives, le verrou saute, Maurer remonte la glace et nettoie la lucarne gauche d’un lancer parfait (1-0 à 04’07).

Dans la foulée les visiteurs sont pénalisés. Le powerplay tourne dans les crosses luxembourgeoises. Leonard laissé sans marquage dans le slot double la mise d’un tir du poignet (2-0 à 5’26). Photographe : Roxane Gindre

Les Lions repartent à l’assaut dans la foulée et vont débloquer leur compteur. Adamczak drible toute la défense, et d’un bon lancer déjoue le gardien bleu (2-1 à 06’00).

Le Tornado est à l’offensive, mais une lourde charge d’Esipov brise l’élan. Wasquehal s’installe mais se fait pénaliser aussi. A quatre contre quatre le Tornado se faufile dans les espaces et met en difficulté son vis-à-vis. Le palet monte, Holodkovs saute et d’un coup de gant vient lancer la rondelle dans le but (3-1 à 12’37).

Malgré les protestations légitimes des défenseurs nordistes, le but est validé par les officiels. Wasquehal semble mieux en fin de période mais la porte luxembourgeoise reste fermée.



La Tornade avance



Le deuxième tiers est plus équilibré et les Lions sont tout proches de revenir à une longueur mais Miquel veille et les rebonds ne sont pas exploités. Luxembourg joue le contre avec efficacité, les tirs sont dangereux sur la cage de la vaillante Alice Philbert. Leonard bien décalé vient faire sauter la lucarne (4-1 à 26’17). Photographe : Roxane Gindre

Wasquehal s’appuie sur la vitesse de ses jeunes joueurs pour se créer de belles occasions. Eichenholc en break vient buter sur Miquel. Clef parti dans le dos de la défense se présente seul devant la cage mais une fois encore le portier finlandais gagne son duel.

Après ces frayeurs Luxembourg verrouille les accès à sa cage et repart dans l’autre sens. Le Tornado domine et met en difficulté la défense wasquehalienne. Un joli une-deux impeccable permet à Leonard de compléter le tour du chapeau (5-1 à 35’18).

Dans la foulée, le Tornado est pénalisé et les Lions se replacent, leur powerplay est plutôt bien placé mais les tirs sont bloqués ou repoussés. Le pressing nordiste s'accroît encore en fin de période mais Miquel très solide tient jusqu'au bout.



Rien ne change



Wasquehal redémarre bien le dernier tiers, ils maintiennent la pression sur le but luxembourgeois mais le score ne bouge pas. Le Tornado laisse filer mais s’offre quand même de belles contres offensives que Philbert gère bien. A la mi-tiers, les Lions subissent deux fautes sur la même action. Ils doivent évoluer à trois pendant deux minutes. Photographe : Roxane Gindre La pression est intense mais le trio nordiste est héroïque, Philbert s’interpose à moult reprises. Dans l’angle gauche, elle repousse un tir dangereux, puis plonge sur le rebond pour éviter le dangereux. Les Luxembourgeois ne parviendront pas à marquer dans ce long double powerplay.

Wasquehal pas encore épuisé, continue d’essayer de réduire l’écart mais Miquel tient le fort avec efficacité. Adamczak seul dans le slot voit son tir décroisé capté au plein vol par le gardien finlandais. Le score en restera là jusqu’au bout.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Conor Leonard

** : Grigorijs Holodkovs

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Conor Leonard

** : Grigorijs Holodkovs

* : Jesse Miquel



Luxembourg termine sur une victoire logique lors de ce premier carré final de leur histoire. Efficace devant et solide derrière, le Tornado ne pouvait pas vraiment être vaincu ce midi. Ils empocheront à coup sûr une médaille, en argent ou en bronze en fonction du résultat de la "finale du carré final". Quant à la montée en D2, la décision est encore suspendue aux mains de la fédération. Photographe : Roxane Gindre

Wasquehal s'incline une troisième fois en trois matchs et termine sans point de ce carré final, voyant la remontée en D2 leur échapper. Trop tendres défensivement, les Lions ont pu compter sur la solidité de leur gardienne, qui ne pouvait pas tout faire. Leur offensive est restée rapide mais a cruellement manqué d'efficacité pour déjouer le bloc luxembourgeois.







