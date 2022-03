Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 : Play Off 8èmes de Finale - Aller : Dijon vs Lyon 0 - 5 (0-0 0-2 0-3) Le 26/03/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Lyon ] Les Lions dévorent Dijon Les Ducs sortis vainqueurs du piège briançonnais retrouvent en 1/8ème de finale les Lions, ancien adversaire de leur poule et toujours invaincu. Un énorme morceau pour Dijon qui ne part pas favori face aux Lyonnais Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/03/2022 à 11:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Photographe : Philippe Rouinssard Les Dijonnais démarrent bien et se portent à l'offensive rapidement. Lyon contre mais sans parvenir à s'installer. Petit à petit les Gones tiennent la rondelle et font le jeu. Les locaux suivent bien le rythme et parviennent à maintenir un bon pressing sur la cage adverse, mais les lancers pas cadrés sont sans danger. La défense dijonnaise a quelques trous d'air mais Marcinek solide sur ses appuis parvient à tenir son équipe dans le courant. Ruget tente de percer mais il est bien pris par la défense rhôdanienne. Le jeu est rapide et de bonne facture. Lyon semble plus dangereux. Raux récupère une mauvaise relance mais vient buter sur le gardien slovaque. Dijon acculé en défense tient tant bien que mal. Une faute lyonnaise permet de respirer.

Bourgin Ubiali en solitaire prend à défaut la défense visiteuse mais voit son tir détourné par David-Thivent. Neuwirth enfonce le carré lyonnais, dévie angle opposé où Geantet pousse mais le puck s'arrête sur le montant. Les Lions sont encore sanctionnés mais une deuxième fois le powerplay bourguignon ne donne rien.

La fin de tiers est très engagée et le palet valdingue dans les quatre coins de la patinoire mais le score en reste là.



Tirs cadrés : 11 / 8 pour Lyon

Engagements : 12 / 10 pour Lyon



Lyon ouvre la porte :



Marcinek tombe au premier poteau devant Mouret qui glisse au deuxième poteau pour Kulha qui n'a plus qu'à ajuster le but ouvert malgré le plongeon désespéré du gardien (0-1 à 21'28).

Dopeux dans l'angle vient buter sur le gardien dijonnais. Les Ducs repartent au charbon, Alexandra contre en solitaire mais vient buter contre David-Thivent. Le jeu va vite d'une cage à l'autre et les Lions sont pénalisés. Le killing play lyonnais presse bien et empêche les Ducs de se déployer. Pire encore, Baravaglio part en contre complètement seul, Marcinek se couche et repousse, Estienne l'a suivit et propulse le rebond au fond alors qu'aucun défenseur local n'est encore arrivé... (0-2 à 26'19). Photographe : Philippe Rouinssard

Lyon continue de jouer vite et bien et si une fois encore la défense prend l'eau, Marcinek intervient de son mieux. Les Ducs tentent quelques contres qui ne changent pas la donne. Estienne de la bleue vient trouver la mitaine du portier local. Le lancer de Petrozzi finit au même endroit.

Les visiteurs sont pénalisés, Dijon s'installe et presse et une seconde faute est sifflée contre les Gones. A cinq contre trois, les espaces sont grand ouverts, mais le powerplay dijonnais passe complètement à travers et ne propose rien de concret.

Lyon rassuré retourne à sa charge mais les locaux s'en tirent sans trop de mal. Un surnombre est sifflé contre les Rhôdaniens en toute fin de période médiane.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Lyon

Lyon déroule, Dijon coule :





Pas un seul lancer n'atteint la cage lyonnaise. Kulha mène la contre offensive mais est bloqué par le portier dijonnais. Les Lions pressent autour du but dijonnais assiegé de tous côtés. Sur un lancer, Valtat se jette pour sauver son camp mais reçoit le palet dans la tête. Sous les applaudissements du public il rejoint le banc, mais pourra revenir sur la glace.

Dijon subit l'orage venu de la confluence du Rhône et de la Saône. Coincés en zone défensive, les locaux sont incapables de refaire surface. Lyon contrôle outrageusement le palet. Carrichon profite de l'apathie générale locale pour creuser l'écart d'un bon tir à mi-hauteur depuis l'angle (0-3 à 47'27). Photographe : Philippe Rouinssard

La partie se complique pour Dijon qui ne parvient toujours pas à se relancer. Visiblement rincés, les Ducs sont hagards et subissent le jeu adverse réglé comme du papier à musique. Marcinek bien seul dans la tempête enchaîne les arrêts pour sauver ce qui peut encore l'être. Les locaux ne touchent plus la rondelle et subissent. Kulha vient subtiliser la rondelle au défenseur dijonnais, il part seul face au but et alourdit l'écart (0-4 à 49'56).

Une pénalité contre les visiteurs permet enfin aux locaux de quitter leur zone. Barbary Robert de la bleue slape mais David-Thivent détourne pour son premier arrêt du tiers ! Fahas tente sa chance, mais le gardien lyonnais écarte du bouclier.

Les jeunes Gones repartent vite à l'offensive au retour à cinq, c'est l'hallali bourguignon. Petrozzi d'un lancer parfaitement ajusté corse encore la mise (0-5 à 55'55).

Le jeu se calme un peu en fin de tiers, les Lions ont fait le job. Dijon parvient un peu plus à sortir de l'enclave mais ne peut plus changer la donne.



Tirs cadrés : 19 / 5 pour Lyon

Engagements : 12 / 11 pour Lyon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Kulha

** : Matteo Baravaglio

Lyon a fait le métier parfaitement dans ce match aller des huitièmes de finale pour prendre 5 buts d'avance avant un retour à domicile. La qualification est quasiment en poche après ce premier match. Solides en défense, rapides, efficaces, avec un bon jeu de passes les hommes de Guennelon ont été parfaits d'un bout à l'autre. Les Lions ne devraient pas avoir de difficulté pour parfaire leur qualif la semaine prochaine à la patinoire Charlemagne. En quarts de finale ils affronteront le vainqueur de la série entre les Castors d'Asnières et la réserve d'Anglet. Les Basques ont fait le plus dur en l'emportant 3-1 sur les bords de Seine.

Dijon a réalisé un bon premier tiers avant de prendre deux soufflantes au début du premier dont un but en suppériorité ! Progressivement les Ducs se sont usés face à une équipe techniquement au dessus. La stérilité lors des nombreux powerplay, y compris en double avantage, a été symptomatique de ces égarements. En dernier tiers, comme lors du match de saison contre Lyon, les Bourguignons ont explosé, compromettant toute chance de qualification. Dijon finira sa saison samedi prochain, à moins d'un miracle bien plus qu'improbable, mais que s'il se réalise obligerait à remettre en place la fête des merveilles de Lyon !







