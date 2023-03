Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - D3 : Play Off Interclassement - Retour : Dijon vs Nice II 12 - 1 (3-0 6-0 3-1) Le 25/03/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Nice II ] Dijon en démonstration Dans ces matchs d'interclassement les Ducs ont fait le plus dur en l'emportant de deux buts d'écart sur la côte d'Azur. Dijon doit gérer à domicile pour remporter cette série et affronter un adversaire moins bien classé. Nice II doit impérativement l'emporter avec deux longueurs d'écart pour espérer une prolongation et avec trois buts d'écart pour gagner la série. Difficile. Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/03/2023 à 12:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Un départ du bon patin :

Chabert dans l'axe lance, Rollet repousse, Durin propulse le rebond entre les pads du portier et ouvre le score après à peine 16 secondes de jeu (1-0 à 00'16).

Les Ducs jouent vite vers l'avant, Fahas dans l'angle s'y reprend à deux fois mais les deux fois Rollet s'interpose. Chabert slalome dans la défense mais gêné ne peut lancer. Une pénalité dijonnaise desserre l'étau. Les Niçois inversent la tendance et maintiennent le pressing sans résultat, une deuxième faute est sifflée contre les locaux qui retombent dans leur sale habitude. Krofta tient le fort et empêche l'égalisation. Nice II se montre dangereux mais ne parvient pas à effacer l'avance bourguignonne. Une faute vient briser l'assaut des Aigles qui doivent se replier en défense. Photographe : Philippe Rouinssard Durin tente de dévier le lancer de Chabert mais le palet passe au dessus du cadre. Geantet devant l'angle grand ouvert rate sa reprise. Bourgin Ubiali fait tinter le poteau. Jury seul dans le slot voit son premier tir repoussé par Rollet et sa reprise manquer le cadre. Chabert mène la charge, il décale parfaitement au second poteau pour Lacroix dont la reprise fait trembler les filets (2-0 à 10'39).

Une pénalité est rapidement sifflée contre Dijon qui recule. Mais Bourgin Ubiali et Geantet s'offrent un contre à deux contre-un bien arrêté par le portier niçois. Bourgin Ubiali récupère derrière la cage et tente de remettre sans succès. Nice II est à son tour sanctionné. Le pressing est intense sur la cage ducale est un tir de pénalité est sifflé contre Dijon. Puech s'élance, il tente de partir sur la droite de la cage mais le portier tchèque a suivit et repousse. Fahas contre seul, son premier tir est repoussé par miracle par le portier des Aigles, Fahas pousse le rebond au fond dans une clameur (3-0 à 17'54).



Tirs cadrés : 20 / 15 pour Dijon

Les Aigles abattus en plein vol :



Dijon repart à l'offensive après cette première alerte. Marek Bais de la bleue envoie un lourd slap qui troue la cage niçoise (4-0 à 24'34).

Pas le temps de souffler pour les Aigles, les Ducs restent à l'offensive. La défense niçoise coule, Valtat lance, Rollet repousse mais le rebond est expédié au fond par Maxime Jury (5-0 à 25'30).

Deux buts en une minute, Dijon se régale et continue de presser car elle sent le point de rupture adverse tout proche. Carreton contre en solitaire mais ne peut déjouer Krofta. Bourgin Ubiali part en contre seul dans le dos de la défense, il gagne son duel et inscrit le sixième but de la soirée (6-0 à 28'07). Photographe : Philippe Rouinssard

Rollet est rappelé au banc et c'est Fulconis qui est envoyé défendre les filets azuréens transformés en écumoire ces dernières minutes. Nice II tente de repartir, le slap lointain de Cheylan est arrêté net par le portier local. Puech en solitaire voit son lancer dévié par le casque de Krofta.

Les Ducs contre vite et mettent à contribution le nouveau portier. Bourgin Ubiali laisse en retrait pour Neuwirth qui score (7-0 à 31'02).

Sur l'action suivante le score enfle encore. Maxime Jury contre en solitaire et inscrit son deuxième but du jour (8-0 à 31'17).

Deux buts en 15 secondes c'en est trop pour Leroux le coach niçois qui prend son temps mort pour recadrer ses troupes. Nice II s'offre bien une belle occasion juste après, le lancer de Macon est parfaitement capté au vol par la mitaine tchèque. Mais les conseils n'ont semble-t-il pas vraiment fonctionnés car Dijon repart vite et Bais à la bleue creuse encore l'écart (9-0 à 33'46).

La fin de période est plus calme, les Ducs conservent l'initiative mais les visiteurs tiennent et s'offrent même quelques intéressantes contres-offensives.



Tirs cadrés : 20 / 8 pour Dijon

Gérer tranquillement :





Les Ducs laissent un peu filer et Nice II en profite, l'équipe azuréenne va mieux et montre les dents. Cheylan part en break mais il est accrocher, puis fait trébucher. Une double faute donc pour les Dijonnais qui doivent jouer à trois pendant deux longues minutes. L'occasion est trop belle pour que les Aigles la manquent. Clerc au premier poteau dévie au second pour Carreton qui lanceà mi-hauteur et bat Krofta qui ne peut pas être partout (9-1 à 47'03). Photographe : Philippe Rouinssard

La première faute est tuée, mais pas la seconde. Nice II pourrait en profiter mais est à son tour pris par la patrouille arbitrale. A quatre contre quatre, rien ne se passe. A peine Dijon revenu à cinq, Bourgin Ubiali remonte toute la glace et inscrit son deuxième but du jour, le dixième côté local (10-1 à 48'37).

Dijon en profite pour changer de gardien, le cerbère tchèque laisse sa place au jeune Heinrich qui sera chargé de tenir la dernière partie du match. Les Ducs continuent leur démonstration. Lacroix devant la cage pousse au fond pour son deuxième but personnel (11-1 à 48'56).

Le rythme baisse et le temps défile. Clerc contre mais son tir termine dans la mitaine de Heinrich. Nice II est pénalisé, le jeu va vite d'un côté à l'autre mais les Aigles tiennent bon. A peine de retour, les visiteurs sont encore sanctionnés. Ils parviennent encore à tuer la faute. Mais dans les derniers instants du match, Catalao ajoute une douzième unité au tableau d'affichage (12-1 à 59'52).



Tirs cadrés : 18 / 11 pour Dijon

Engagements : 10 / 9 pour Dijon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Bourguin Ubiali

** : Maxime Jury

Dijon remporte une tontiruante victoire à domicile dans ce deuxième match des interclassements. Les Ducs avaient deux buts d'avance après le match aller, ils ne devaient donc pas s'incliner de trois d'écart. Au score cumulé ils terminent avec 13 longueurs d'avance ce qui les qualifie donc à la meilleure place possible. Les Ducs ont livré un match vraiment très solide, leur offensive a tournée parfaitement bien. La défense a su tenir et évité de faire trop de faute, même si la double infériorité coûte le blanchissage au rempart Krofta. Dijon entre donc dans cette post-saison de la meilleure des manières. En huitième de finale, les Ducs affrontent les Castors d'Avignon. Ils recevront à Trimolet dans 15 jours pour le premier match avant un déplacement le 15 avril dans la cité des papes. Celui qui l'emportera continuera en quarts, tandis que le vaincu ira en vacances.

Nice II venu en Bourgogne avec une équipe raccourcie a explosé dans cette rencontre. Rapidement mené au score avec un but dans les premières secondes, ils en ont encaissé douze, jusque dans les dernières secondes. Il a été difficile aux Aigles de peser sur la rencontre mais un superbe but en double suppériorité les sauve de l'humiliation. Malgré cette dérouillée, les playoffs commencent pour les Niçois qui affronteront Metz au tour suivant. Un match à domicile dès samedi avant de se déplacer en Moselle dans 15 jours. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







