Buts :

Dijon :

Tours II :



L'écart déjà effacé :

Brunaud lance, Morais dévie au fond des filets locaux (0-1 à 01'10).

Tours II reste à l'offensive mais se fait sanctionner. Les Ducs partent à l'assaut mais ne se créent pas d'occasion. De retours à égalité les Remparts repartent mais sont encore pénalisés. Jury contourne la cage tourangelle mais vient buter sur le gardien. Bais slape, Sarrazin repousse, Geantet devant la cage tente de reprendre mais en vain. Dijon accélère et force le verrou mais est à son tour pénalisé. Bais contre mais est attrapé par la patrouille sévèrement. Dijon se retrouve comme bien souvent à trois joueurs, Tours II s'installe mais Krofta tient la porte fermée. Les tirs pleuvent mais rien n'y fait. Les Ducs tuent la première puis la deuxième faute. Ils reviennent à égalité et repartent à l'assaut. Fahas derrière le but tourangeau remet dans le slot pour Durin qui lance à côté. Le lancer de Jury est repoussé par le bouclier de Sarrazin. Geantet chercher Neuwirth dans le slot mais il manque le cadre. Le lancer venue de la bleue de Bais est dévié par Chabert qui trouve enfin la faille et égalise (1-1 à 13'16). Photographe : Philippe Rouinssard

Pas le temps de souffler pour les 967 spectateurs. Lacroix contre à toute allure mais ne peut tirer, il dépasse la cage, se retourne dans le bureau de Gretzky et sert Durin qui arrive sur ces entrefaits et expédie la rondelle au fond dans une immense clameur (2-1 à 13'46).

Dijon continue son pressing et Tours II concède une faute. Sous pression les Remparts sont encore pénalisés et doivent évoluer à trois. Le powerplay bouguignon se place et fait tourner la rondelle, le salut vient de l'arrière. Marek Bais à la bleue envoie un missile dans le but tourangeau (3-1 à 15'31).

Les Ducs mènent 3-1 le même score qu'ils ont perdu à l'aller, l'écart est donc déjà effacé après un quart d'heure de jeu. Ils restent à l'offensive et à plusieurs reprises font parler la poudre mais Sarrazin est solide et multiplie les bonnes interventions. Bourgin Ubiali en break échoue sur le gardien, Crosnier lui répond mais sans plus de succès. Alexandra de la bleue trouve sur la route de son tir la mitaine du gardien tourangeau. Dans les dernières secondes du tiers, les Remparts sont pénalisés.



Tirs cadrés : 22 / 16 pour Dijon

A couteaux tirés :



Les Dijonnais redémarrent en suppériorité, Durin tente bien sa chance mais sans parvenir à creuser l'écart. Tours II efface sans difficulté sa pénalité et inverse la tendance. Les locaux concèdent une faute et souffrent face au pressing adversaire mais une fois encore Krofta vient à leur rescousse et tient le fort sous la canonnade.

Les locaux retombent dans leur indiscipline et sont de nouveau sanctionnés. Crosnier lance mais la mitaine tchèque est la plus vive. Une faute visiteuse donne un épisode à quatre contre quatre rapide. Chabert seul dans l'angle dévie mais Sarrazin est le plus rapide. Tours II accélère et domine le jeu, Dijon est à la peine et bafouille son hockey. Une pénalité tombe logiquement sur le casque ducal. Le killing play est efficace et Krofta gère ce qui arrive jusqu'à la cage. Photographe : Philippe Rouinssard Les nombreux powerplays des Remparts ne sont pas exploités et ceux-ci laissent filer d'importantes occasions. Le match devient houleux et les mauvais gestes se multiplient récompensés par une pluie de fautes de chaque côté. Crosnier y va d'un bon lancer, Krofta réalise un incroyable arrêt mitaine. Durin contre le long de la bande et remonte la glace à toute allureil dévie au dernier moment pour Chabert dans le slot qui reprend parfaitement au fond (4-1 à 34'34).

Dijon prend une option et si le score en reste là alors le carré final sera atteint. Bardet mène la charge tourangelle son tir entre le poteau et le gardien est capté par la mitaine du portier qui tombe mais maintient le gant d'attrape hors du but. En powerplay Tours II bombarde mais sans succès. Dijon doit encore jouer à trois quelques secondes mais parvient à fermer la porte jusqu'au bout. Bourgin Ubiali part en contre seul mais bute sur Sarrazin.



Tirs cadrés : 19 / 10 pour Tours II

Les Remparts s'effondrent :



Chabert parvient à prendre à défaut la défense visiteuse et seul en break et il vient creuser le score (5-1 à 41'40).

Tours II commence à voir le carré final s'éloigner, alors elle fonce dans l'autre sens pour renverser la tendance. Les Ducs lui facilite la tâche avec une énième faute. Morais lance mais sans succès. Neuwirth récupère une relance catastrophique et tente sa chance, sans résultat. Dès le retour à cinq, Dijon est encore sanctionné. Tours II ne parvient toujours pas à faire fructifier ses suppériorités et reste bredouille. La faute tuée les Ducs peuvent se relancer vers l'avant, sur un break en solitaire c'est Neuwirth qui creuse l'écart et met quasiment fin au suspense (6-1 à 47'20). Photographe : Philippe Rouinssard

Les esprits s'échauffent et les fautes continuent de tomber. Les supporters locaux et le banc tourangeau en viennent aux mots. L'arbitre fait alors vider la tribune basse juste derrière les bancs des équipes pour espérer repartir plus sereinement. Mais rien n'y fait les vilains gestes se multiplient. Crosnier écope d'un 5+20 il part en claquant la porte à plusieurs reprises puis vient fracasser sa crosse contre le plexy, il écope d'une méconduite supplémentaire. En powerplay à cinq contre trois les Ducs font voler en éclat les Remparts. Jury dans le slot vient alourdir la mise et assurer la qualification dijonnaise (7-1 à 55'29).

En fin de partie Tours II repart pour tenter de réduire l'addition mais Krofta reste vigilant et continue de briller devant ses filets. Un charge à la tête de Petot provoque son expulsion dans les derniers instants de la rencontre.



Tirs cadrés : 16 / 14 pour Tours II

Engagements : 14 / 14



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Loïc Chabert

** : Michal Krofta

Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon a parfaitement réalisé sa mission remontée du match aller (perdu 3-1). Après à peine quinze minutes de jeu s'était déjà fait. Les dix mauvaises premières minutes ont vite été oubliées. Ensuite les Dijonnais ont pu dérouler leur offensive et leurs rapides contres. Dans un match haché par les pénalités, Dijon a réussit à se maintenir à flots malgré les nombreuses infériorités. Solides défensivement et s'appuyant sur un portier de gala, les Ducs remportent ce match retour avec brio et compostent leur billet pour le carré final. Sur la grande glace lyonnaise il faudra vraiment réduire les fautes et serrer les rangs face à Lyon, La Roche sur Yon et Dammarie-lès-Lys. Les deux premiers montent en D2, tout est encore possible pour Dijon.

Tours II avait un avance de deux buts, puis de 3 pendant dix minutes mais ensuite les Remparts ont progressivement cédé avant de finir sur un lourd score. Beaucoup trop d'indiscipline et une stérilité trop importante en powerplay n'ont pas permis aux Tourangeaux de contenir la furia rouge. C'est la fin d'une très bonne saison pour la réserve de Tours qui s'achève un peu amèrement aux portes du carré final. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







