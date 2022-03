Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 : Play Off Barrage - Aller : Dijon vs Briançon II 7 - 4 (3-2 2-1 2-1) Le 12/03/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Briançon II ] Dijon prend de l'avance Les Ducs bien partis dans la saison de D3 se sont effondrés en 2022 et passent de la deuxième à la cinquième place du groupe C Ce qui au lieu de leur offrir une qualification directe pour le premier tour des playoffs les oblige à disputer un barrage délicat contre la réserve de Briançon, quatrième de la poule D mais qui arrive en Bourgogne avec un très court banc Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/03/2022 à 12:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



407 spectateurs Arbitres : GIRARD Steeve & ROUECHE Laurent Buts :

Dijon :

Briançon II : Pénalités 37 minutes contre Dijon 37 minutes contre Briançon II



Courant alternatif :

Neuwirth profite d'une mauvaise relance de la défense visiteuse pour contrer seul face au gardien et glisser la rondelle entre ses jambes (1-0 à 03'15).

Dijon continue de jouer des contres, Valtat y va de sa tentative mais il vient échouer sur le portier adverse. Mais cette stratégie paye peu après, Geantet prend la défense de vitesse, il dévie au deuxième poteau pour Neuwirth qui double la mise d'un tir à mi hauteur (2-0 à 05'29).

Les Diables Rouges repartent à l'offensive, Martin dans le slot vient buter contre Marcinek. Casini dans l'angle n'a pas plus de réussite. Briançon II est installé et fait tourner le palet, Michelon dans l'axe échoue sur le portier local. Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon parvient à desserrer un peu l'étau et récupère un powerplay. Geantet est à la déviation mais sans résultat. Jury dans le slot ne parvient pas non plus à prendre à défaut la vigilance du gardien. Michelon s'offre un break mais perd son duel. De retour à l'offensive les Ducs passent tout près du troisième but, la déviation de Bais est repoussée par l'épaule de Faure Brac.

Les Diables Rouges retournent à l'assaut, la défense dijonnaise plie et laisse Michelon sans marquage, il en profite pour réduire l'écart (2-1 à 13'14).

Les Ducs jouent le contre, Devaux part et sert Jury dans l'angle mais il rate la cage. Bourgin Ubiali a plus de réussite sur l'offensive qui suit, il prend tout le monde de vitesse et creuse l'écart (3-1 à 15'04).

Dijon récupère une suppériorité numérique mais est pénalisé sur un contre adverse. Sur les quelques secondes de powerplay que disposent les Briançonnais, Casini en profite pour nettoyer la lucarne (3-2 à 17'20).

Le match est tendu et une bagarre éclate en fin de premier tiers.



Tirs cadrés : 14 / 13 pour Dijon

Début en fanfare :



Dijon commence le match en powerplay. Alexandra à la bleue profite du mauvais placement du gardien pour doubler la mise (4-2 à 20'44).

Les Briançonnais sont pénalisés dans la foulée. Le powerplay ducal se réinstalle et fait encore une fois le job. Neuwirth dévie au deuxième poteau pour Bourgin Ubiali qui inscrit son deuxième but de la rencontre (5-2 à 21'46).

Quel début de tiers pour les Bourguignons ! Ils continuent le pressing mais Faure Brac s'interpose. Les visiteurs sont sous pression mais une faute de chaque côté donne un quatre contre quatre. Les Ducs continuent de contrôler le palet et apportent du danger. Photographe : Philippe Rouinssard Casini contre mais Marcinek détourne du bouclier. Une pénalité tombe sur le casque des locaux ce qui change la physionomie du match.

Les visiteurs s'installent mais ne peuvent trouver la faille, le lancer de Michelon est capté par la mitaine de Marcinek. Dès le retour à cinq une faute stupide enfonce le clou et Dijon doit refaire le dos rond. Chapelier dans l'angle vient buter sur le gardien. Aumeunier seul au second poteau ne manque pas l'occasion de réduire l'écart (5-3 à 33'53).

Les Diables Rouges continuent de pousser, une nouvelle pénalité tombe sur le casque des locaux. Mais cette fois le killing play est efficace. Le jeu est haché et en fin de tiers les visiteurs sont pénalisés deux fois de suite.



Tirs cadrés : 15 / 14 pour Dijon

Dijon en termine avec trois d'écart :



Neuwirth dans le slot parvient à glisser entre les pads du gardien pour complèter le hat-trick (6-3 à 40'26).

Le deuxième powerplay est aussi bien géré que le premier. C'est toujours le maître exécuteur qui se charge de la sanction. Neuwirth nettoie la lucarne pour son quatrième but de la partie (7-3 à 41'43).

Deux buts en une minute sur powerplay comme au deuxième tiers, Dijon est dans le coup. Les Briançonnais contrent bien et repartent à l'offensive mais ils se heurtent au gardien local qui s'interpose à plusieurs reprises. Les Ducs repartent à l'offensive et profitent d'une nouvelle suppériorité numérique. Neuwirth devant l'angle ouvert lance, mais le palet s'écrase sur le poteau. Briançon II repart à l'offensive de retour à égalité numérique. Marcinek vole au deuxième poteau pour faire un arrêt réflexe. Photographe : Philippe Rouinssard Les Diables Rouges sont plus incisifs dans ce temps fort. Mais le gardien slovaque est solide et ne s'en laisse pas compter. Une pénalité dijonnaise permet aux visiteurs de presser de plus en plus mais en vain.

Le jeu repart mais devient de plus en plus houleux, les mauvaises gestes suivent des pénalités laborieuses et le jeu est haché, le temps d'interruption se multiplie et tout le monde récrimine. En fin de match une nouvelle faute largement évitable est sifflée contre Dijon. Cette fois, Bonnardel d'un excellent lancer sous la barre fait s'envoler la gourde de Marcinek et réduit l'écart (7-4 à 58'29).

Briançon II subit une ultime faute, Simond prend son temps mort pour essayer d'accroître l'écart avant le match retour, mais sans succès.



Tirs cadrés : 16 / 14 pour Briançon II

Engagements : 14 / 10 pour Dijon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : François-Albin Neuwirth

** : Simon Bourgin-Ubiali

Dijon fait ce qu'il faut à domicile pour remporter le match 1, très efficaces en powerplay et en début de périodes, une recette qui a bien changé. Les Ducs ont frappé fort et peuvent partir dans les Hautes-Alpes avec une avance de trois longueurs, c'est bien mais ils peuvent se mordre les doigts du dernier but encaissé en infériorité sur une faute stupide. Les Ducs ont fait une partie du chemin mais il reste la plus dure, il faut l'emporter ou perdre avec moins de trois buts d'écart à Briançon la semaine prochaine. La qualification est entre les crosses des Bourguignons.

Briançon II est arrivé avec un très petit banc sur la glace dijonnaise et on rapidement encaissés des buts. Cependant les Diables Rouges n'ont jamais baissé les bras et on su profiter au maximum des temps faibles locaux pour réduire l'écart. Ils s'inclinent cependant assez nettement, dos au mur ils n'auront pas le choix, ils devront l'emporter avec quatre longueurs d'écart à domicile pour passer ce barrage et accéder au 1/8ème de finales.







